レゴ(R)ボタニカルの花を咲かせる春のキャンペーン「咲かせよう、私らしさ」をスタート 2026年3月9日（月）から3月22日（日）まで応募受付 1万本のレゴ(R)ボタニカル「ピンクのバラ」1輪を無料プレゼント

レゴジャパン株式会社

レゴジャパン株式会社（代表取締役社長：マイケル・エベスン／所在地：東京都港区、以下レゴジャパン）は、日常に彩りをそえる大人の創造的な趣味としても楽しめるレゴ(R)ボタニカル製品の魅力をより多くの大人のお客さまを中心に届けることを目的に、「レゴ(R)ボタニカル ピンクのバラ」（1本分）を抽選で合計1万名さまにプレゼントするキャンペーンを展開します。応募期間は、2026年3月9日（月）から3月22日（日）まで、4月19日（日）21時には、倉科カナさんとともに、当選されたお客さまが一緒に「レゴ(R)ボタニカル ピンクのバラ」を組み立てる特別ライブ配信を実施します（視聴・参加方法・配信URL等の詳細は、後日ご案内予定）1万本の「レゴ(R)ボタニカル ピンクのバラ」が同じ瞬間に咲き誇る、この春限りの特別な体験を提供します。

■花を選ぶように、今の気持ちに寄り添うレゴ(R)ボタニカル製品を

本キャンペーンは、さまざまな草花が芽吹き、新しいチャレンジや新生活も始まる春のシーズンにあわせ、レゴ(R)ボタニカル製品の魅力を伝える「咲かせよう、私らしさ」キャンペーン（2026年3月9日（月）～5月10日（日））の一環として展開します。春は新しい季節の始まりであり、新生活など身の回りにもさまざまな変化が起きる季節です。本キャンペーンでは、「あなたの春、あなたの物語。レゴ(R)ボタニカルにも、1輪1輪に想いが宿る。今の気持ちを映す花を選べば、自分らしさが花ひらく。」をメッセージに、花それぞれが持つ意味（花言葉）に紐づけながら、豊富なラインアップの中からお客さまの気持ちにぴったりのレゴ(R)ボタニカル製品の選び方、楽しみ方を提案します。新天地での新たな門出や新生活、そして母の日など、春のギフトシーンにも最適なアイテムとして、レゴ(R)ボタニカル製品の新たな魅力を発信します。

■“感謝”の想いを咲かせる「レゴ(R)ボタニカル ピンクのバラ1万本プレゼントキャンペーン」を実施

レゴ(R)ボタニカルシリーズの中でも、「枯れないブーケ」として鮮やかな色合いと華やかさで高い人気を誇る「レゴ(R)ボタニカル ピンクのバラのブーケ」のバラ1輪を自宅で組み立てられる特別キットを抽選で合計１万名さまにプレゼントします。ピンクのバラには、「感謝」「敬意」「優雅」といった意味が込められており、お客さま自身の今の気持ちや大切な人への想いをこの組み立て体験に込め、日本中で１万本の美しいピンクのバラを咲かせます。

＜１万本のレゴ(R)ボタニカル ピンクのバラ キャンペーン 概要＞

- 応募期間 ： 2026年3月9日（月）～ 3月22日（日）- 受け取り期間： 2026年4月3日（金）～ 4月19日（日）- 応募方法 ：レゴジャパン公式LINEアカウントに友だち追加後、トーク画面で案内に従い応募するボタンを押下で応募完了です。当選されたお客さまは、 LINE上で受け取り希望のレゴ(R)ストア店舗を選択し、キット引き換えクーポンを取得します。受け取り期間中に選択したレゴ(R)ストア店頭でクーポン画面を提示後、キットを受け取ることができます。- プレゼント受け取り指定店舗：全国のレゴ(R)ストア- 応募サイトURL：https://www.lego.com/ja-jp/local-news/news/2026/march/bloom-your-rose※プレゼントは、「レゴ(R)ボタニカル ピンクのバラ」（1本分）のキットで、組み立て済みではなくご自身で組み立てるキットでのお渡しとなります。■「レゴ(R)ボタニカル ブルームギャラリー」を開催2026年3月14日（土）から3月15日（日）にかけて、原宿にあるStandByにてさまざまなレゴ(R)ボタニカル製品を使用したアレンジメントブーケを展示する「レゴ(R)ボタニカル ブルームギャラリー」も開催します。中尾明慶さんと倉科カナさんがそれぞれアレンジをしたレゴ(R)ボタニカルのブーケをはじめ、さまざまなレゴ(R)ボタニカル製品からアレンジして制作した６種類のオリジナルブーケを展示し、それぞれのブーケが持つ意味を通して、レゴ(R)ボタニカル製品の楽しみ方を提案します。また、会場内では、レゴ(R)ボタニカル製品の簡易的な組み立て体験も可能です。来場したお客さまが組み立てた1輪の草花は会場内に飾り、春の花壇を完成させます。

■中尾明慶さんと倉科カナさんによる特別なアレンジブーケの展示

会場内には、中尾明慶さんと倉科カナさんがプロデュースした、レゴ(R)ボタニカル製品を組み合わせたアレンジメントブーケを特別展示します。気持ちを映し出す“自分らしさ”を表現したオリジナルアレンジを通して、レゴ(R)ボタニカル製品の新たな魅力を発信します。

■中尾 明慶さんプロフィール

1988年6月30日生まれ 東京都出身。

近年はフジテレビ系列「新東京水上警察」、「ばらかもん」、「PICU 小児集中治療室」、Netflix「First Love 初恋」、テレビ朝日系列「六本木クラス」などに出演。現在、毎週月曜～木曜あさ9:55よりTBS「プチブランチ」にてMCも務めている。

また、趣味をいかしたYouTubeチャンネルは登録者数87万人を超える。

■倉科カナさんプロフィール

1987年12月23日生まれ。

2005年にデビューし、2009年のNHK連続テレビ小説「ウェルかめ」でヒロインを務め話題に。ドラマ「名前をなくした女神」、「刑事7人」シリーズ、「正直不動産」など、数々の話題作に出演し、実力派俳優として幅広く活躍している。

＜「レゴ(R)ボタニカル ブルームギャラリー」イベント概要＞

- 開催日時：2026年3月14日（土）～ 3月15日（日）・3/14（土） 11:00-19:00・3/15（日） 11:00-19:00- 開催場所：StandBy 渋谷区神宮前5-11-1- 参加費 ：無料- サイトURL：https://www.lego.com/ja-jp/local-news/news/2026/march/bloom-your-way

■気持ちに合わせてぴったりのブーケを提案！レゴジャパン公式LINEでバーチャルブーケ作成体験

レゴジャパン公式LINEアカウントでは、自動応答チャットでいくつかの質問に答えると、回答によっておすすめの花の組み合わせやブーケ提案をしてくれるコンテンツを展開します。レゴジャパン公式アカウントに友だち追加後、キーワード「ブーケ」と入力するとコンテンツを開始できます。

＞レゴジャパン公式LINEアカウント友だち追加URL：https://lin.ee/TuWRQBc

■レゴグループについて

遊びが持つパワーを通して、-世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する-それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げられる遊びのツールです。レゴグループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界120カ国以上で販売されています。

レゴジャパン公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/LEGO_Group_JP

レゴジャパン公式Instagram：https://www.instagram.com/legojapan_official/

レゴジャパン公式Facebook：https://www.facebook.com/legojp/

レゴジャパン公式LINE：@lego_japan

製品ラインナップ：https://www.lego.com/ja-jp/themes