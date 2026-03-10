入園・入学準備グッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：紀之定 良太）は、公式X（旧Twitter）アカウントにて「入園入学応援企画！フォロー＆リポストキャンペーン」を2026年3月10日（火）から3月15日（日）まで実施します。

Twitter投稿 :https://twitter.com/2031173191406940284/status/2031173191406940284

この時期、子育てパパママを悩ませる保育園や幼稚園・小学校の持ち物の大量の名前つけ。特にこの春入園入学を控えたパパママは、持ち物の名前つけの多さにビックリしているのではないでしょうか？そんな入園準備や入学準備をラクにするプレゼント企画！X（旧Twitter）フォロー＆リポストキャンペーンを今年も開催します♪

キャンペーン概要

公式Xをフォロー＆リポストするだけで「布用ノンアイロンお名前シール“布ハレちゃん。”」が、抽選で5名様に当たる！

シールDEネーム公式X（旧Twitter）をフォロー＆リポストするだけで応募完了、アカウントをお持ちの方であれば、どなたでもご応募可能。抽選で5名様にプレゼントを致します。

◎開催期間：2026年3月10日（火）10時 ～ 2026年3月15日（日）23時59分まで

応募⽅法：①X公式アカウント（@seal_de_name） をフォロー②3月15日(日) 23:59までにキャンペーンポストをリポスト↓③厳正なる抽選の上、当選者様には3月16日～17日にDMにてご希望のデザインやお名前・ご送付先をお伺いします。※賞品の出荷は３月下旬を予定

◎賞品：布ハレちゃん。（布用ノンアイロンお名前シール）5名様にプレゼント

洋服などの布に、ぎゅっと貼るだけ。アイロン不要なので、小さな子どもがいるご家庭にもぴったり。24時間後から洗濯もでき、タグのない靴下やランチョンマットなどにも貼ることができます。●商品URL：https://www.seal-de-name.com/seal/clothnon_type.html?utm_source=News-X0310

■通常価格：1,790円（税込・送料無料）■購入方法：シールDEネームオンラインショップより

【布ハレちゃん。】2年かけて独自開発した新素材で、指で布にギュッと貼るだけで洗濯できる

https://www.seal-de-name.com/seal/clothnon_type.html?utm_source=News-X0310

通園・通学前のバタバタした朝でもパパッと名前つけをすることができます。ぎゅっと貼るだけなので、忙しい保護者さまの家事負担を軽減します。

1．アイロン不要。指でギュッ！と布製品につけるだけ

今まで油性マジックやアイロンで貼るシールでしか名入れすることが出来なかった布製品に、ギュッ！とシールを貼るだけでお名前つけが完了できます。しっかりシールと布製品の空気を抜くように貼り、24時間経過すればそのまま洗濯可能です。※シールのノリを布製品と馴染ませることが重要のため、24時間以内に洗うと本来の性能が発揮できません。※シールの相性によってはがれやすい布素材もあります。※乾燥機のご使用は避けた方が長持ちします。

2．はがれにくい工夫

シールDEネームのお名前シールは、シールの角をまるくカットしてはがれにくい工夫を施しています。こちらのシールは、従来のシールに比べてさらにカットするカーブを強め、耐久性を高めています。シール素材も、約2年かけ洗濯実験を繰り返し独自開発したものです。

3．「もったいない」から生まれたフリーシールつき

お名前を入れることができないスペースを利用し、手書きで書き込んでつかえる「フリースペース」を5枚おつけしました。「もったいない」という想いからできあがったシールです。

4．お子さまが着るズボンの目印に

2～3歳ごろからはじまる、服の着脱練習。特にズボンやパンツは、前うしろがわかりにくいものが多く、お子さまが着たあと、親が前うしろ逆に履いていることに気がつくことも多くなりがちです。そこで、お名前シールを内側に目印として貼っておけば、お子さま自身が見て分かるのでスムーズなお着替えができやすく、お子さまの自信にもつながり、あとで親が着替え直しさせる負担も軽減することができます。

2026年で、24周年を迎える「シールDEネーム」のECショップ

2026年で、24周年を迎える「シールDEネーム」のECショップ

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、24年にわたり、お名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて、仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。