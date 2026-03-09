海の中道フラワーピクニック2026開催【国営海の中道海浜公園】

一般財団法人 公園財団ネモフィラと桜

国営海の中道海浜公園（福岡県福岡市東区）では3/20(金・祝)より、毎年恒例のうみなか春の一大イベント『海の中道フラワーピクニック2026』を開催します。

期間中は100万本のネモフィラによる青い花の海をはじめとして、チューリップやバラ、アリウムなど様々な花がリレーするように咲き誇ります。さらに、週末を中心に、動物ふれあい体験やクラフト体験など家族で楽しめるイベントを多数開催するほか、春限定のスイーツも登場します。

アイスランドポピーチューリップアリウム・ギガンチウム

イベント名：海の中道フラワーピクニック2026

開催期間：3/20(金・祝)～5/17(日) 9:30～17:30(最終入園16:30) ※期間中休園日無し

特設サイトはこちら(https://uminaka-park.jp/flower-picnic2026/)

Pick up 花情報

ネモフィラ

春一番人気の花。丘一面を瑠璃色に染める花の海が広がります。4月上旬の数日間は、隣り合う桜のピンクと調和する光景が見られるかもしれません。青いネモフィラをイメージしたネモフィラソフト(500円)も毎年好評の人気商品です。新商品のアサイーボウル「うみなかボウル」（1,500円）も期間限定販売予定です。

見頃：4月上旬～下旬

規模：約100万本 10,000平方メートル

場所：花の丘

ネモフィラと桜アイスランドポピー

元気の出るシトラスカラーの花が並ぶ様子が可愛らしいです。フラワーピクニックのトップバッターを飾ります。

見頃：3月中旬～4月中旬

規模：約23,000本（昨年より7,000本増）

場所：彩りの花壇

アイスランドポピーペレニアルガーデン

「ペレニアル」とは、宿根草という意味。自然の風景を思わせる植栽で、季節ごとに表情が変わる宿根草主体の花壇です。

フラワーピクニック初日の3/20(金・祝)には、プロガーデナーによるガイドイベント「ペレニアルガーデンガイドツアー3月編」を開催します。

見頃：3月～5月

規模：127品種 約300平方メートル （昨年より100平方メートル 増）

場所：おもちゃ箱花壇

ペレニアルガーデン

3月のおすすめイベント

ネモフィラソフト（500円）新商品「うみなかボウル」（1,500円）ペレニアルガーデンガイドツアー3月編

うみなかさくらまつり

サクラの見ごろに合わせて、着付け体験やお茶のふるまい、和太鼓や琴の演奏などをお楽しみいただけます。

日時：3/28(土)、29(日)

場所：大芝生広場

国営海の中道海浜公園

海の中道海浜公園は、博多湾と玄界灘の2つの海に囲まれた砂州状の地形「海の中道」に位置します。東西に約6キロメートル、面積約350ヘクタールと広大な敷地を有する国営公園です。園内では四季の花を観賞することができ、「動物の森」ではリスザルやカピバラ、カンガルーなどかわいい動物たちとふれあうことができます。また、2022年3月15日に『憩う・学ぶ・遊ぶ』を体験する滞在型レクリエーション拠点が「光と風の広場」に誕生しました。〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎18-25

TEL：092-603-1111 FAX：092-603-1199

公園ホームページ： https://uminaka-park.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/uminaka.go.jp/

X： https://x.com/uminakapark

Instagram： https://www.instagram.com/uminonakamichiseasidepark/