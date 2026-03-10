秋留台公園には、園内に約120本のソメイヨシノがあり、春になると美しい風景が広がります。桜の開花時期に合わせて、秋留台公園の春の風物詩であるお箏の演奏会を開催します。今年も演奏は、地元あきる野で長年活動している筝曲愛好会「さくらの会」のみなさんです。さくら色の園内でお箏の音色に耳を傾け、一緒に歌い、春のひとときを存分にお楽しみください。

1．日 時

2026年4月4日(土) 13:00～14:30 （雨天中止）

2．場所

秋留台公園 サービスセンター前特設会場

3.参加費

無料

4．内 容

みなさまに馴染みのある曲や童謡を、「さくらの会」が箏の音色でお届けします。桜を愛でながらお箏にあわせて、一緒に懐かしい歌を歌いましょう。

●秋留台公園の桜について

秋留台公園にはソメイヨシノが約120本あり、3月下旬～４月上旬には美しい風景が広がります。特に、陸上競技場の外周には45本が並び、満開を迎えると競技場全体をサクラ色に包みます。

秋留台公園について

秋留台公園は、多摩川の支流である秋川と平井川の間にひろがる秋留台地のほぼ中央に位置し、周辺には武蔵野の面影を残す田園風景が広がり、西方に奥多摩の連山を望むことが出来る自然環境に恵まれた公園です。本園には全天候型の第三種公認陸上競技場のほか、バーベキュー広場、トリム広場、噴水のある中央広場、コニファー園等があり、西多摩東部地域におけるスポーツ・レクリエーションの拠点として、重要な役割を担っています。

秋留台公園の『春』

秋留台公園ではめぐる四季さまざまに、自然をお楽しみいただけます。

https://newscast.jp/attachments/p4Tn0VEJHabvLelGwGXi.pdfhttps://newscast.jp/attachments/rYTWar8P2UMPCrWgKAAH.pdf

秋留台公園の『バラ園』

秋留台公園の見どころの一つであるバラ園は、レンガと大理石を使用した造りで、モダンローズを主体に約110種450株もの色とりどりのバラをご覧いただけます。「春バラ」「秋バラ」それぞれ楽しめ、催し物が例年開催されています。春バラの見頃は5月中旬～６月上旬です。・バラの見ごろ期間は天候により前後いたします。

【所在地】あきる野市二宮673-1【開園日】常時開園※サービスセンター及び各施設は年末年始は休業となります。※営業時間等はサービスセンターへお問合せください。【入園料】無料（一部有料施設あり）【交通】JR五日市線「東秋留」又は「秋川」下車 徒歩15分

本件に関する問合せ先

https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%A7%8B%E7%95%99%E5%8F%B0%E5%85%AC%E5%9C%92

秋留台公園サービスセンターTEL 042-559-6910

https://www.tokyo-park.or.jp/park/akirudaihttps://x.com/ParksAkirudai