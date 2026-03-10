少し変わり者の経験豊富なママ（きょん）と、ママに惚れ込む広島出身の常連客（西村）。そんな２人が、“どーでもいい” けど “気になる” ことを真剣に掘り下げます！！

神石高原町の魅力を発掘！

知られざるローカル広島を発掘するシリーズの第４弾！今回、広島県でありながら、県民にとって一番馴染みがないといっても過言ではない神石高原町のすごい部分を調査する！上は庄原、下は福山に挟まれたこの町を、地元出身のザ・ニュースペーパー福本ヒデが熱くプレゼン！？さらに神石高原町に移住した住民による座談会を開催！果たしてどんな町なのか？

番組名：スナックコットン放送日時：3月12日（木）深夜0時15分～出演者：コットン（西村真二・きょん）／ザ・ニュースペーパー福本ヒデ（神石高原町の伝道師）