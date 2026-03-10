株式会社システム ディ(所在地：京都市中京区、代表者：堂山 遼、以下：システム ディ)は、2026年3月9日、経済産業省と日本健康会議が推進する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026(大規模法人部門)」に認定されました。2025年に引き続き、2年連続での認定となります。





健康経営優良法人2026大規模法人部門





■健康経営の取り組みについて

当社では、2024年に「健康経営宣言」を発表し、代表取締役を健康経営の最高責任者と位置づけ、全社体制で健康経営を推進しております。また、2026年1月より組織体制を刷新し、健康経営推進チームを中心に人事総務部と連携しながら、各種取り組みを進めております。





具体的な取り組み（抜粋）





人的資本に投資し、人的資本を最大化していくことに注力することが、企業の収益拡大・企業価値向上に直接的につながるという理念に基づき、人材の健康づくりと能力の育成・向上に積極的に取り組んでおります。

今後も、さらなる従業員の健康の維持・増進、いきいきと働くことができる環境づくりと企業価値の向上を目指してまいります。

「健康経営宣言」はこちら https://www.systemd.co.jp/health_management









■健康経営優良法人認定制度とは

地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。





引用元：健康経営優良法人認定制度(経済産業省HP)

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html