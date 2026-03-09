マルラオイルのヴァーチェから「ミネラルベールパウダー ラージサイズ」が数量限定で登場

株式会社ヴァーチェ

株式会社ヴァーチェ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤原友香）が展開するエイジングケア※1ブランド「VIRCHE（ヴァーチェ）(https://virche.jp/)」は、2026年3月24日（火）より「ミネラルベールパウダー ラージサイズ」を発売いたします。

春の紫外線対策に活躍するミネラルベールパウダーは、素肌にベールをまとったような軽い付け心地でふんわり透明肌がかなうベースメイクの人気No.1商品。お客様の声にお応えしてラージサイズを数量限定で発売します。

ミネラルベールパウダー ラージサイズテクスチャーイメージ

ミネラルベールパウダーは保湿成分「マルラオイル※2」「5種のヒト型セラミド※3」配合で、メイクしながらエイジングケア※1が可能。SPF45・PA+++で日差しが強い日もしっかりUV対策ができ、ブルーライト、近赤外線からも肌を守り※4、皮膚保護成分※5配合で、PM2.5などの大気粒子の吸着から肌を守ります。また、クレンジング不要で石けんでするんとメイクオフが可能です。

内容量は通常サイズ5gから13gへ増量。通常サイズの2.6倍のボリュームとなり、容量換算で約30％もお得。中蓋がメッシュ素材なので粉の取りやすさ、量の調整しやすさがアップ。パフは粉含みがよくふんわり均一に仕上がる毛足の長いタイプを採用。肌当たりがやわらかくやさしい使い心地です。

今回は成分もリニューアル。肌へのやさしさや軽いつけ心地はそのままに、独自のモイスチャーマイカ、肌色補正パウダーを追加配合しました。

独自のモイスチャーマイカを配合することで、微粒子が肌にぴたっと密着。付け心地の軽さは長時間維持し、よりしっとり感の増した仕上がりに。

さらに肌色補正パウダーも追加配合。どんな肌色にも合うパウダーへグレードアップしました。色調補正パウダーの赤・緑が肌色を整えくすみを補正し、自然な血色感をプラス。さらにシルバーの光がツヤを高め、明るくヘルシーな印象に。

どんな肌色にも溶け込むようになじみ、紫外線を防ぎながら、うるおい感のある仕上がりに。ふんわりとつけるだけで、エイジングケア※1しながらしっとりなめらかな透明美肌へと導きます。

※1）年齢に応じたケア

※2）スクレロカリアビレア種子油（保湿成分）

※3）セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP（保湿成分）

※4）透過率測定試験実施済

※5）マルトデキストリン、プルラン、カエサルピニアスピノサガム、水、カルボキシメチル-β-グルカンNa、コショウソウ芽エキス

ミネラルベールパウダー ラージサイズ

＜商品概要＞

価格：5,940円（税込）

内容量：13g

発売日：2026年3月24日(火)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30149/table/87_1_6b22091a96e8bbc0945dcc69454c7ba1.jpg?v=202603100951 ]

ヴァーチェの「マルラオイル」とは

アフリカで”神の木”と呼ばれるマルラに実る果実から、わずかに採れる奇跡のオイルである「マルラオイル」。エイジングケア※1にかかせないビタミンE、オレイン酸、オメガ3・6を含み、抗酸化力※2はオリーブオイルの約10倍。高い保湿力が特長で、唯一無二の美容素材として注目されています。

マルラの木。アフリカ南部に生育する大木で、その強い生命力から現地では”神の木”と呼ばれる。マルラの実。1粒から採取されるマルラオイルは、わずか0.1ml。

～VIRCHEのマルラオイル～

VIRCHEは日本初となる国内製造マルラオイルを発売※3。100%マルラオイルだけを使用し、防腐剤・香料・着色料すべて無添加で、エコサートコスモスナチュラル認証を取得済。

”飲めるほどピュア”といわれる純度100%で、洗顔後すぐの濡れたままの状態で使用でき、肌にうるおいを与えます。

現在、累計販売個数135万本※4を突破し、公式オンラインレビュー3,200件以上※5。発売開始から10年、多くのお喜びをいただくロングセラー商品です。

＜VIRCHEのマルラオイルが選ばれる理由＞

◆ 厳しい品質基準を独自設定

独自の厳しい試験項目を設け、テクスチャー・匂い等官能チェックを経て生産へと進みます。

◆ 鮮度へのこだわり

出荷直前まで温度管理を徹底。さらに国内工場で小ロットで生産しているため常に鮮度が高い状態でお届けします。

◆ 研究・進化を続ける

進化する製法、厳しい品質管理でマルラオイルを提供。

※1）年齢に応じたケア

※2）オイル自体が酸化することを防ぐ力

※3）当社調べ（2014年2月時点、日本国内の製造業において）

※4）2024年2月～2026年1月当社出荷実績

※5）2026年3月現在

株式会社ヴァーチェについて

「選択肢のある未来～いくつになっても、自分の可能性を感じられる。自ら人生の選択肢をひろげ、自分も、大切な人も、望む未来へと導いていく。～ 」をヴィジョンに掲げ、アフリカに生育するマルラの木の実から採れるマルラオイルを使ったスキンケアアイテム・メイクアップアイテムを2014年から製造、販売。肌にも環境にもやさしく、関わるすべてに敬意をもち、より良い未来へつないでいくことを目指します。

ヴァーチェ公式サイト :https://virche.com/https://virche.com/ヴァーチェ公式Instagram :https://www.instagram.com/virche.jp/https://www.instagram.com/virche.jp/