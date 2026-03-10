伊藤忠食品株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長・社長執行役員：岡本 均、以下：当社)は、「第13回全国高等学校フードグランプリ」(以下：本コンテスト)の本選を2026年11月1日(日)に開催いたします。





全国高等学校フードグランプリロゴ





本コンテストは、高校生が地域の食材や食文化を活用して開発した商品を全国から募集しNo.1を決定する大会です。

見どころは何と言っても高校生の思いが溢れるプレゼンテーションです。本選では、厳しい予選を通過した各出場校が審査員や来場者に向けて開発商品のプレゼンテーションを行います。毎回、高校生のアイデアがつまったプレゼンテーションは食のプロである審査員も認めるハイレベルなものとなります。地元を盛り上げたい、地域活性化につなげたいなど、商品開発にかける高校生の熱意や緊張感がダイレクトに伝わってくるプレゼンテーションにぜひご期待ください。





当社は、本コンテストを通じた地域資源のさらなる活用や食文化の継承・浸透による地方創生、ならびに未来を担う高校生に向けた学習機会の提供による人材育成により、食品市場の一層の活性化を目指していきます。





第12回全国高等学校フードグランプリの様子





【開催概要】

開催日時：2026年11月1日(日)時間未定

名称 ：～未来を創る～ 第13回全国高等学校フードグランプリ

主催 ：伊藤忠食品株式会社

会場 ：池袋・サンシャインシティ 噴水広場(アルパ B1) ※入場無料

〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-1









【応募について】

本コンテストの開催決定に伴い、以下2部門の募集を開始いたします。





■商品開発部門※

高校生が地域の食材や食文化を活用して開発した商品のNo1を決定する、本コンテストのメインとなる部門です。予選を勝ち抜いた高校は本選へ出場し、グランプリを目指します。

〈応募・審査について〉 https://foodgrandprix.com/oubo/

〈応募締切日〉2026年7月14日(火) 午前中必着

※本年度より従来のメインコンテストを「商品開発部門」として実施いたします。





■チャレンジ部門

これから商品開発を目指す高校生に向けた学習機会の提供を目的として、商品開発部門に応募可能なレベルの商品企画のアイデアを募集します。書面による審査を実施し、優秀企画に選ばれた場合は、商品開発部門本選の観覧にご招待いたします。

〈応募・審査について〉 https://foodgrandprix.com/wp-content/uploads/2026/03/13th_challenge_.pdf

〈応募締切日〉2026年6月30日(火)午前中必着





■マーケティング部門

マーケティングを学ぶ専門学校生を対象に販促アイデアを募ります。

本年度の詳細が決まり次第、応募対象となる関係者の皆様にご案内いたします。

(一般応募は受け付けておりません)









【第12回全国高等学校フードグランプリ 記録映像】

2025年11月1日(土)に開催した「第12回全国高等学校フードグランプリ」の記録映像を、以下URLよりご覧いただけます。高校生たちの熱気あふれるプレゼンテーションや大会の様子をぜひご覧ください。





■オンデマンド配信の概要

視聴期間 ： 2026年10月31日(土)まで

配信サービス ： 全国高等学校フードグランプリ YouTubeチャンネル

(無料オンデマンド配信)

視聴URL/QR：

大会ダイジェスト動画(約5分)

https://youtu.be/LgnS4nsZ7rA

大会ダイジェスト動画





プレゼンテーション審査 動画(約1時間40分)

https://youtu.be/ivpm1OMEQO8

プレゼンテーション審査動画





チャレンジ部門/マーケティング部門 プレゼンテーション動画(約40分)

https://youtu.be/SFMm33wZvOQ

チャレンジ部門/マーケティング部門 プレゼンテーション動画





【「～未来を創る～全国高等学校フードグランプリ」とは】

食品の中間流通業を営む当社が主催する「～未来を創る～全国高等学校フードグランプリ」は、高校生が地域の食材や食文化を活用して開発した商品を全国から募集しNo.1を決定する大会です。

前身の「商業高校フードグランプリ」は、2013年に商業高校(商業科目を有する高校)に「商品開発」の科目が新設されたことを受けて、教育支援活動として同年にスタートしました。その後、審査基準の見直しや、オープンな会場での開催、幅広い業界からの審査員の起用など、「商業高校フードグランプリ」を通じて高校生の商品開発に関する学びが深くなるよう改善を続けてきました。また、エントリーされる商品はどれも高校生の熱意や思い、知識が詰まっていてレベルが高く、審査員をはじめ多くの方から高い評価を得てきました。

2025年度には、高等学校教育全般における総合的な探求学習の活性化、地域に根差した開発商品の増加を背景に募集対象を「学校の活動(授業、部活動、課外研究など)で食品の商品開発を行う全国の高等学校」に拡げました。それに伴い、名称を「～未来を創る～全国高等学校フードグランプリ」として新たなスタートを切り、「食を通じた地方創生と人材育成による食品市場の活性化」を目的に据え、地域や高校生、専門学校生、後援団体・協賛企業それぞれに向けて以下のような価値を提供していきます。





(1)地域に向けて：

地域の食材活用や食文化の認知拡大による地域活性化

(2)高校生に向けて：

地域に根差した食品の商品開発を行う高校生に向けた体験的な学習機会の提供

(3)後援団体・協賛企業に向けて：

食に関心が高い地域・高校生との接点獲得、団体・企業の認知度向上

(4)専門学校生に向けて：

新たにマーケティング部門を設置し、専門学校との連携、販促案の考案など、実践的な機会の創出と提供









【本件に関するお問い合わせ先】

伊藤忠食品株式会社 全国高等学校フードグランプリ事務局

TEL ： 03-5411-8512

MAIL ： info-fgc@itochu-shokuhin.co.jp

公式ホームページ： https://foodgrandprix.com/