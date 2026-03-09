ドローンの平和利用を広げる日本発のドローンスポーツ『ドローンファイト』の世界大会を開催

一般社団法人日本ドローンファイト協会

優勝：ユイ五郎（熊本・長洲町会場／ドローンラウンジジュピター有明）

一般社団法人日本ドローンファイト協会（東京都港区、代表理事：鹿股幸男）は、2026年2月22日、横浜市のピーシーデポスマートライフ新横浜BASEをメイン会場として「第2回ドローンファイト世界大会 ～ららデンタルクリニックPRESENTS～」を開催しました。


本大会には、日本とタイの各地から総勢221名がエントリー。


予選を勝ち抜いた47名が同日同時刻に、オンライン会議ツール「Zoom」を使用し集結し、世界王座の座をかけて競い合いました。


競技の模様はYouTubeでライブ配信され、参加できなかった選手やファンもリアルタイムで熱戦を共有しました。


■優勝は熊本・長洲町会場のユイ五郎選手


【大会結果】


- 優勝：ユイ五郎（熊本・長洲町会場／ドローンラウンジジュピター有明）


- 準優勝：カイ（熊本・長洲町会場／ドローンラウンジジュピター有明）


- 3位：りょうま（静岡会場／おおぞら高校静岡キャンパス）


- 4位：井上翔太（名古屋会場／フライハイト名古屋）


- 4位：ゆきと（仙台会場／仙台キッズドローンスクール フライヴ）


- 6位：そうた（仙台会場／仙台キッズドローンスクール フライヴ）


- 6位：サラ（三田会場／サンダDパーク）



大会のアーカイブ映像は現在も視聴可能です。


https://www.youtube.com/watch?v=MouItmY90b8&t=17464s(https://www.youtube.com/watch?v=MouItmY90b8&t=17464s)




■オンラインで“同時対戦”を実現する日本発のスポーツ


ドローンファイトは、2019年に特許出願された日本発祥の新スポーツ。


風船ユニットBANGPOINT（バンポイント）を使い、会場間で風船の高さや距離を統一することで、


離れた場所にいる選手同士がリアルタイムで対戦できる“アナログeスポーツ”として注目を集めています。


2022年にはオンライン全国大会を初開催。2025年には初の国際大会を実施し、2026年の本大会で2回目の世界大会を迎えました。


また、トイドローンの平和利用を広める目的で、8月8日を「トイドローンを楽しむ日」として制定するなど、


教育・地域コミュニティでの普及も進んでいます。


ドローンファイト基本ルール


https://www.youtube.com/watch?v=Je349hxDlRo


■大会概要


名称：第2回ドローンファイト世界大会～ららデンタルクリニックPRESENTS～


主催：一般社団法人日本ドローンファイト協会


協賛：ららデンタルクリニック、ドローンラウンジジュピター有明、FREIHEIT、仙台キッズドローンスクール フライヴ 他


日程：


- 1月17日　チャレンジクラス予選A


- 1月18日　チャレンジクラス予選B


- 2月8日　日本選抜予選


- 2月22日　世界大会本戦


会場：


- 本部会場：ピーシーデポスマートライフ新横浜BASE（横浜市港北区）


- ほか全国・タイの提携会場（仙台、館山、足立区、横浜、静岡、名古屋、京都、神戸、三田、島根、熊本、プーケット など）


■ドローンファイトの歩み


- 2019年　特許出願


- 2020年　競技名「バルーンバスターズ」で法人設立


- 2021年　競技名を「ドローンファイト」に改称、協会設立


- 2022年　オンライン全国大会を初開催


- 2023年　8月8日を「トイドローンを楽しむ日」に制定


- 2024年　海外販売開始、「アナログeスポーツ」商標登録


- 2025年　第1回世界大会、新競技「エアー」発表


- 2026年　第2回世界大会、新競技「フラッグ」発表