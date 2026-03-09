ロエベ 2026秋冬ショーに岡田将生、中野有紗をはじめ、ソン・ガン、aespaのジゼル、テイ・タワン、ジュリア・ガーナーら各界から多彩なゲストが来場

LVMHファッション・グループ・ジャパン合同会社 ロエベ ジャパン

3月6日（金）、ロエベは2026秋冬コレクションをパリ東部にある広大なヴァンセンヌ城の中庭に設けられた特設会場にて発表しました。ショーには、日本から訪れた俳優の岡田将生と中野有紗をはじめ、ソン・ガン、aespaのジゼル、テイ・タワン、ジュリア・ガーナー、テオドール・ペルラン、オマール・アユソなど、音楽、ファッション、映画などさまざまな領域で活躍するゲストの面々が集まり、最新コレクションを楽しみました。

岡田将生中野有紗ソン・ガンaespaのジゼルテイ・タワンジュリア・ガーナーテオドール・ペルランオマール・アユソ

＜ お問合せ先 ＞

ロエベ ジャパン クライアントサービス

03-6215-6116

www.loewe.com