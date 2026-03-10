大阪・梅田から車で30分、五月山の麓にある「伏尾温泉 不死王閣」(大阪府池田市、運営元：株式会社伏尾の鮎茶屋)は、2026年3月7日(土)より、広さ400平米超、最大15名まで宿泊可能な一棟貸切別邸「悠然」(ゆうぜん)の営業を開始いたしました。





リビング





5つの寝室を備えた6LDKの施設を中心に、「ひとの心に植物を植える」活動で知られる、そら植物園が監修した庭園とバレルサウナ、ガス式BBQコンロを備えたテラスを完備。三世代での家族旅行や友人グループ、オフサイトミーティングなど、多人数での滞在をより自由に、贅沢に演出する空間が誕生しました。





庭園





■一棟貸切別邸 5つの特徴

1. 400平米超・6LDK。大人数が一つになれる圧倒的な開放感

最大15名様まで宿泊可能な室内は、ツイン3室、フォース1室、20畳の広々とした和室の計5つの寝室を備えた6LDKの構成です。大人数でもプライバシーを確保しつつ、リビングでは全員が揃って団欒を楽しめる、大規模な別邸ならではのゆとりある設計が特徴です。





ツインベッドルーム

和室(20畳、布団5名分)





2. 四季を愛でる庭園と、バレルサウナでの「整い」体験

テラスに広がるのは、そら植物園監修による豊かな庭園。その一角にバレルサウナを設置いたしました。自然の息吹を感じる庭を眺めながら、心身ともにリフレッシュする特別な外気浴をご体験いただけます。

※サウナ利用時は水着をご持参ください。





バレルサウナ





3. 滞在をより楽しく。充実のパーティ設備とフリードリンク

テラスにはガス式のBBQコンロを完備。キッチンには大型製氷機や炭酸ウォーターサーバーに加え、ドリンク専用冷蔵庫内の飲料を無料でご用意しております(※追加不可)。手ぶらで集まっても、すぐにパーティを始められる充実のラインナップです。





テラス





4. 自由な「食」の選択。持ち込みから旅館料理の予約まで

お客様自身で食材を持ち込み、キッチンやBBQで自由に楽しむスタイルはもちろん、事前予約制で不死王閣の夕食・朝食もご利用いただけます。一棟貸し切り空間を存分に楽しむか、旅館ならではの時間も楽しむか。自由度の高い滞在プランの組み立てが可能です。

※不死王閣でのお食事は食事処「彩あい亭」になります。





食器類各種





5. 旅館のホスピタリティも享受。大浴場・プールの利用もどうぞ

別邸のプライベート感はそのままに、不死王閣の大浴場や屋外プールも無料でご利用いただけます。一棟貸切の自由さと、老舗旅館の設備・サービスが融合した、新しい旅の形を提案します。

※プールは夏季限定になります。営業期間は不死王閣公式サイトをご確認ください。









【施設概要】

施設名 ： 不死王閣 別邸 悠然(ゆうぜん)

公式サイト： https://www.bettei-yuzen.jp/

オープン日： 2026年3月7日(土)

構造 ： 一棟貸切 6LDK(約400平米)

定員 ： 2名～15名

チェックイン ：15:00～

チェックアウト：～11:00(不死王閣フロントにて承ります)

予約方法 ： 公式サイトよりご予約ください





玄関









【主要設備・備品一覧】

●リビング・キッチン

・製氷機、冷蔵庫、ドリンク用冷蔵庫(中の飲料は無料)

・炭酸ウォーターサーバー

・調理設備：IHコンロ、シンク、包丁、まな板

・備品：食器類各種、グラス、箸、カトラリー一式

※食材の提供はございませんので、お客様ご自身でご用意をお願いいたします。





●水回り・衛生設備

・ユニットバス ：2室

・シャワールーム：1室

・トイレ ：2室

・洗濯機 ：1台(洗剤完備)





●寝室(計5室)

・ツインベッドルーム ：3室

・フォースベッドルーム：1室

・和室 ：1室(布団5名分)





●テラスエリア(屋外)

・バレルサウナ(最大9名利用可、要水着着用)

・屋外バーベキューコンロ(ガス式)

・「そら植物園」監修によるプライベート庭園





●不死王閣 連携サービス

・大浴場利用：無料(15:00-24:00、6:00-10:00)

・お食事 ：夕食・朝食(別途有料。3日前までの事前予約制)

・屋外プール：夏季無料利用可