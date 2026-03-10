福井県小浜市に位置する道の駅「若狭おばま」(運営：株式会社まちづくり小浜、代表取締役：青木 美昭)は、2026年3月14日(土)・15日(日)の2日間にわたり、開業15周年記念イベントを開催いたします。また、15周年を記念した特別道の駅切符を販売します。





道の駅若狭おばま 15周年祭





道の駅「若狭おばま」は、舞鶴若狭自動車道 小浜インターチェンジからすぐの立地にあり、小浜市の「海・里・まち・食・文化」をつなぐゲートウェイ施設として2011年3月に開業しました。2014年の舞鶴若狭自動車道の全線開通を経て、2016年には国の「重点道の駅」に選定されています。さらに、北陸新幹線敦賀開業(2024年春)を見据えてさらなるお客様の受け入れと機能の充実を図り、2021年6月にはレストラン「和久里のごはんや おくどさん」がオープン、2023年3月には「鯖街道ワンダーランド」をコンセプトに物販施設とフードコートを増改築してイメージを一新し、リニューアルオープンしました。





道の駅若狭おばま 店内1

道の駅若狭おばま 店内2





リニューアル後は、魅力的なオリジナル商品の品揃えの充実、楽しいお買い場づくり、明るい接客に力を入れ、福井県内でも有数の人気の道の駅となっています。

リニューアルを契機に、地元の生産者やお菓子屋とも連携し、道の駅「若狭おばま」のオリジナル商品の開発にも力を入れてきています。2024年7月には、日本遺産「御食国若狭と鯖街道」が全国唯一の日本遺産プレミアムに選定されたことを契機に、若狭の食文化や歴史をより多くの方に知っていただくため、日本遺産に関連するオリジナル商品等の開発も行ってまいりました。

その結果、リニューアル前の2022年度に1.5億円だった売上は、2025年度には3億円を超えるまでになりました。





道の駅若狭おばま 店内3









この度、日頃のご愛顧への感謝を込めて、2026年3月14日(土)、15日(日)に道の駅若狭おばま15周年記念イベントを開催するとともに3月14日(土)から15周年記念切符を新発売いたします。









1.道の駅若狭おばま15周年記念イベント

道の駅「若狭おばま」の開業15周年を記念し、下記のとおりイベントを開催いたします。

イベント(1)ガラポン抽選会

日時 ：令和8年3月14日(土)・15日(日) 10:00～15:00

内容 ：対象店舗利用のレシートで抽選(2,000円毎に1回抽選できます)

各賞一覧：特賞 ：若狭ふぐセット

1等 ：濱の四季お食事券3,000円分

2等 ：おくどさんお食事券1,000円分

3等 ：行商品ぼうや鯖丸キーホルダー

4等 ：鯖のぬいぐるみ

参加賞：アメちゃん

開催場所：店舗(道の駅若狭おばま物販、小浜pocket、おくどさん、濱の四季)

※景品が無くなり次第終了





ガラポン抽選会





イベント(2)わかめ詰め放題

日時 ：令和8年3月14日(土)・15日(日) 10:00～

内容 ：小浜市矢代の角野さんが育てた生ワカメを制限時間1分間に袋に詰め放題

参加費：1回 500円(1名様1回限り) 先着30名(両日)

※無くなり次第終了





イベント(3)5号枡にお米盛り放題

日時 ：令和8年3月14日(土)・15日(日) 12:00～

内容 ：制限時間30秒間に5合枡に山盛りにしたお米を袋に入れてお持ち帰り

品種 ：株式会社永耕農産のコシヒカリ

参加費：1回 500円(1名様1回限り) 先着30名(両日)

※無くなり次第終了





イベント(4)餅つき大会＆ふるまい

日時 ：令和8年3月14日(土)・15日(日) 14:00～

内容 ：お客さんに参加してもらいながらの餅つき大会、ついたお餅は無料でふるまい

藤田餅店さんによる餅の蒸しあげと株式会社今富の宝のもち米を使用

参加費：無料 提供数には限りがあります。





イベント





イベント(5)箸ー1グランプリ

日時 ：令和8年3月14日(土)・15日(日) 10:00～

内容 ：制限時間内に皿から皿へ豆を移動させた数を競うゲーム

生産量が日本一である若狭塗り箸をPRするためのイベント

1位 箸ペアセット(5,000円分)

2位 箸ペアセット(3,000円分)

3位 箸置きペアセット(1,000円分)

※商品の発送をもって順位の発表に代えさせていただきます。

ルール：制限時間30秒 皿から皿の間隔は30cm

豆は大豆 制限時間内で何個移動させたかを競う

参加費：無料





箸-1GP





イベント(6)軽トラ市、キッチンカー、露店等の出店予定

日時：令和8年3月14日(土)・15日(日) 10:00～

内容：【軽トラ市】地元の野菜販売 無くなり次第終了

【キッチンカー等】大阪洛翠、こっぺてい(15日)、せっちゃん(14日)、藤田餅店









2.道の駅若狭おばま15周年記念切符販売

道の駅「若狭おばま」の開業15周年を記念し、特別切符を300枚限定で販売します。

販売開始日：令和8年3月14日(土) 9:00～

販売場所 ：道の駅若狭おばま

販売数 ：300枚

販売価格 ：200円(税込み)





※さらに、下記の条件を満たした方には、特別デザインの道の駅切符(非売品)を限定300枚で無料配布します(お一人様1枚限り)

1.行商人の恰好で買い物

2.＃道の駅若狭おばま でSNS投稿

3.SNS投稿の内容をスタッフが確認





株式会社まちづくり小浜「おばま観光局」では、今後も、観光地域づくり法人(DMO)として、地域の事業者と連携して、小浜市への観光誘客を通した地域活性化に取り組んで参ります。





道の駅若狭おばま 店内4





■店舗概要

店舗名 ： 道の駅若狭おばま

所在地 ： 〒917-0081 福井県小浜市和久里24-45-2

電話番号 ： 0770-56-3000

FAX番号 ： 0770-56-3001

営業時間 ： 9:00～18:00(テイクアウトコーナーは17:00まで)

定休日 ： 年中無休(年末年始を除く)

ウェブサイト： https://michinoeki-obama.jp/





道の駅若狭おばま 外観