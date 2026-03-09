ShigekixさんとTAKUMIさんが親子に届けるダンスの魅力！トップダンサーの2人に聞いた職業・習い事としてのダンスの意義とは？

株式会社光文社

株式会社光文社の月刊誌『STORY』と第一生命保険株式会社が、ダンスの魅力を親子に届けるプロジェクトを実施しました。小中学生に人気の習い事であるダンスは現在学校でも必修科目とされていますが、保護者層のダンスへの関心はまだ高くないのが現状。そこで、思春期世代の子どもがいる親を読者に持つ『STORY』を通じ、母親たちのダンスへの意識向上に繋げます。

世界的トップダンサー2人のスペシャル対談が実現！

STORY公式YouTubeチャンネルに、オリンピック出場経験もある世界的ブレイクダンサー・Shigekixさんと、世界大会優勝歴を持ちD.LEAGUEで3年連続MVD OF THE YEARを受賞するダンサー・TAKUMIさんが登場。幼少期から交流があるという2人が、現在のダンス界の盛り上がりや子どものころからダンスを習わせることの意義、次世代への熱い想いを語り合います。

子どもたちへ特別な体験をプレゼント

これまでSTORYチャンネルが実施してきた、憧れの大人と子どもたちの交流機会を創出する「憧れの人」シリーズ動画（過去にShigekixさん、TAKUMIさんも登場）。今回も2人に憧れるダンスキッズ3名が動画に出演。おふたりと子どもたちの触れ合いを通じ、視聴者である母親たちに自然とダンスへの興味関心を持ってもらえるような構成となっています。

第一生命は、日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE」を応援

第一生命は、タイトルスポンサーとして、『第一生命 D.LEAGUE』を応援しています。そして『D.LEAGUE』を通じて、ダンスの魅力の発信をサポートするとともに、世界中すべての人の『ダンスのある幸せな人生』を支え続けます。

https://www.dai-ichi-life.co.jp/company/dleague/index.html

『STORY』

「新しい40代」のためのファッション&ライフスタイル誌。ファッション、美容、ライフスタイルに加え、思春期の子育てがテーマのコンテンツを発信。

https://storyweb.jp/

STORY公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@%E9%9B%91%E8%AA%8CSTORY%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB