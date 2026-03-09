大人気漫画家・板垣巴留さん×俳優・松岡茉優さん出演の特番放送決定！『松岡茉優が巡る、パルの創造の世界！「板垣巴留展」大特集SP』3月17日(火) 21:54～
■番組概要
※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。
【タイトル】 松岡茉優が巡る、パルの創造の世界！「板垣巴留展」大特集SP
【放送日時】 2026年3月17日（火）21:54～22:00 ＜TOKYO MX1＞
【配 信】 TVer、YouTubeにて無料見逃し配信
※YouTubeでは未公開シーン含む完全版を配信予定
【 番組HP 】https://s.mxtv.jp/paru10th_ex/
■画業10周年記念「板垣巴留展」が開幕 会場写真を公開！
3月7日（土）より、東京・寺田倉庫G3-6Fにて、板垣巴留展～「BEASTARS」「SANDA」から「タイカの理性」まで パルの創造の世界～開幕！
板垣巴留先生がこれまで手掛けてきた各作品から厳選した貴重な生原画・生原稿を多数展示。さらに、名シーンを立体的に楽しむ事ができるジオラマ展示やフォトスポットなど、画業10年間の軌跡を堪能できる内容となっております。
本展描きおろしイラストを使用したイベントオリジナルグッズも販売予定。板垣巴留先生の創造の世界を心ゆくまでお楽しみください。
会期／2026年3月7日（土）～2026年3月29日（日）
会場／寺田倉庫 G3-6F
＜会場マップ＞
＜会場写真＞
＜ジオラマ・造形物＞
■お祝いコメントが到着！
板垣巴留先生とご親交のある各界著名人の皆様よりお祝いコメントが到着！
◆板垣巴留先生の親友で俳優 松岡茉優さん
『板垣巴留展』開催おめでとうございます!!︎
メインビジュアルだけでもう、泣きそうな私は展覧会に行って大丈夫そうでしょうか。
ぱるちゃんの生み出してきたキャラクターたちには普段、生身を感じているからかメインキャラクターの揃ったビジュアルを見てこんなに少なかったっけ、と思いました。
隣で息をしていた覚えすらある、魅力的なキャラクター。青春も内臓も抉られる鮮烈なストーリー。
軽やかに、かつ大胆に、自分の領域に踏み込んでくる作品たちをどれも最高に愛しています。
板垣巴留展も板垣巴留のこれからも、ほんっとに楽しみだ!!︎グッズの爆買いは決定しているので早めに来館しようと思っています。
ぱるちゃん、本当におめでとう！
◆アニメ『BEASTARS』シリーズレゴシ役 小林親弘さん
巴留先生、この度は原画展の開催おめでとうございます！どこかでお邪魔したいです。
御茶ノ水で開催された原画展…あれ何年前でしたっけね。懐かしいです。
やはり生原稿を拝見できるのは良いです。
当たり前のことなのですが「嗚呼…本当に人が描いているんだなぁ」と実感が沸くんですよね。
しかし末だに「BEASTARS」や「SANDA」、「タイカの理性」、「ボタボタ」、「パルノグラフィティ」と先生の作品に沢山触れているのに、直接お会いすると「穏やかなこの先生がこれらの作品を描いているのか…え、本当に？」と実感がどうにも沸かなくなります。何故なんでしょう。
そんな先生の描く世界、大好きです。
引き続きたくさん色んな作品をこの世界にぶつけてほしいです。
お待ちしております！
◆アニメ『SANDA』三田一重役 村瀬歩さん
巴留先生!
画業10周年、そして原画展開催おめでとうございます！
漫画を読み進む手が止まらなくなるド迫力な絵を生原画、生原稿にて見られるとは…
なんたる素晴らしさ！
一ファンとして開催されることをとても嬉しく思います。
これからもオンリーワンなワールドと素晴らしい絵を楽しみにしております！
◆チケット情報
全て税込、3月7日(土)・8日（日）は日時指定、それ以外は期間中有効、未就学児無料
■当日券■
・［通常入場券］ 2,500円
・［限定グッズ付き入場券］ 5,800円
◇販売期間
会期中
◇購入方法
・会場窓口
・ぴあ販売ページ：https://w.pia.jp/t/itagakiparu-ex/
※ぴあでの当日券販売は、入場時間の1時間前までとなります。