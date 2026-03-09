【ただのかえるたち×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！

2026年3月9日（月）より、【ただのかえるたち×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！


エプロン姿でお仕事する3匹は今回のための描き下ろし！！


期間限定の受注販売となりますので、ほのぼの感がたっぷり詰まった限定アイテムの数々をどうぞお見逃しなく！！！


『ただのかえるたち』とは



腹太鼓が得意なただのかえるたち。


自分は誰よりものしりだと思っている「ぽん」


ちょっとひねくれものの「ぽこ」


腹太鼓で人助けをしたい「ぽ」


それぞれが好き勝手に過ごしています。


【商品詳細】



■トートバッグ　\4,800（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


H32cm×W46cm×マチ14cm



■やわらか吸水コースター　\1,600（税込）




【素材】


珪藻土/天然ゴム


【サイズ】


約Φ10cm



■キャニスター　\4,000（税込）




【素材】


陶器


【サイズ】


直径82cm×H96cm



■2フェイスタオル　\2,200（税込）




【素材】


ポリエステル/綿


【サイズ】


H20cm×W20cm



■マグカップ　\2,500（税込）




【素材】


陶器


【サイズ】


H9.5cm×W8cm



■ステッカー　\600（税込）




【素材】


PET


【サイズ】


H5cm×W5.9cm



■キャンバスフラットポーチ　\3,600（税込）




【素材】


コットン他


【サイズ】


H17×W23cm



■アクリルキーホルダー　\1,400（税込）


【素材】


アクリル樹脂/鉄


【サイズ】


H5.3cm×W5.9cm



■POP風アクリルバッジ　全3種　各\1,500（税込）




【素材】


スチール/ABS/アクリル樹脂/PET


【サイズ】


H5×W7.5cm



■アクリルフィギュア　全3種　各\2,200（税込）




【素材】


アクリル樹脂


【サイズ】


ぽん：H5.3×W5.5cm


ぽこ：H5×W5.8cm


ぽ：H6.2×W5.8cm



■Tシャツ　\6,000（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


M：身丈70cm×身幅52cm×袖丈20cm×肩巾47cm


L：身丈74cm×身幅55cm×袖丈22cm×肩巾50cm


XL：身丈78cm×身幅58cm×袖丈24cm×肩巾53cm



■デスクマット　\3,800（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


H30×W60cm



■モーテルキーホルダー　\1,800（税込）




【素材】


アクリル樹脂/鉄


【サイズ】


H8cm×W4.2cm



■缶バッジ　\600（税込）




【素材】


ブリキ


【サイズ】


直径5.7cm


【受注期間】



2026年3月9日（月）19：00～2025年3月22日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年4月下旬～2026年5月中旬予定


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22224


