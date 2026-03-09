ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 POP UP SHOPが新宿マルイ アネックス 6FにOPEN！
株式会社コンテンツシード
今回のイベントでは、ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=109650
【イベント情報】
イベント名：ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 POP UP SHOP
開催期間：2026年3月18日(水)～4月7日(火)
開催場所：新宿マルイ アネックス 6F
【ご購入者様特典】
【販売商品】
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
公式URL：https://www.lovelive-anime.jp/nijigasaki/
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売