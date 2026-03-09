『ドールズフロントライン2：エクシリウム』より、「クルカイ 私服・スピードスター」フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Bibi Buttons」より、『ドールズフロントライン2：エクシリウム クルカイ 私服・スピードスター 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●ドールズフロントライン2：エクシリウム クルカイ 私服・スピードスター 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198777&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ドールズフロントライン2：エクシリウム クルカイ 私服・スピードスター 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：24,750円(税込)

□発売日：2026年12月予定

□ブランド：Bibi Buttons

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約245mm

【素材】ABS、PVC

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・台座

≪特典≫

・缶バッジ

原型：Awaken、Title

彩色：千里CHILI

台座なしでは自立できません。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『ドールズフロントライン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=23106&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C) SUNBORN Information Co.,Ltd.

【店舗情報】

