『ドールズフロントライン2：エクシリウム』より、「クルカイ 私服・スピードスター」フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

写真拡大 (全20枚)

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Bibi Buttons」より、『ドールズフロントライン2：エクシリウム クルカイ 私服・スピードスター 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●ドールズフロントライン2：エクシリウム クルカイ 私服・スピードスター 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198777&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■ドールズフロントライン2：エクシリウム クルカイ 私服・スピードスター 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：24,750円(税込)


□発売日：2026年12月予定


□ブランド：Bibi Buttons


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約245mm


【素材】ABS、PVC



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・台座


≪特典≫


・缶バッジ



原型：Awaken、Title


彩色：千里CHILI












































台座なしでは自立できません。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●ドールズフロントライン2：エクシリウム クルカイ 私服・スピードスター 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198777&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『ドールズフロントライン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=23106&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C) SUNBORN Information Co.,Ltd.



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)