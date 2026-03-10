「伝説の肉そば屋」を運営する株式会社アントワークス(所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：早川 淳)は、2026年3月10日(火)より、『牛ホルモン肉そば 魚介とんこつ醤油』を、御茶ノ水本店にて期間限定で販売いたします。





牛ホルモン肉そば 魚介とんこつ醤油(1)





【“伝説系”の新作！牛ホルモンと豚バラを濃厚魚介とんこつ醤油で味わう一杯！】

「伝説の肉そば屋」は、「伝説系」という新たなジャンルのラーメン専門店として、“肉を食らうラーメン”をコンセプトに、ラーメンでありながら肉の旨みと食べ応えを楽しめる一杯を追求してきました。





3月は、新生活の準備が始まり、入学や就職、異動など環境が大きく変化する季節でもあります。また、多くの企業にとっては新しい期がスタートする節目のタイミングでもあり、忙しい日々の中でしっかり食べてエネルギーをつけたいというニーズも高まる時期です。そこで当店は、新たなスタートを迎えるこの時期に合わせ、当店の看板でもある豚バラに加え、牛ホルモンの旨みとコクを掛け合わせた、『牛ホルモン肉そば 魚介とんこつ醤油』を開発しました。





焼肉で人気の高い牛ホルモンは、弾力のある食感と脂の甘み、噛むほどに広がるコクが特徴で、ラーメンの具材としても相性が良く、肉の旨みをより強く感じられる部位です。さらに、魚介とんこつ醤油スープはつけ麺では定番の味わいでありながら、ラーメンとして提供されるケースはまだ多くありません。ホルモンラーメン自体も市場では数が少ないため、当店ならではの独自性ある商品となっています。





濃厚な魚介とんこつ醤油スープに、牛ホルモンと豚バラの肉の旨みが重なり合うことで、ご飯が進むコク深い味わいに仕上げました。ガッツリ食べたいというニーズにも応える一杯です。





牛ホルモン肉そば 魚介とんこつ醤油(2)





【『牛ホルモン肉そば 魚介とんこつ醤油』 1,180円(税込)】

『牛ホルモン肉そば 魚介とんこつ醤油』は、牛ホルモンの旨みと豚バラの食べ応えを、濃厚な魚介とんこつ醤油スープで味わう一杯です。

スープには、丸鶏・豚ガラ・野菜をブレンドした「伝説の肉そば屋」独自のトリプルスープをベースに特製の魚介とんこつを加えた、濃厚でコク深い味わいが特徴。魚介の風味と豚骨のコクが重なり、牛ホルモンの脂の甘みや豚バラの旨みを引き立てます。

麺には、全粒粉を使用した噛み応えのある中太手揉み麺を使用。コク深いスープがしっかりと絡み、牛ホルモンと豚バラ、そして麺が一体となった、当店ならではの食べ応えのある一杯に仕上げています。









【商品概要】

■販売商品・価格：牛ホルモン肉そば 魚介とんこつ醤油 1,180円(税込)

■発売日 ：2026年3月10日(火)より 期間限定

■販売店舗 ：伝説の肉そば屋 御茶ノ水本店

※詳細はホームページ： https://www.densetsu-nikusobaya.jp/ をご覧ください。









【伝説の肉そば屋 概要】

『伝説の肉そば屋』は、「伝説のすた丼屋」の一部店舗で限定販売していた「すたみな肉そば」が、ご来店のお客様の約3割が注文する人気商品となったことをきっかけに誕生しました。当社ではこの反響を受け、“米に代わる主食”としてラーメンというジャンルに着目。物価高騰や将来的な米の供給不足が懸念される中でも、創業時から掲げてきた「旨いものを腹いっぱい食べて頑張ってほしい」という想いを守るため、より専門性を高めた“伝説系 すたみならーめん”を開発し、新業態として『伝説の肉そば屋』を立ち上げました。

既存のラーメンジャンルには属さない、“伝説系”という新たなスタイルで、肉の旨みを存分に味わえる、これまでにないラーメン体験を提供しています。





2025年5月、御茶ノ水に誕生した第1号店は、オープン直後からテレビやWebメディアで取り上げられ、連日行列ができるほどの盛況となりました。SNSや口コミでも多くのお客様から高い評価をいただいています。その反響を受け、2025年11月には千葉県船橋市の「ららぽーとTOKYO-BAY」に第2号店を出店。今後も「伝説のすた丼屋」に次ぐ主力ブランドとして、さらなる展開を進めてまいります。









【会社概要】

■社名 ： 株式会社アントワークス

■本社所在地 ： 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4-21-7

■代表取締役社長： 早川 淳

■事業内容 ： 飲食事業「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」

「伝説の肉そば屋」「デンバープレミアム」

「伝説のステーキ屋」「き久好」運営

■創業／設立 ： 1971年／1989年

■資本金 ： 4,500万円

■従業員数 ： 社員210名、アルバイト1,276名(2026年3月現在)

■URL ： https://antoworks.com/