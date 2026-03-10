創業115年の老舗レイングッズメーカー、株式会社丸十コーポレーション(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：林 拓)が展開する自社ブランド、「weer(ウェア)」から特に若年層が抱く「日傘は高い・面倒・壊れやすい」という不満を解消する新エントリーライン「weer Lite(ウェア ライト)」をリリースします。

115年の歴史で培った品質管理体制(日系検品会社による第三者全数検品)を維持しつつ、自動開閉や形状記憶といった高機能を日常使いしやすい価格帯で実現。ブランドの“入口”として、ストレスフリーな夏の移動体験を提供します。





メインヴィジュアル写真





近年の異常な暑さを和らげ、紫外線から守ってくれるアイテムです





女性使用イメージ





メンズ用は雨の日メイン、晴れの日でも使用できるスペックです





男性使用イメージ





▼形状記憶機能

“たたみづらい日傘”という日常の小さなストレス





形状記憶機能紹介





傘を閉じるたびに生地のヒダを整え、巻き直す。

混雑した駅やオフィスビルの入口で感じる、あのわずかな時間の煩わしさ。

「weer Lite 形状記憶モデル」は、生地が自然にまとまりやすい設計を採用。

軽く整えるだけで形が整い、収納時のストレスを軽減します。





※形状記憶機能は「weer Lite 形状記憶 自動開閉日傘」「weer Lite 形状記憶 自動開閉雨傘 for men」に搭載









▼日系検品会社による全数第三者検品





第三者検品様子





海外生産拠点との連携体制に加え、日系検品会社による全数第三者検品を実施。

価格帯にかかわらず、品質への妥協はしません。









■商品情報

名称 ： weer Lite 自動開閉日傘

販売料金 ： 親骨サイズ 50cm 2,980円(税込) / 55cm 3,480円(税込)

カラー ： ホワイト、ベージュ、ブラウン、ライトブルー、ライトパープル、ブラック





名称 ： weer Lite 形状記憶 自動開閉日傘

販売料金 ： 親骨サイズ 50cm 3,480円(税込) / 55cm 3,980円(税込)

カラー ： ホワイト、ベージュ、ライトブルー、ブラック





名称 ： weer Lite 形状記憶 自動開閉雨傘 for men

販売料金 ： 親骨サイズ 55cm 2,980円(税込)

カラー ： ブラック





販売開始日： 2026年3月12日(木)





取扱い場所

・オフィシャルオンラインショップ

https://www.weer-japan.com/

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/stores/weer/page/B63483C1-FA3C-4687-94C5-AF853F891753?is_byline_deeplink=true&deeplink=B63483C1-FA3C-4687-94C5-AF853F891753&redirect_store_id=B63483C1-FA3C-4687-94C5-AF853F891753&lp_asin=B0F7Y3Y1CZ&ref_=ast_bln

・楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/weer-online-store/









weerブランドイメージ





■「weer(ウェア)」とは

weerは、創業115年超の老舗メーカーが新たに挑戦する、“ファッションギア”ブランド。雨を避ける為の道具だけに留まらず、日常の装いに溶け込む存在です。機能・品質・デザインを高次元で融合し、価値で選ばれるスタンダードを提案します。









■「weer(ウェア)」の特長

1. Weather as Fashion Gear

レイングッズの枠を超え、全ての天候を前提にスタイルを整える“ファッションギア”として提案。

機能性とデザイン性を両立。





2. 115年企業の品質設計

長年のOEM実績と現地連携体制を背景に、傘に関しては日系検品会社含む第三者検品も実施。

見えない部分まで品質を担保。





3. 価値で選ばれるスタンダード

過度な装飾や価格競争に依存せず、日常で長く使える設計思想。ブランドとしての一貫性を重視。









■「weer Lite(ウェア ライト)」とは

weer Liteは、weerの思想を体感できるエントリーモデル。軽量・コンパクト設計と手に取りやすい価格でブランドの“入口”を担います。“ちょうどいい安心”をお届けするファッションギアです。





weer Lite_ロゴ





■株式会社丸十コーポレーションについて

株式会社丸十コーポレーションは、1911年に大阪・南久宝寺町で小間物問屋として創業しました。

時代の変化とともに取り扱い商品を進化させ、戦後はビニール製品やレイングッズへと事業領域を広げ、現在ではレインウェア・傘を中心とする天候関連商品の専門メーカーとして歩んでいます。





創業当初から一貫しているのは、「暮らしに寄り添う道具を誠実につくる」という姿勢です。

日常の中で何気なく使われるものだからこそ、壊れにくく、扱いやすく、価格と品質のバランスが取れていること。

そして、見えない部分まで手を抜かないこと。





長年のOEM生産で培ってきた設計力と品質基準、生産現場との連携体制、日系検品会社による第三者検品体制。

これらはすべて、株式会社丸十コーポレーションが積み重ねてきたものづくりの土台です。

伝統を守るだけではなく、その時代の暮らしに合う形へと変化させ続けること。





株式会社丸十コーポレーションは、天候とともにある日常を支える企業として、

これからも“価値で選ばれるスタンダード”を追求していきます。









■会社概要

商号 ： 株式会社丸十コーポレーション

代表者 ： 代表取締役社長 林 拓

所在地 ： 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1-6-13

創業 ： 1911年(明治44年)

設立 ： 1966年(昭和41年)1月12日

資本金 ： 5,000万円

事業内容： レイングッズ製造輸入販売

レインウェア・傘を中心とする天気に関する商品全般

URL ： https://maruju-corp.co.jp/

https://www.weer-japan.com/