『ドールズフロントライン2：エクシリウム』より、「クルカイ 私服・スピードスター」フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Bibi Buttons」より、『ドールズフロントライン2：エクシリウム クルカイ 私服・スピードスター 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●ドールズフロントライン2：エクシリウム クルカイ 私服・スピードスター 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198777&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■ドールズフロントライン2：エクシリウム クルカイ 私服・スピードスター 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：24,750円(税込)
□発売日：2026年12月予定
□ブランド：Bibi Buttons
【スケール】1/7
【サイズ】全高：約245mm
【素材】ABS、PVC
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・台座
≪特典≫
・缶バッジ
原型：Awaken、Title
彩色：千里CHILI
台座なしでは自立できません。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
(C) SUNBORN Information Co.,Ltd.
【店舗情報】
