道枝駿佑が表紙巻頭に単独初登場！『+act.（プラスアクト） 4月号』 さらに新連載２本が同時始動

プラスアクト 2026年4月号『deeply』

株式会社ワニブックス

道枝駿佑が表紙巻頭に本誌単独初登場

モノクロの世界でクールに佇むカットは韓国のカメラマンによる撮り下ろし

映画『君が最後に遺した歌』で主演を務める道枝駿佑が表紙巻頭に単独初登場。

モノクロの世界観の中でクールに佇む姿を捉えたカットは、韓国の人気カメラマン、キム・ヨンジュン氏による撮り下ろし。ここでしか見られない特別なビジュアルとともに、インタビューでは感情と真摯に向き合いながら挑み、自らも挑戦が多かったと語った今作を通して感じた想い、そして俳優・道枝駿佑としての今後についてをロングインタビューでお届けします。

誌面には千葉雄大、柳楽優弥、鈴木伸之、安田章大、峯田和伸×若葉竜也、中沢元紀、桜木みなと、井内悠陽×阿久根温世、千葉翔也、吉澤要人、梅原裕一郎×小野賢章、坂本昌行、ななまがりが登場。

その他『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』『We're timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』『King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING』『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』『なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE'』『Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers』『"IDOL1ST 中島健人" LIVE TOUR 2026』『ジュニア STAR to FESTIVAL 2026』ライブレポートも掲載！

新連載が２本同時にスタート！

林遣都『和やかに、穏やかに。』

若手歌舞伎俳優に迫る新連載『歌舞伎、ここから。』

俳優・林遣都がプラスアクト4月号より新連載を開始します。

タイトルは『和やかに、穏やかに。』。その名の通り、林遣都が過ごす日常を、和やかに、そして穏やかに綴っていく連載企画。飾らない言葉で紡がれるありのままの林遣都を、毎号お届けします。

さらに発売に先駆け、3月1日よりInstagramをこっそり開設。正体を明かさないまま直筆の日記を投稿し、時折そのアカウント主の正体を匂わせるような投稿で密かに注目を集めました。これまでSNSを一切行ってこなかった林遣都が、自身の言葉を発信する唯一の場所としてスタートしたこのInstagram。今後も何気ない日常を、日記とともに届けていきます。

林遣都

林遣都『和やかに、穏やかに。』公式Instagram ＠h_k_12k(https://www.instagram.com/h_k_12k/?hl=ja)

そして、次代を担う若手歌舞伎俳優にスポットを当てた新連載『歌舞伎、ここから。』も4月号より始まります。本連載では、毎回異なる歌舞伎俳優を迎え、舞台に懸ける思いや歌舞伎の魅力、さらに素顔が垣間見えるプライベートについても掘り下げます。

歌舞伎好きの方はもちろん、これから歌舞伎に触れてみたい読者の方にも、その奥深さや楽しみ方をお届けする内容です。

初回には、四代目・中村橋之助さんが登場。幼少期のエピソードから、大切にしている私物や楽屋でのひとコマなど、ここでしか見られない貴重な写真とともに、橋之助さんの“いま”に迫ります。

中村橋之助

【雑誌概要】

『+act. （プラスアクト）』 2026年4月号

発売日：2026年3月12日(木)

価格：1,210円（税込）

発行：ワニブックス

プラスアクト公式SNS

X @wani_act(https://x.com/wani_act)

Instagram @waniact(https://www.instagram.com/waniact/)

オフィシャルサイト

https://www.wani.co.jp/act/