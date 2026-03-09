小型冷蔵庫のデッドスペースを収納に。1ドア冷蔵庫対応キッチンラック「VOID STACK series Kitchen Rack」販売開始。

株式会社ジェネレーションパス

ECショップ「リコメン堂」を運営する株式会社ジェネレーションパス（東京都新宿区西新宿、代表取締役社長：岡本洋明、証券コード：東証グロース3195）は、1ドア小型冷蔵庫に対応したキッチン収納ラック「VOID STACK series Kitchen Rack」（品番：YB-KR-RF52）の取り扱いを開始しました。

本製品は、幅52×奥行47×高さ72.3cmの設計で、小型冷蔵庫周辺のデッドスペースを収納として有効活用できるオープンラックです。6枚の可動棚を備え、調味料やボトル、キッチン小物を効率よく収納できます。新生活シーズンに向け、一人暮らしの限られたキッチンスペースを整えたいユーザーのニーズに応える収納家具として、2026年2月より販売を開始しました。

小型冷蔵庫まわりの「もったいないスペース」を収納に

ワンルームや一人暮らしのキッチンでは、「1ドア冷蔵庫の周辺が散らかりやすい」「冷蔵庫横のスペースを活かしきれない」といった悩みが多く見られます。本製品は、小型冷蔵庫を天板に設置することで高さを出し、開閉をしやすくすると同時に、冷蔵庫下や横のスペースを収納として活用できる設計を採用。調味料やボトル類、キッチンツールなどをまとめて収納できるため、限られたスペースでもすっきりとしたキッチン環境を実現します。

新生活需要が高まる春は、家具や家電をまとめて揃えるユーザーが増える時期です。本製品は、収納家具も同時に整えたいユーザーに向け、実用性とコストパフォーマンスを兼ね備えたキッチンラックとして展開します。

製品の特長

- 小型冷蔵庫対応設計。デッドスペースを収納に幅52×奥行47cmの天板に1ドア小型冷蔵庫を設置可能。冷蔵庫の高さが上がることで開閉がしやすくなり、周辺スペースを効率的な収納として活用できます。- 8段階調整できる6枚の可動棚棚板は8.3cmピッチで8段階の高さ調整が可能。ボトルや調味料、小物など収納物に合わせて自由にレイアウトできます。- サイドバーでキッチンツールを掛け収納ラック側面のサイドバーに市販フックを取り付けることで、ミトンやキッチンツール、エコバッグなどを手軽に収納できます。- 3色展開でインテリアに合わせやすい「木目ホワイト」「ヴィンテージブラウン」「ストーングレー」の3色展開。ナチュラル、ヴィンテージ、モダンなど幅広いインテリアに調和します。- 小型冷蔵庫を支える頑丈設計天板耐荷重は約35kg、各棚板は約10kg。ボトル類や食品ストックなど重量物も安心して収納できます。- 汚れに強いメラミン天板キズや汚れに強いメラミンシートを採用。水分や調味料が付着しても拭き取りやすく、キッチンでも清潔に使用できます。- 錆びにくいスチールフレーム粉体塗装仕上げのスチールフレームを採用。背面クロスバーにより横揺れを軽減し、脚部アジャスターでガタつきも調整できます。- 安心の1年保証購入後も安心して使用できるよう、1年間の製品保証を付帯しています。

商品概要

■商品名：1ドア冷蔵庫対応キッチンラック VOID STACK series Kitchen Rack

■品番：YB-KR-RF52

■サイズ：約 幅52×奥行47×高さ72.3cm

■棚板調整：8.3cmピッチ・8段階

■重量：約12.45kg

■耐荷重

天板：約35kg

棚板：約10kg

■材質

天板：MDF（メラミンシート貼り）

フレーム：スチール（粉体塗装）

■保証期間：1年間

■配送：送料無料（代引不可）

■カラーバリエーション

木目ホワイト

ヴィンテージブラウン

ストーングレー

販売チャネル

公式オンラインショップおよび各種ECモール

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/rcmdin/yb-kr-rf52/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジェネレーションパス 広報担当

電話：03-3343-3544 FAX：03-5321-6191

お問い合わせ窓口はこちら(https://www.genepa.com/inquiry/other_contact/)