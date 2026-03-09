【板橋ハウス×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！
2026年3月9日（月）より、【板橋ハウス×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！
ますます注目を集める『板橋ハウス』とのグッズ企画がついに第5弾！！
ゆる～いイラストは、 “貴重な棒を持つネコ“ などで知られるイラストレーター『室木おすし』氏による描きおろし！
期間限定の受注販売となりますので、日常使いにぴったりな限定アイテムの数々をどうぞお見逃しなく！！！！
【商品詳細】
■マルチ充電ケーブル \2,800（税込）
【素材】
ABS/PVC
【サイズ】
H17.5cm
■POCOPOCO \2,300（税込）
【素材】
ABS/TPU/ステンレス
【サイズ】
直径3.7cm
■スマホスタンド \2,500（税込）
【素材】
アクリル樹脂
【サイズ】
H15cm×W7cm
■クリアファイル \1,100（税込）
【素材】
pp
【サイズ】
A4
■缶バッジ（ランダム） 全4種 各\600（税込）
■缶バッジ（全4種セット） \2,400（税込）
【素材】
ブリキ
【サイズ】
直径5.7cm
■ステッカー（ランダム） 全4種 各\600（税込）
■ステッカー（全4種セット） \2,400（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
H6cm×W4.9cm
■つながるアクリルキーホルダー 全3種 各\1,300（税込）
【素材】
アクリル樹脂/鉄
【サイズ】
吉野：H5.9cm×W4.4cm
住岡：H6.3cm×W5.2cm
竹内：H5.7cm×W4cm
■アクリルヘアクリップ 全3種 各\1,200（税込）
【素材】
アクリル樹脂/PS
【サイズ】
まる：H3.8cm×W4cm
しかく：H2.6cm×W4cm
板橋ハウス：H1.7cm×W5.5cm
■ミニキャラスタンド 全3種 各\1,500（税込）
【素材】
アクリル樹脂
【サイズ】
吉野：H4.5cm×W3.6cm
住岡：H4.9cm×W4.3cm
竹内：H4.5cm×W3.3cm
■ランチトート \2,700（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
H20cm×W30cm
■Tシャツ \4,500（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
M：身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩巾47cm
L ：身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩巾50cm
XL：身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩巾53cm
【受注期間】
2026年3月9日（月）19：00～2026年3月22日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年5月中旬～2026年5月下旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22251/
