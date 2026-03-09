【板橋ハウス×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション




2026年3月9日（月）より、【板橋ハウス×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！


ますます注目を集める『板橋ハウス』とのグッズ企画がついに第5弾！！


ゆる～いイラストは、 “貴重な棒を持つネコ“ などで知られるイラストレーター『室木おすし』氏による描きおろし！


期間限定の受注販売となりますので、日常使いにぴったりな限定アイテムの数々をどうぞお見逃しなく！！！！


【商品詳細】



■マルチ充電ケーブル　\2,800（税込）




【素材】


ABS/PVC


【サイズ】


H17.5cm



■POCOPOCO　\2,300（税込）




【素材】


ABS/TPU/ステンレス


【サイズ】


直径3.7cm



■スマホスタンド　\2,500（税込）




【素材】


アクリル樹脂


【サイズ】


H15cm×W7cm



■クリアファイル　\1,100（税込）




【素材】


pp


【サイズ】


A4



■缶バッジ（ランダム）　全4種　各\600（税込）


■缶バッジ（全4種セット）　\2,400（税込）




【素材】


ブリキ


【サイズ】


直径5.7cm



■ステッカー（ランダム）　全4種　各\600（税込）


■ステッカー（全4種セット）　\2,400（税込）




【素材】


PET


【サイズ】


H6cm×W4.9cm



■つながるアクリルキーホルダー　全3種　各\1,300（税込）




【素材】


アクリル樹脂/鉄


【サイズ】


吉野：H5.9cm×W4.4cm


住岡：H6.3cm×W5.2cm


竹内：H5.7cm×W4cm



■アクリルヘアクリップ　全3種　各\1,200（税込）




【素材】


アクリル樹脂/PS


【サイズ】


まる：H3.8cm×W4cm


しかく：H2.6cm×W4cm


板橋ハウス：H1.7cm×W5.5cm



■ミニキャラスタンド　全3種　各\1,500（税込）




【素材】


アクリル樹脂


【サイズ】


吉野：H4.5cm×W3.6cm


住岡：H4.9cm×W4.3cm


竹内：H4.5cm×W3.3cm



■ランチトート　\2,700（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


H20cm×W30cm



■Tシャツ　\4,500（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


M：身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩巾47cm


L ：身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩巾50cm


XL：身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩巾53cm


【受注期間】



2026年3月9日（月）19：00～2026年3月22日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年5月中旬～2026年5月下旬予定


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22251/


【関連リンク】



▼『板橋ハウス』公式Ｘ


https://x.com/itabasihausussu


▼『板橋ハウス』公式YouTube


https://www.youtube.com/@itabasihausu


▼『室木おすし』公式X


https://x.com/susics2011



【ヴィレッジヴァンガード各種URL】


■公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■オンラインストア


https://vvstore.jp/


■公式X


https://x.com/vv__official


■公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


【お客様からのお問い合わせ先】


《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》


TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）