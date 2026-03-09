夏に不足しがちな栄養成分を手軽にチャージ　暑熱環境でカラダのことを考えた『経口補給タブレット』3月16日（月）より新発売

赤穂化成株式会社

赤穂化成株式会社(本社:兵庫県赤穂市、代表取締役社長:池上良成）は、2026年3月16日より、夏に不足しがちな栄養成分を手軽にチャージできる 『経口補給タブレット』を、全国のスーパー・ドラッグストア・オンラインなどで新発売します。

本品は、仕事、運動、勉強中に消耗しやすいぶどう糖とクエン酸、発汗時に失われやすいナトリウムとカリウムをスマートに補給できるタブレットです。

開発背景

経口補給タブレット

2025年は記録的な猛暑になり、気象庁の統計によると1898年の統計開始以降、最も暑い夏になりました。特に、2020年以降近年の気温上昇が顕著です。

夏の気温上昇や長期化で、体のだるさや疲れを感じやすくなっている環境になっていることが考えられます。

そこで、元気を後押しする栄養成分（ぶどう糖・クエン酸）や、発汗時に失われやすいミネラル（ナトリウム・カリウム）を手軽に補えるタブレットを開発しました。

「経口補給タブレット」の特長

１.エネルギー源となるぶどう糖を高含有

脳や筋肉への栄養補給に役立つぶどう糖をタブレットの70％以上配合しています。

運動、作業、勉強中に役立ちます。

２.暑さで失われやすいミネラルを高配合

汗で最も失われるミネラルがナトリウム、2番目に失われるミネラルがカリウムです。

これらのミネラルが効率よく補給できます。本品は、ナトリウム4％、カリウム1％配合しています。

３.元気を後押しするクエン酸を高配合

クエン酸は、食物を体内でエネルギーに変換する働きがあります。本品は、クエン酸を1袋に2000mg以上配合しています。この量は、梅干し4個分に該当します。

４.持ち運びやすい小容量チャック袋

外出時やスポーツ時にすぐ取り出せて食べることができるので便利です。

５.暑い季節でも食べやすいすっきりレモン味

塩味と相性のよいレモン味です。ほんのり甘い「赤穂の天塩」を使用しています。

こんなシーンに

商品概要

仕事運動勉強中

商品名 ：経口補給タブレット すっきりレモン味

価格 ：オープン価格

容量 ：22g

発売日 ：2026年3月16日(月)

販売場所 ：全国のスーパー、ドラッグストア、オンラインストア

賞味期限 ：12ヶ月

原材料名 ：ぶどう糖（国内製造）、食塩 / 酸味料、ショ糖エステル、塩化カリウム、

香料、甘味料（スクラロース）

赤穂化成について

「日本第一の塩を産したまち 播州赤穂」として日本遺産に登録されている兵庫県赤穂市は江戸時代 から続く日本屈指の塩の産地です。赤穂化成株式会社はかつて存在した赤穂東浜塩田をルーツにもち、塩田の開拓から数えて約400年の歴史を持つ企業です。弊社は海水に含まれているナトリウムやカリウム、マグネシウムなどの塩類を食品や工業用など多種多様な用途に展開しています。

代表的な商品「赤穂の天塩」は50年以上続くロングセラー商品で、日本伝統の塩の味を現代に伝えています。

企業概要

社名 ：赤穂化成株式会社

本社所在地 ：兵庫県赤穂市坂越329番地

ホームページ：https://www.ako-kasei.co.jp

PRページ ：https://www.ako-kasei.co.jp/PR/keikouhokyuu/