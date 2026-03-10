株式会社あどばる（本社：東京都新宿区、代表取締役：中野邦人）が運営する貸し会議室・レンタルスペース予約サービス「TIME SHARING」は、東急歌舞伎町タワー5階の「X PLACE」内に位置する「X PLACE water terrace」および「X PLACE cafe lounge」の貸切利用の取り扱いを、2026年2月9日（月）より開始いたしました。

新宿・歌舞伎町の中心に位置する本施設では、終電を気にすることなく「水辺のプライベート空間」を貸切で利用できます。ホテルラウンジのような上質な空間を、TIME SHARINGの特長である時間貸しにより、用途に応じて必要な時間だけ貸切で利用可能です。大人数での利用ほど1人あたりの費用を抑えることができ、例えば50名で3時間利用した場合には1人あたり約1,980円となるなど、高いコストパフォーマンスを実現します。活気あふれる繁華街という立地を生かし、企業のローンチイベントや各種パーティー、誕生日会など、幅広い用途に対応する非日常空間を提供します。

■ 施設の特徴・選ばれる理由

・東急歌舞伎町タワー5階という話題性の高いロケーション西武新宿駅徒歩3分・JR新宿駅東口徒歩8分の好立地・都内レンタルスペースでは希少なプール付きテラスウォーターサイドの非日常感が、他施設にはない価値を創出・翌朝5時まで対応可能な深夜営業パーティーや撮影・ライブ配信など夜間イベントにも対応・着席最大54名・立食最大110名まで対応可能・同フロア内の2施設を併用した柔軟な空間利用が可能water terrace＋cafe loungeで用途・規模に合わせた柔軟な運用が可能・2時間飲み放題付きビュッフェプランあり

■ 活用シーン例

パーティー撮影・配信法人利用ユニーク誕生日・サプライズ卒業・歓迎会ファンミーティング交流会・女子会MV・商品撮影コスプレ・ポートレートライブ配信インタビュー・取材セミナー・研修ローンチイベント周年・表彰パーティーオフサイトMTG水面リフレクション撮影会水辺のナイトシアター密室×水辺 謎解きイベントプールサイド・オークション

■ 施設概要

※2会場共通 所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1 東急歌舞伎町タワー 5階 アクセス：西武新宿駅より徒歩3分・JR新宿駅東口より徒歩8分

【 X PLACE water terrace 】

https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E6%AD%8C%E8%88%9E%E4%BC%8E%E7%94%BA1-29-1+%E6%9D%B1%E6%80%A5%E6%AD%8C%E8%88%9E%E4%BC%8E%E7%94%BA%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC+5%E9%9A%8E

会場名X PLACE water terrace（エックスプレイス ウォーターテラス）面積約312㎡（うちプール39㎡）収容人数着席最大54名 / 立食最大110名営業時間09:00～翌朝05:00料金33,000円～39,600円 / 1時間（税込）

【 X PLACE water terrace 】

会場名X PLACE cafe lounge（エックスプレイス カフェラウンジ）面積約58㎡収容人数着席22名営業時間09:00～翌朝05:00料金9,900円～11,880円 / 1時間（税込）

■ TIME SHARINGについて

エリア・用途・人数から探せるスペースシェアサービス「TIME SHARING」は、貸し会議室・レンタルスペース予約検索サイトです。駅近の好立地を中心に、ビジネス利用に特化した会議室から、パーティー・撮影・イベントに適した空間まで、300室以上の多彩なスペースを30分単位から手軽にご利用いただけます。

サービスURL：https://time-sharing.jp/

■ 会社概要

会社名：株式会社あどばる代表者：代表取締役 中野 邦人所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-4-10 KDX東新宿ビル 5階設立：2016年6月事業内容：スペースシェアリング事業、不動産売買事業、M&A・不動産仲介事業、サブリース事業、飲食ケータリング・デリバリー事業

URL：https://adval.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社あどばる 広報担当：村山 TEL：090-8476-9084 E-mail：press@adval.jp

