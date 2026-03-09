国内最大級のクリエイティブの祭典「TOKYO CREATIVE SALON 2026」赤坂、渋谷、新宿、原宿、六本木エリアの注目コンテンツを一挙公開！

東京クリエイティブサロン実行委員会

東京クリエイティブサロン実行委員会は、7年目を迎える国内最大級のクリエイティブの祭典「TOKYO CREATIVE SALON 2026」（以下：TCS 2026）を、2026年3月13日（金）～22日（日） の10日間にわたり、東京を代表する9エリア（赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木）を中心に開催いたします。

TCS 2026では、「FUTURE VINTAGE - 過去の記憶を未来へ継ぐ、新たな創造」をテーマに、各エリアが持つ歴史や文化、街の成り立ちや個性を活かしながら、ファッション、デザイン、アート、テクノロジー、クラフトなど、多彩なクリエイティブコンテンツを街の中に広げていきます。今回は東京の西側エリア・赤坂、渋谷、新宿、原宿、六本木エリアそれぞれの注目コンテンツをご紹介いたします。

各エリアのコンテンツ詳細はTCS2026公式HPからチェック：https://tokyo-creativesalon.com/

赤坂エリア ＜歴史を受け継ぎながら、変化し続けるオトナな社交場＞

[JAPAN PODCAST FES 2026]

耳もとの熱狂が街へあふれ出す、ポッドキャストの祭典

ポッドキャストの世界が街へと広がる、インタラクティブなイベント。ポッドキャストの人気番組や配信者が集結し、リスナーと想いと熱量を分かち合う。また、ファンにはおなじみの番組ロゴが街のモニュメントになるなど、見て、聞いて楽しめる2日間。

開催日：3月14日（土）～3月15日（日）

会 場：赤坂サカス広場（東京港区赤坂5-3）

[AKASAKA Motion Heritage]

赤坂芸者のデジタルアーカイブからの新しい価値創造

芸者歴66年を超え、赤坂の文化そのものを体現している現役芸者・赤坂育子さん。彼女が守り、広めてきたものをモーションデータで記録・可視化。現代の視点やテクノロジーと掛け合わせ「新しい価値」へ繋げる。これまで築いたスタイルや文化のエッセンスを未来へ繋ぐインタラクティブアート。

開催日：3月13日(金)～3月22日(日) （予定）

会 場：赤坂駅改札前B1二連サイネージ（東京都港区赤坂5-3-1）

渋谷エリア ＜時代の先端を行く、トレンドが行き交う交差点＞

[THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)]

「コミュニティを交ぜる」をテーマにした新たなマーケット

渋谷ファッションウィーク初となるマーケットを渋谷サクラステージで開催。出店者はデザイナーやインフルエンサーなど多彩な顔ぶれ。単に物の売買にとどまらず、会話と価値観の交流を通じて、人と人がつながるコミュニティ型マーケットを目指す。売上の一部は寄付予定。

開催日：3月20日（金）11:00～20:00

3月21日（土）11:00～19:00

会 場：渋谷サクラステージ3F BLOOM GATE ZONE A～C

（東京都渋谷区桜丘町1-1ほか）

[SHIBUYA FASHION WEEK 2026 Spring x Bunkamura

高木由利子 写真展 Threads of Beauty 1995‐2025 ― 時をまとい、風をまとう。]

「ファッションとは何か」を問う高木由利子の集大成

写真家・高木由利子さんが30年にわたって、世界各地の伝統衣装をまとって生きる人々の日常を記録してきた〈Threads of Beauty〉。その長年の集大成から選び抜かれた作品を展示。Bunkamuraザ・ミュージアム拡大移転前の展示室で鑑賞する、最後のチャンス。入場無料。

開催日：3月10日（火）～3月29日（日）13:00～20:00

会 場：Bunkamura ザ・ミュージアム

（東京都渋谷区道玄坂2-24-1 Bunkamura B1F）

新宿エリア ＜FUTURE VINTAGE SO/ME/RU SHINJUKU＞

[SHINJUKU SO/ME/RU RUNWAY]

染物と古着をリメイクした作品がランウェイを彩る

新宿の地場産業である染色業と学生の創造性をつなぐ企画。国際ファッション専門職大学と東京モード学園の学生が、新宿区内の工房で染色された素材と古着をミックスさせ、「さくら」をテーマに作品を制作。新宿のランウェイで披露する。

※小雨決行／雨天・荒天中止

開催日：3月14日（土）１.13:00～13:30 ２.15:00～15:30

会 場：新宿駅東南口周辺特設ステージ

[Re:Vintage Shinjuku ～時代が交差する、新宿発ヴィンテージ～「新宿ヴィンテージマーケット」]

貴重な名品が集う新宿ヴィンテージマーケット

ヴィンテージファッションの第一人者・原田学がディレクションするヴィンテージマーケット。〈GLEEFUL〉〈PATINAS VINTAGE CLOSET〉〈dracaena〉〈TREDICI〉の４店舗が出店。希少性と歴史的価値の高いウェアやファニチャーが一堂に集う。

開催日：3月18日（水）～3月24日（火）10:30～19:30

会 場：新宿高島屋2階ザ・メインスクエア

原宿エリア ＜ストリートカルチャーが交差するまち、原宿＞

[URAHARA Fes.2026 FUTURE VINTAGE]

ウラハラ発。新たなストリート文化を世界へ

2022年から継続的に実施されてきた、原宿神宮前商店会によるストリートランウェイ。今回もTCSと連携して、エリア全体の賑わいを創出する。新たなクリエイターを巻き込みながら、かつての裏原ブームをアップデート。新しいURAHARAを提示する。

開催日：3月15日（日）12:00～17:00

１.ストリートファッションランウェイ

会場：ウラハラキャットストリート

※雨天時MIL GALLERY JINGUMAE（東京都渋谷区神宮前4-25-28 2F）

開催日：3月15日（日）12:00～13:30

２.ストリートフリーマーケット

会場：ウラハラキャットストリート※雨天時中止

開催日：3月15日（日）12:00～16:30

３.ストリートアートパフォーマンス

会場：MIL GALLERY JINGUMAE（東京都渋谷区神宮前4-25-28 2F）

開催日：3月14日（土）12:00～16:30

[HARAJUKU MUSIC FES produced by BEAMS]

原宿の今を体感できる回遊型音楽フェス

ハラカド、オモカド、ビームス原宿を拠点にした音楽フェス。BEAMSプロデュースのもと、原宿のストリートを舞台にさまざまなライブやDJプレイを実施。ファッション・音楽・アートをミックスした、独自の原宿カルチャーを体感できる。

開催日：3月14日（土）～3月15日（日）

会場：１.東急プラザ表参道「オモカド」6Fおもはらの森（東京都渋谷区神宮前4-30-3）

各日13:00-15:30

２.東急プラザ原宿「ハラカド」3F THE COFFEE BREW CLUB

（東京都渋谷区神宮前6-31-21原宿スクエア内） 各日16:00-18:00

３.ビームス 原宿（東京都渋谷区神宮前3-24-7）

3月14日（土）19:30-21:00、3月15日（日）19:00-21:00

六本木エリア ＜様々な才能が集い、交差する街＞

[六本木未来会議 アイデア実現プロジェクト＃22 feat. TOMO KOIZUMI]

春風に揺れる、TOMO KOIZUMIのフリル

WEBマガジン『六本木未来会議』発の「アイデア実現プロジェクト」として、クリエイターの構想を街で具現化。今回はドレスデザイナー／美術作家・小泉智貴が発案した、ファッションとアートを横断するインスタレーションが東京ミッドタウンに登場する。多彩なカラーパレットは、TOMO KOIZUMIの「多様性を称える美学」を視覚化したもの。春の訪れとともに立ち現れるこの不思議な景色は、見る人の心をそっとほどき、穏やかで幸福感に満ちたひとときへと誘う。※強風時は中止となる場合があります。

開催日：3月13日（金）～3月31日（火）11:00～23:00

会 場：東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン

（東京都港区赤坂9-7-2）

[TOKYO MIDTOWN AWARD 2025 EXHIBITION DESIGN COMPETITION WINNERS]

気鋭のクリエイターに出会う

東京ミッドタウンが毎年主催するデザイン＆アートのコンペティション「TOKYO MIDTOWN AWARD」。2025年の受賞・入選作品をガレリア3F サントリー美術館入口横 特設会場に展示。

開催日：3月13日（金）～3月22日（日）

会場：東京ミッドタウン ガレリアB1F、3F

（東京都港区赤坂9-7-2）

TOKYO CREATIVE SALON 2026 開催概要

名称：TOKYO CREATIVE SALON 2026（東京クリエイティブサロン2026）

開催期間：2026年3月13日（金）～22日（日）

開催エリア：赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木

入場料：無料

主催：東京クリエイティブサロン実行委員会

公式HP：https://tokyo-creativesalon.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyocreativesalon/

公式X：https://x.com/tokyo_c_s

TOKYO CREATIVE SALON（TCS）とは

TOKYO CREATIVE SALON（TCS）は、東京の創造力を世界へ発信することを目的に2020年にスタートした「国内最大級のクリエイティブの祭典」です。

桜の季節に、ファッション・デザイン・アート・テクノロジー・クラフトなど、都市の創造性が集結する“東京発のクリエイティブウィーク”として、多様な表現が街に広がります。

都市全体を舞台にさまざまなクリエイションを展開してきたTCSは、これまでに多くの来場者を迎え、2025年実施時の総来場者数は延べ125万人を突破するなど、国内外から注目を集めてきました。日本の創造力が持つ価値や可能性を、社会や時代と接続し、未来へとひらいていくことをミッションに、TCSは東京の文化価値を高める取り組みを継続してまいります。