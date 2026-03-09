株式会社Bufff、UGC格闘ゲーム『SHOW BY ROCK!!超絶頂シンガンクラッシュ!!』を開発

株式会社Bufff

株式会社Bufff（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：成瀬兼人）は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区 以下サンリオ）のバンドをテーマにしたキャラクタープロジェクト「SHOW BY ROCK!!」に登場するロックバンド「シンガンクリムゾンズ」と連動したWebブラウザ向けUGC格闘ゲーム『SHOW BY ROCK!!超絶頂シンガンクラッシュ!!』 を共同開発いたしました。本サービスは3月9日から3月31日までの期間限定公開となります。

【サービスサイトURL】https://scz.bufff-games.com/(https://scz.bufff-games.com/)

『SHOW BY ROCK!!超絶頂シンガンクラッシュ!!』は、公式キャラクター素材、ファンの投稿イラスト：Charaforio(https://charaforio.com/ja)（UGCイラスト）、Webブラウザ格闘ゲーム（UGCゲーム）を融合した、新しい参加型エンターテインメントです。

プレイヤーは自ら投稿したイラストや画像をゲーム内の「必殺技」「カットイン」「背景」などに反映させ、“自分だけの格闘ゲーム”を制作・プレイ・シェアすることができます。

■ サービスの特徴

１. 公式IP × UGCが融合する“創作ゲーム体験”

2D横スクロール格闘ゲームですが、バトルの「勝敗」だけが評価軸ではありません。シンガンクリムゾンズの世界観を活かしどれだけ“中二”か、どれだけ“ふざけきった”かが特定のアクション、オリジナルに設定できる必殺技名によってスコアが加算されます。プレイ結果は「スコア」として表示され、勝っても低スコア、負けても高スコアがあり得る独自設計となっています。

２. ファンの愛から生まれる新しい IP の価値

投稿イラストは以下に反映されます。

・キャラクター（立ち絵/攻撃/挑発）

・攻撃エフェクト

・必殺技カットイン

・背景演出

ファンの創作イラストが、そのまま“演出”としてゲームに宿る設計です。

３. SNS拡散型UGC設計

制作したゲームはURLで即時共有可能です。SNSへの拡散を前提とした設計により、「創作 → プレイ → 拡散 → 再創作」という循環型コミュニティ体験を生み出します。

■ サンリオ × Bufffの取り組みについて

本企画は、Bufffが「サンリオ スタートアップピッチ ～One World, Connecting Smiles. 一人でも多くの人を笑顔に～」のクリエイティブ部門で優勝したことをきっかけに、IPの新しい楽しみ方や参加型体験の可能性を共同で探求するプロジェクトの一環として実施いたします。

キャラクターIPとUGCテクノロジーを掛け合わせることで、

・ファン参加型のIP体験モデル構築

・デジタル上での創作コミュニティ活性化

・デジタルエンタメ施策を通じたエンゲージメント最大化

を目指しています。

Bufffは今後も、サンリオ社と連携しながら、IPとユーザー創作が共創する新しいゲームコミュニケーションの形を推進してまいります。

■代表コメント（株式会社Bufff 代表取締役/CEO 成瀬兼人）

シンガンクリムゾンズという唯一無二の世界観と、ファンの創作エネルギーが掛け合わさることで、これまでにない“参加型IP体験”が生まれると確信しています。

本プロジェクトを通じて、ゲームを「遊ぶ」だけでなく、“つくる・広げる”楽しさを届けていきたいと考えています。

■代表コメント（株式会社サンリオ デジタル事業本部 デジタル事業開発部 ゼネラルマネージャー 町田雄史）

スタートアップピッチで優勝された Bufff さんと、楽しい取り組みがスタートできたことを大変嬉しく思います。

SHOW BY ROCK!!のキャラクターの個性や世界観と、Charaforio(キャラフォリオ)の創作性を活かした、SHOW BY ROCK!!らしい『面白企画』が出来上がったと思います。

こうした試験的な取り組みやファンの皆様との『遊び』に、今後もチャレンジしていきますので、楽しんで頂けますと幸いです。

創作プラットフォーム『Charaforio』概要

Charaforio（キャラフォリオ）は、サンリオ社が運営するイラストや小説・漫画などの創作作品の投稿・閲覧ができるサービスで、企業やクリエイターが自身のキャラクターやシリーズ作品

をIPとして登録し、世界観やファン創作のガイドラインを掲載することで、公式（IPホルダー）とファンがつながる創作プラットフォームです。

公式X：https://x.com/Charaforio

公式サイト：https://charaforio.com

株式会社Bufff 概要

社名：株式会社Bufff

代表者：代表取締役/CEO 成瀬 兼人

設立：2023年7月3日

所在地：東京都港区高輪2丁目21番地2号１THE LINKPILLAR 1 SOUTH 8階

https://bufff.co.jp/

「ゲームで人を心を動かす」をミッションに掲げ、社会やビジネスへの還元を視野に入れた事業を行っています。主力サービスとして、「誰でも簡単にゲームを作成できるUGCプラットフォーム」と「パーソナライズドゲームの受注制作」を展開しています。私たちはゲームを新しい時代のコミュニケーションツールと位置付け、遊びたいユーザー、プロモーションしたい企業、創作表現したいクリエイター、ビジネス展開したいインディーズの開発者、それらすべてを巻き込んだ "ゲームコミュニケーションワールド" という経済圏を作ります。