『鳴潮』より、「共鳴者テーマ ツバキ 咲き乱れる紅椿Ver.」フィギュアが登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KURO GAMES」より、「『鳴潮』 共鳴者テーマ ツバキ 咲き乱れる紅椿Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア」を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。

■『鳴潮』 共鳴者テーマ ツバキ 咲き乱れる紅椿Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：26,400円(税込)

□発売日：2026年12月予定

□ブランド：KURO GAMES

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約350mm(台座含む)

【素材】PVC、ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・台座

≪特典≫

・紙製3Dカード

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C)KURO GAMES ALL RIGHTS RESERVED

【店舗情報】

