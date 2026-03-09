国内最大級の屋内音楽フェス「FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive」の模様をスペースシャワーTVで独占放送！

株式会社スペースシャワーネットワーク

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長：名取達利、本社：東京都渋谷区)が運営する音楽専門チャンネル スペースシャワーTVでは、「FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive」の模様を独占放送します。

櫻坂46Creepy Nuts

福岡ソフトバンクホークス、スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング、BEAMSの3社がプロデュースする音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.(福フェス)』。

福岡の地が、プロ野球のみならずエンタテインメントの発信の場となれば、という願いを込めて今年もみずほPayPayドーム福岡にて1/24、1/25に開催された。

5回目の開催となった国内最大級の屋内音楽フェスに、日本を代表する素晴らしいアーティストが集い、2日間で約5万人のオーディエンスが集結。ドームならではの演出・一体感で大いに盛り上がった。

スペースシャワーTVでは同フェスの模様を3時間にわたって独占放送！

番組内では、各アーティストのパフォーマンスの模様はもちろん、出演アーティストのバックステージの模様もお届け。

熱狂の2日間の模様を凝縮した本番組、記憶にもまだ新しいこのフェスの様子をぜひお楽しみください！

【放送情報】

▼番組タイトル

独占放送！FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive

▼初回放送

3/18(水)22:00～25:00

▼放送予定アーティスト（50音順）：

〈DAY1〉

THE ORAL CIGARETTES / coldrain / 櫻坂46 / Chevon / Novelbright / PEOPLE 1 / 04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / HEY-SMITH / MAN WITH A MISSION

てんぷらDJアゲまさ a.k.a. 小野武正（KEYTALK / Alaska Jam）GUEST：田邊駿一（BLUE ENCOUNT） / 寺中友将（KEYTALK）

〈DAY2〉

ano / [Alexandros] / キタニタツヤ / CUTIE STREET / Creepy Nuts / go!go!vanillas / sumika / This is LAST / マルシィ / RIP SLYME

番組HP:https://tv.spaceshower.jp/p/00089496/(https://tv.spaceshower.jp/p/00089496/)

※この番組はスマホ・タブレット・PCなどお好きな デバイスでお楽しみいただけます。

※アーティストのコメントはスペースシャワーTVのInstagram（@spaceshower）でチェック！

▼FUKUOKA MUSIC FES.イベントHP

https://fukuokamusic-fes.com/2026(https://fukuokamusic-fes.com/2026)

スペースシャワーTVは全国のケーブルテレビ、スカパー! などでご覧いただける、日本最大の音楽専門チャンネルです。

(※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2025年4月時点 自社調べ）