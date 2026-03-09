【板橋ハウス×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年3月9日（月）より、【板橋ハウス×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！

ますます注目を集める『板橋ハウス』とのグッズ企画がついに第5弾！！

ゆる～いイラストは、 “貴重な棒を持つネコ“ などで知られるイラストレーター『室木おすし』氏による描きおろし！

期間限定の受注販売となりますので、日常使いにぴったりな限定アイテムの数々をどうぞお見逃しなく！！！！

【商品詳細】

■マルチ充電ケーブル \2,800（税込）

【素材】

ABS/PVC

【サイズ】

H17.5cm

■POCOPOCO \2,300（税込）

【素材】

ABS/TPU/ステンレス

【サイズ】

直径3.7cm

■スマホスタンド \2,500（税込）

【素材】

アクリル樹脂

【サイズ】

H15cm×W7cm

■クリアファイル \1,100（税込）

【素材】

pp

【サイズ】

A4

■缶バッジ（ランダム） 全4種 各\600（税込）

■缶バッジ（全4種セット） \2,400（税込）

【素材】

ブリキ

【サイズ】

直径5.7cm

■ステッカー（ランダム） 全4種 各\600（税込）

■ステッカー（全4種セット） \2,400（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

H6cm×W4.9cm

■つながるアクリルキーホルダー 全3種 各\1,300（税込）

【素材】

アクリル樹脂/鉄

【サイズ】

吉野：H5.9cm×W4.4cm

住岡：H6.3cm×W5.2cm

竹内：H5.7cm×W4cm

■アクリルヘアクリップ 全3種 各\1,200（税込）

【素材】

アクリル樹脂/PS

【サイズ】

まる：H3.8cm×W4cm

しかく：H2.6cm×W4cm

板橋ハウス：H1.7cm×W5.5cm

■ミニキャラスタンド 全3種 各\1,500（税込）

【素材】

アクリル樹脂

【サイズ】

吉野：H4.5cm×W3.6cm

住岡：H4.9cm×W4.3cm

竹内：H4.5cm×W3.3cm

■ランチトート \2,700（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

H20cm×W30cm

■Tシャツ \4,500（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩巾47cm

L ：身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩巾50cm

XL：身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩巾53cm

【受注期間】

2026年3月9日（月）19：00～2026年3月22日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年5月中旬～2026年5月下旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22251/

【関連リンク】

▼『板橋ハウス』公式Ｘ

https://x.com/itabasihausussu

▼『板橋ハウス』公式YouTube

https://www.youtube.com/@itabasihausu

▼『室木おすし』公式X

https://x.com/susics2011

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

https://vvstore.jp/

-----------------------------------

■公式X

https://x.com/vv__official

■公式Instagram

https://www.instagram.com/village_vanguard/

■公式TikTok

https://www.tiktok.com/@vv_official_vv

-----------------------------------

