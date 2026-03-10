ひらかたパーク(大阪府枚方市枚方公園町1-1)は、“ぬい撮り”に特化した初の撮影イベント「ぬい撮りオフ会 in ひらかたパーク」を4月4日(土)・5日(日)に開催いたします。4日は「プラネットアクア・ポート」を、5日は「バラの丘広場」を貸し切りで利用できるプレミアムな撮影体験です。また、好評につき「応援広告」の実施延長も決定し、より一層「推し活」を全力で楽しめる空間を提供いたします。■「ぬい撮りオフ会 in ひらかたパーク」1. ひらパー初！貸し切り「ぬい撮り体験」閉園後の「プラネットアクア・ポート」や、営業中の「バラの丘広場」を撮影のために貸切。非日常的なロケーションで、納得がいくまで推しの撮影を追求できます。

2. カラーバンドで繋がる交流促進目的別のカラーバンド着用で「交流希望」か「撮影専念」の意思を可視化。スタンスが一目で判別できるため、声掛けのミスマッチを防げます。初心者や一人参加でも自分に合った距離感で楽しめます。

3.【4月5日参加者限定】「推し活アイス」プレゼント4月5日のイベント参加者に、応援ワードをプリントした「推し活アイス」をプレゼントします。“推し活”を味わうことが出来る参加者だけの特別な体験をお楽しみください。【提供日】4月5日(日)【提供時間】10:00～17:00【提供場所】ディッピンドッツ・アイスクリーム

イベントWEBサイト：https://www.hirakatapark.co.jp/topics/oshi-nui/チケットは「アソビュー！」のみで販売 URL：https://www.asoview.com/channel/tickets/ieMxiE2yF2/

≪「ぬい撮り」とは≫アニメやアイドルのぬいぐるみ(推しぬい)を主役にして写真を撮る、「推し活」の定番スタイルのひとつ。単にキャラクターを撮影するだけでなく、カフェでお茶をしたり、旅行先の絶景をバックにしたりと、あたかも「推しがそこに存在している」かのような日常を切り取るのが醍醐味。また自分の体験を推しと一緒に楽しんでいる感覚になれることも人気の一つ。

■「応援広告（センイル広告）」実施期間の延長が決定“推し”の記念日などを祝うために掲出する「応援広告」を「#全力推し活ひらパー」の一環として昨年11月から開始。予想を上回る反響をいただいています。この好評を受けイベント終了後も継続実施が決定しました。掲出場所は園内数箇所から選べ、例えば「スカイウォーカー」など遊園地ならではのロケーションが魅力です。特別な推し活体験を引き続きお楽しみいただけます。

【問い合わせ先】株式会社ジェイアール東日本企画 未来事業推進局Cheering AD公式サイト：https://cheering-ad.jeki.co.jp/問い合わせ窓口(メール専用)：cheering_ad@jeki.co.jp

≪＃推し活ひらパーとは≫「推しカラーであふれる遊園地」をテーマに、推し活する人を応援するプロジェクト。2023年に設置したフォトスポット「推し活ドア」に始まり、2025年にはプロジェクトチームを結成。推し活として初のイベント「#全力推し活ひらパー」を開催し、好評いただいています。遊園地での新しい過ごし方、活用方法など幅広い楽しみ方を、推し活を通じてご提案しています。

■「#全力推し活ひらパー」イベント概要【開催期間】開催中～2026年4月5日(日) ※休業日あり 【WEBサイト】https://www.hirakatapark.co.jp/topics/oshikatsu-hirapar/【TikTok】＠hirapar_pr

以上

https://newscast.jp/attachments/3mDaksuJtGmN5aeMFQcB.pdf