人気キャラ「うさぎゅーん！」初の書籍化決定！『ぎゅぎゅっとはっぴー！！！うさぎゅーん！公式ファンブック』2026年3月9日発売

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛、以下当社）は、株式会社ユーキャンより、当社が手がけるSNSスタンプダウンロード数6億超の人気キャラクター「うさぎゅーん！」初の公式書籍『ぎゅぎゅっとはっぴー！！！うさぎゅーん！公式ファンブック』を2026年3月9日（月）に出版・発売いたしました。

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。

本書は、「うさぎゅーん！」ファンの方はもちろん、気になってはいたが知らなかった、という方々にも手に取りやすい一冊です。

「うさぎゅーん！」と仲間たちの魅力がぎっしり詰まった、本書の主な特長をご紹介いたします。

◆特長１）本書のための描き下ろしストーリーが読める！

描き下ろしストーリー「ふしぎないずみのうさぎゅーん！？」は全11ページの絵本仕立てで、読み応え満点。加えて、描き下ろしストーリーの制作過程も特別公開いたします。

◆特長２）「うさぎゅーん！」と一緒に遊べる！

「うさぎゅーん！」の絵柄を使ったまちがい探しやぬりえ、うさぎゅーんに関するクイズをご用意しました。かわいくて楽しくておもしろい「うさぎゅーん！」の世界を、様々な形で楽しめます。

◆特長３）「うさぎゅーん！」のあれこれがわかり、世界感に浸れる！

「うさぎゅーん！」やその仲間たちの情報や、今までに発売された人気のスタンプ、SNSで公開されているイラストやマンガなどをたっぷり収載。本書を読むと、今まで謎だった「うさぎゅーん！」のあれこれがわかり、世界感に浸れます。

◆特長４）作者Sさんのインタビューが読める！

「うさぎゅーん！」の誕生から現在までを振り返る作者Sさんのインタビューは、ファン必見の内容。国内外で活躍する、「うさぎゅーん！」の今後がますます楽しみになります。

「うさぎゅーん！」ファンの方はもちろん、SNSのスタンプなどで見かけて正体が気になっていた、という方々にも手に取っていただきたい一冊です。

また、「うさぎゅーん！」は海外（特に東南アジア地域や中国）でも人気のキャラクターですので、訪日外国人の方へのおみやげとしても最適です。

※「うさぎゅーん！」は株式会社Mintoが所有するキャラクターです。

▼商品詳細

『ぎゅぎゅっとはっぴー!!!うさぎゅーん！公式ファンブック』

●発売日：2026年3月9日（月）※一部、発売日が異なる地域がございます。

●定 価：1,650円（10％税込）

●ISBN：978-4-426-61698-4

●発行元：株式会社ユーキャン

●発売元：株式会社自由国民社

Amazon https://amzn.asia/d/01YYHmpX

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18535716/

「うさぎゅーん！」について

【キャラクター概要】

「うさぎゅーん！」は、おもちとうさぎのハーフです！ もっちもちのやわらかい体をめいっぱい動かして感情を表現します！ ぎゅーんっと激しい動きと、ちょっとシュールな可愛さが魅力！ 見ていて楽しいキャラクターです！全世界SNSでのスタンプダウンロード数は6億。LINEスタンプのみならず、商品化やキャンペーンなどにも起用されている人気キャラクターです。

公式X： https://x.com/usagyuuunP

LINEスタンプ：https://store.line.me/stickershop/product/18642930/ja

株式会社ユーキャンについて

◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売

Webサイト https://www.u-can.co.jp/

■株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。



◆会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

代表取締役：水野和寛

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/



