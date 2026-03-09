渋谷女子インターナショナルスクール「第1期生」が卒業。本校初の式典を開催

株式会社MRA

英会話・動画制作・SNS運用といった次世代スキルを学ぶ「渋谷女子インターナショナルスクール（以下、本校）」は、2026年3月7日（土）、記念すべき第1期生の門出を祝し、本校初となる卒業証書授与式を挙行いたしました。会場はGMOインターネットグループ株式会社の協力により、渋谷のランドマークである「GMO Yours・フクラス」にて開催されました。

■開校から3年、本校初の卒業式。華やかな「ランウェイ」で踏み出す第一歩

本校にとって歴史的な一日となった「第1回 卒業証書授与式」は、従来の形式に縛られない、シブジョらしいスタイルから始まりました。

卒業生入場は、華やかなランウェイ形式で実施。ゼロから本校の歴史を共に創り上げてきた第1期生が、3年間の学びを通じて培った「自己プロデュース力」を体現するように、堂々と歩みを進めました。

卒業証書授与では、赤荻校長が一人ひとりと向き合い、証書を手渡しました。

式辞の際、開校当時の不安や葛藤、そして共に歩んだ激動の日々を振り返った赤荻校長が感極まって涙する場面もあり、会場は「初めての卒業生」を送り出す温かな感動に包まれました。

■ ヒコロヒーさんがシブジョのジャケット姿で登壇。卒業生と交わした「心温まる言葉」

ゲストには、芸人としてだけでなく文筆家としても活躍するヒコロヒーさんをお招きしました。ヒコロヒーさんは本校の制服ジャケットを着用した姿で登場。「生徒と同じ立場で、本校初の卒業生たちの門出を祝福したい」という演出意図とともに、自身の経験を交えた真摯なメッセージを贈ってくださいました。

その後、ヒコロヒーさんから卒業生代表へ大きな花束を贈呈いただきました。

著名人自らが生徒と向き合い、言葉を交わしながら祝福する演出は、社会へと羽ばたく「シブジョ1期生」にとって、かけがえのない人生のエールとなりました。

■涙と希望が交錯する。感謝と、名前入りバルーンの彩り

式典後半、卒業生代表が答辞を披露しました。3年間の思い出が詰まった映像を背景に、これまで支えてくれた親御様や先生、友人に対し、感謝の想いを伝えました。

また、在校生からは、卒業生一人ひとりの名前が入った特製バルーン花束を贈呈。後輩から先輩へと手渡された涙のバトンは、本校がこれから刻んでいく歴史の第一歩を象徴する、象徴的な瞬間となりました。

■卒業式を彩ったキービジュアル

今回、この記念すべき「第1回 卒業証書授与式」のために、とても素敵なキービジュアルを作成していただきました。

制作：クリエイター / Poki（ぽき）さん

札幌を拠点に活動するお絵描き屋さん。ちょっとシュールだったりちょっと不思議な絵が好き。

〈Pokiさんからのコメント〉

卒業を祝うあたたかな空気を大切にしながら、卒業の先に広がる未来への期待やワクワク感を春らしくシブジョらしいピンク色の世界で描きました。

ご卒業おめでとうございます。

■渋谷女子インターナショナルスクールについて

渋谷女子インターナショナルスクールは、英会話・動画制作・SNS運用といった次世代に不可欠なスキルを体系的に学びながら、高等学校卒業資格を取得できる全日制の通信制サポート校です。株式会社が運営する教育機関として、企業や社会とのネットワークを活かした実践的な学びを展開。生徒は在学中からブランド案件やマーケティング企画などに関わり、社会の最前線に触れる経験を積みます。卒業後は、大学・専門学校への進学、企業・クリエイティブ分野への就職など多様な進路を目指します。「社会とともに学び、自分の未来をデザインする」それが渋谷女子インターナショナルスクールの新しい教育モデルです。

