G.O.Kは、2026年2月28日、応援購入サービス「Makuake」にて、次世代の 車用光沢復元剤「GLOSS ENHANCER」の先行予約販売を終了いたしました。「洗車をタイパ良く、美しく」という現代のニーズを捉え、目標金額に対し3704％、総額370万円という実績を記録し、4月1日より自社ECサイト、Amazonにて一般販売を開始いたします。 プロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/gloss_enhancer/

【左：グロスエンハンサー使用 / 右：洗車のみ】

■ 機械不要。プロの「研磨」を「拭き上げ」に置き換えた新発想 従来のカーケアでは、頑固な水シミや塗装のくすみを除去するにはポリッシャー（研磨機）による 高度な技術が必要でした。本製品は「極超微粒子パウダー」と「化学分解」を組み合わせること で、クロスで優しく塗り込むだけで汚れをリセット。プロがショーカーの仕上げに使う「深い艶」を、 初心者でも再現できる点が最大の特徴です。

【右：グロスエンハンサー / 左：コンパウンド】■ 失敗できない「愛車ケア」への安心感とタイパの両立 近年、趣味としての洗車需要が高まる一方で、「自分で磨いて傷をつけたくない」という不安も根 強くありました。GLOSS ENHANCERは、研磨傷を入れずに汚れを分解するリスクフリーな設計。忙し い現代人のニーズに合致する「タイパ（タイムパフォーマンス）」と「失敗しない安心感」が、SNSを通じて608名を超えるサポーターの共感を集めました。 ■ コーティング本来の性能を引き出し、トータルコストを削減 多くのユーザーが抱えていた「高いコーティング剤を使っても効果が感じられない」という悩みに 対し、下地を整えることでコーティングの定着率を劇的に高めるという解決策を提示。1本で普通 乗用車5～6台分の施工が可能な高いコストパフォーマンスにより、一般販売価格4,510円（税 込）という普及価格帯での本格展開を実現します。

■ 開発経緯Ｇ.O.Kはこれまで、コーティング専門店として数多くの国産車、輸入車、ハイクオリティカーの磨き・コーティング施工を手掛けてきました。ショーカーの最終仕上げも担い、愛車がまるで生まれ変わったかのように輝く瞬間を数多く生みだしてきました。施工前と施工後の劇的な変化に驚き、喜ばれるお客様の姿。それこそが私たちの原動力でした。しかし一方で、こうした“専門店レベルの輝き”は、一般のカーオーナー様にとっては気軽に体験できるものではありませんでした。「この感動を、もっと手軽に届けたい。」その想いから開発されたのが、下地処理剤『GLOSS ENHANCER』です。

本製品は、誰でも簡単に施工できる作業性を持ちながら、通常の洗車や表面コーティングでは得られない“塗装本来の輝き”を引き出します。まるで専門店で施工したかのような仕上がりを、オーナー自身の手で体感できる。それがGLOSS ENHANCERの価値です。

■製品概要 商品名： GLOSS ENHANCER用途： 車輌ボディ用艶出し剤容量： 300ml価格： 4510円【Makuakeプロジェクト実績詳細】 最終支援金額：\3,704,480（目標達成率：3704％） サポーター数：608名 プロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/gloss_enhancer/販売サイト：https://gok.base.shop/

【今後の展開：一般販売について】 Makuakeでの大反響を受け、4月1日より以下のサイトにて一般販売を開始いたします。 愛車が下地から輝く感動を、このGLOSS ENHANCERを通して多くの人に味わっていただきたく思います。https://gok.base.shop/【有限会社フィアックアマルについて】 有限会社フィアックアマルはＧ.O.Kというカーケアブランドでこれまで数多くの車のコーティングを施工してしました。その長年現場で培ったノウハウを現在は自社開発のカーケアケミカルへと詰め込み、製品を通して洗車を愛する方々へ1ランク上のカーケアを提供しております。「今まで使ってきた物とは何か違う。」そんな風に感じていただけるよう製品開発に取り組んでおります。【会社概要】 会社名：有限会社フィアックアマル所在地：千葉県八千代市神野1119-47代表者：吉野宏平https://gok.base.shop/