タグ・ホイヤーのブランドアンバサダー、ライアン・ゴズリングの最新作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』でタグ・ホイヤーを相棒に

タグ・ホイヤーは、2026年3月20日（金）に劇場公開されるAmazon MGMスタジオが贈る壮大なSF超大作で、人類最後の希望に寄り添います。

イギリス、ロンドン - 2026年3月9日：“時間”が人類に残された最も貴重な資源のひとつになる『プロジェクト・ヘイル・メアリー』。アカデミー賞ノミネート俳優ライアン・ゴズリング主演の本作は、アンディ・ウィアーの同名ベストセラー小説を映画化したもので、深宇宙を舞台に、あらゆる計算と一瞬一瞬が地球の運命を左右する、壮大で感動的かつ科学的リアリティに裏打ちされた宇宙の旅が描かれる。

アカデミー賞受賞監督のフィル・ロードとクリストファー・ミラーが共同監督を務める『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、故郷から光年離れた宇宙船の中で、自分が誰なのか、なぜそこにいるのかという記憶を全て失ったまま目を覚ます科学教師ライランド・グレース（ライアン・ゴズリング）の物語を描きます。やがて記憶が戻り始めると、彼は自らに課された任務を解き明かしていきます。それは、太陽を死に向かわせている謎の物質の正体を突き止めること。地球上のすべての生命を絶滅から救うため、彼は自身の科学的知識と型破りな発想を駆使して、この難題に立ち向かわなければなりません。しかし、思いがけない友情との出会いによって、その使命を一人で果たす必要はないのかもしれないと気づきます。

劇中を通して、ライアン・ゴズリング演じるグレースは、鮮やかなレッドストラップを組み合わせたチタンケースのTAG Heuer Connected Calibre E5を着用しています。宇宙船内での彼の日常生活に自然に溶け込むこのウォッチが、分析や実験、重要な意思決定の瞬間において存在感を放ち、孤独な時間や静かに自分自身と向き合うときにも、常に彼に寄り添います。他者との接触を断たれ、限られた資源の中で孤立無援となった宇宙では、時間は味方であると同時に敵にもなります。精度、データ、タイミングがすべてを左右する環境において、TAG Heuer Connected Calibre E5 は、グレースがミッションに挑み続ける中での科学的な厳密さと感情の揺らぎの双方に寄り添い、彼に残された数少ない親しみの持てる相棒のひとりとして機能します。

これまで数年にわたりタグ・ホイヤーのアンバサダーを務めてきたライアン・ゴズリングは、不屈の精神、革新性、限界への挑戦というブランドと共通する価値観を体現し、両者のパートナーシップに確かな説得力をもたらしてきました。2021年にアンバサダーに就任して以来、自然な形で深まってきたゴズリングとタグ・ホイヤーとの関係は、彼を単なる広告塔以上の存在へと高めると同時に、タグ・ホイヤーは、彼がスクリーンで描く物語の一部としても存在感を示しています。つまり、ゴズリングが演じるキャラクターを通じて、タグ・ホイヤーの価値観は物語の中にさりげなく織り込まれ、彼の卓越した演技と人物像、そして彼の演技やキャラクターに宿る揺るぎない使命感との結びつきを、より鮮明にしています。

『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の世界観の中で、その精神とテーマを象徴する存在として登場するのが、ゴズリングが着用するTAG Heuer Connected Calibre E5。先端技術に根ざしながらも、人間的な温かみを感じるこのウォッチは、精度と感情、革新性と人間的な想いが交差するという物語の核心にあるバランスを体現しています。

時間、科学、そして人間の決意が星間規模で交錯し、壮大な映像体験が楽しめる Amazon MGMスタジオ最新作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、2026年3月20日（金）、全世界同時公開されます。

