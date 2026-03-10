キヨタ株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役社長：小林 真夫)は、株式会社ノノ(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：上田 一稔)が立ち上げたブランド「LiLii(リリィ)」の取り組みに参画し、障がいの当事者であるTatsuya氏の作品を取り入れた障がい者向け頭部保護帽を2026年3月5日に発売いたしました。





デザインヘッドガード本体(斜め)





本商品は、医療・福祉現場で使用される頭部保護帽にアートという新たな価値を加え、無機質になりがちな「守るための道具」に彩りを添え、装着することが「気持ちが明るくなる体験」に代わることを目指して開発いたしました。





デザインヘッドガード着用イメージ(子ども)





■開発背景：「助けられる側」から「社会に届ける側」へ

本商品は、「アートの力で、いつも助けられる立場ではなく、助ける立場になれる存在になりたい」という特定非営利活動法人 幸せつむぎの想いを受け、株式会社ノノとキヨタ株式会社の協力で生まれました。





福祉用具としての頭部保護帽には、「無機質で近寄りがたい」「怖い印象がある」といった声もあり、装着することをためらわれるケースがありました。そのため機能性だけでなく、使う人の感情面にも寄り添う新しい価値の創出が求められていました。









■障がいのある方から障がいのある方へ想いを届けるプロダクト

障がい者支援施設の運営を行う特定非営利活動法人 幸せつむぎの「and カイト みよし」を利用するTatsuya氏の作品を採用。

Tatsuya氏は身体的特性と向き合いながら、独自の制作手法で作品を描きます。その作品には、制限を超えて生まれる自由な表現とエネルギーが込められています。





今回採用したアートは、夜空にひらく花火や、冬空に舞う雪を思わせる色彩表現で、力強さとやわらかさをあわせ持ち、身につける人の気持ちを明るく彩ります。





デザインヘッドガード本体(後方)





■一点一点異なる、世界にひとつだけの出会い

本製品は、生地の裁断位置によって柄の出方が異なり、それぞれが一点もののような仕上がりとなっているため、世界にひとつだけの出会いとしてお楽しみいただけます。









■商品特徴

・頭頂部・後頭部でサイズ調整が可能

・ツバの着脱が可能

・軽量設計で長時間使用でも負担を軽減

・通気性に優れ快適な装着感

・丸洗い可能で衛生的

障がい者向け頭部保護帽のロングセラーであるヘッドガード フィットに、アートという新しい魅力を加えました。





デザインヘッドガード着用(大人)





■ブランド「LiLii(リリィ)」について

LiLiiは子どもたちの得意や感性を仕事につながる可能性として社会へ届けることを目的に株式会社ノノが企画・展開するブランドです。

特定非営利活動法人 幸せつむぎの活動から生まれる作品をもとに、「誰に届けたいのか」「どのような価値を社会に生み出せるのか」を共に考えながら、アートと社会をつなぐプロダクト開発を行っています。





ブランド「LiLii」ロゴ





■商品概要

商品名 ： デザインヘッドガード

発売日 ： 2026年3月5日

価格 ： 25,000円(非課税)

サイズ ： L～LL(53～63cm)

発売場所： キヨタオンラインショップ

URL ： https://kiyotaonline.jp/

素材 ： 本体/ポリエステル100％、衝撃吸収材/EVA(2層)

カラー ： ブラック

発売元 ： キヨタ株式会社

企画 ： 株式会社ノノ

ブランド： LiLii









■会社概要

・キヨタ株式会社

1895年創業の事業開発型商社。不動産賃貸事業を基盤に、部品・金属材料事業、福祉用具・ヘルスケア用品の開発・販売および高齢者施設紹介事業を展開。長年培った技術と信頼をもとに、社会や利用者のニーズに寄り添った製品・サービスを提供しています。

所在地： 東京都港区芝浦4-3-4 田町きよたビル

代表者： 代表取締役社長 小林 真夫

URL ： https://www.kiyota-and.co.jp/





キヨタロゴ





・株式会社ノノ

アートを通じて新しい社会的価値を創出するプロダクト企画会社。特定非営利活動法人 幸せつむぎの活動を背景に、子どもたちの得意や感性を社会へ届けるブランド「LiLii(リリィ)」を企画・展開し、アートと社会をつなぐ商品開発に取り組んでいます。

所在地：愛知県名古屋市緑区西神の倉1-126

代表者：代表取締役 上田 一稔





・特定非営利活動法人 幸せつむぎ

愛知県名古屋市を拠点に、子どもたち一人ひとりの個性や表現を大切にした支援活動を行うNPO法人です。機能訓練を通じて生まれるアートや創作を社会へつなげる取り組みを行っています。

所在地： 愛知県名古屋市緑区西神の倉1-126

代表者： 理事長 上田 一稔

URL ： https://shiawasetsumugi.org/









■本件に関するお客様からのお問い合わせ先

キヨタ株式会社

TEL ： 03-3798-3617

MAIL： k-kaihatsu@kiyota-and.co.jp