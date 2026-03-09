世界的なUXデザイナーから学ぶ！AIを自分専用のデザインアシスタントにしよう!! 3/28（土）無料セミナー「ワークフローにAIを取り入れる実践ワークショップ」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は3月28日（土）、UXデザインにAIを活用したいデザイナーの方などを対象に、無料のオンラインセミナー「UXデザイナー Matt Pennaと学ぶ データを活かしたAIデザインアシスタント入門 ～ワークフローにAIを取り入れる実践ワークショップ～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172564/?rls)」を開催します。なお、本セミナーは、全編英語で行いますが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことも可能です。



※ご自身でオリジナル（英語）または通訳チャンネルを選択していただくことができます



生成AIの登場でより身近なものとなったAI。自分の仕事が奪われてしまうのではと不安に思うデザイナーの方も多いのではないでしょうか。C&R社は、そんな不安を抱く方に向けてAIを”自分専用のデザインアシスタント”として活用する方法を学ぶセミナーを開催します。



講師を務めるのは世界的に活躍するUXデザイナーのMatt Penna氏。本セミナーでは、AIが理解しやすいようにデザインファイルやリサーチ情報を整理する方法、それらをチャットボットとつなげてデザインの質問に答えてくれるアシスタントへ育てる方法をやさしく解説。最後には、自分の仕事にそのまま使える小さなAIアシスタントを完成させ、日々の業務に取り入れていくコツも紹介します。「データ」「AI」という言葉に苦手意識がある方でも安心してご参加いただける内容です。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



<セミナーの内容>

・データリテラシーってなに？

AIはデザインとどう関わるの？

データを整えるステップ

・デザイン資料・リサーチ・ドキュメントのやさしい整理方法

・AIが理解しやすくなる“ちょっとした工夫”

外部データをチャットボットにつなぐ

・自分のデータをチャットボットに読み込ませる方法

・デザインの質問に答えられるようにする設定

アシスタントとして使える形に仕上げる

・作ったアシスタントをテストする方法

・チームや自分の仕事で使うためのコツ・運用方法



＜こんな方におすすめ＞

・毎日のデザイン作業をもっとスムーズにしたい方

・調査・制作物・資料の管理をAIに手伝ってほしい方

・ノーコードで“AIを使いこなす”感覚を身につけたい方

・自分専用のデザインアシスタントを作ってみたい方

・AIをワークフローに少しずつ取り入れたい方

UXデザイナー Matt Pennaと学ぶ データを活かしたAIデザインアシスタント入門～ワークフローにAIを取り入れる実践ワークショップ～

■日時

2026年3月28日（土）10：00～11：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

UXデザイナー

マット・ペンナ（Matt Penna）氏

Bank of America、Disney、Berlitz、Volvo、ADPなどのブランドで25年以上ユーザー体験デザイナーとして活躍し、受賞歴もあるアートディレクター。音楽制作、ウェブデザイン、コーチングの分野でいくつかのビジネスを立ち上げている。http://uxtactical.com/



■参加費

無料



■定員

60名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172564/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172564/?rls)

※締切：2026年3月28日（土） 11：00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



