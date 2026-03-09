『鳴潮』より、「共鳴者テーマ ツバキ 咲き乱れる紅椿Ver.」フィギュアが登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

写真拡大 (全7枚)

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KURO GAMES」より、「『鳴潮』 共鳴者テーマ ツバキ 咲き乱れる紅椿Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア」を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



製品ページはこちら：


●『鳴潮』 共鳴者テーマ ツバキ 咲き乱れる紅椿Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198961&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■『鳴潮』 共鳴者テーマ ツバキ 咲き乱れる紅椿Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：26,400円(税込)


□発売日：2026年12月予定


□ブランド：KURO GAMES


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約350mm(台座含む)


【素材】PVC、ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・台座


≪特典≫


・紙製3Dカード



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。








※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●『鳴潮』 共鳴者テーマ ツバキ 咲き乱れる紅椿Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198961&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『鳴潮』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=37324&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C)KURO GAMES ALL RIGHTS RESERVED



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)