PixAI、「Tsubaki.2」リリースを記念したクリエイター向けイベントを順次開催

Metanomaly株式会社

AI二次元イラスト生成プラットフォーム「PixAI」を運営するMetanomaly株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：レイブン・ガオ）は、最新フラッグシップモデル「Tsubaki.2」のリリースを記念し、クリエイター向けコミュニティイベントを順次開催することをお知らせします。

PixAIでは2026年3月6日より「Tsubaki.2」の先行体験提供を開始しており、3月13日にはすべてのユーザーへの正式公開を予定しています。これにあわせて、ユーザー参加型の複数イベントを展開し、クリエイターコミュニティのさらなる活性化を目指します。

■ Tsubaki.2 リリース記念イベント概要

PixAIでは、Tsubaki.2のリリースを記念し、以下のコミュニティイベントを順次開催予定です。

フィードバック募集企画

（2026年3月6日～4月6日）

Tsubaki.2を体験したユーザーからのフィードバックを募集します。

アンケート回答者にはPixAIクレジットを進呈するほか、詳細なフィードバックを投稿したユーザーには追加報酬が用意されています。

フィードバックを送信 :https://pixai.art/ja/survey/BCFy97KwTsubaki.2 アートコンテスト

（2026年3月13日～4月6日）

Tsubaki.2で制作した作品を対象としたアートコンテストを開催予定です。

PixAIまたはX（旧Twitter）にて指定ハッシュタグを付けて作品を投稿することで参加できます。

LoRAクリエイターチャレンジ

（2026年3月13日～4月6日）

Tsubaki.2を活用したオリジナルLoRAモデルの制作をテーマにしたクリエイター向け企画です。

優れたLoRA作品はコミュニティ内で紹介される予定です。

Tsubaki.2 チュートリアル投稿企画

（2026年3月13日～4月13日）

クリエイターが自身の制作ワークフローやノウハウを共有するチュートリアル投稿企画を実施します。

X、YouTube、Note、Mediumなどさまざまなプラットフォームでの投稿が対象となり、優れた投稿にはクレジット報酬が予定されています。

■ Tsubaki.2について

Tsubaki.2はPixAIの最新フラッグシップモデルであり、プロンプト理解精度、人体表現、複数キャラクター構図など、AIイラスト生成の中核性能を大きく向上させたモデルです。

現在はPixAI会員プランユーザーおよび招待クリエイターを対象に先行体験を提供しており、2026年3月13日よりすべてのユーザーへ正式公開される予定です。

■ 特設ページ

Tsubaki.2の機能紹介や生成サンプルなどの詳細については、以下の特設ページをご覧ください。

▶ Tsubaki.2 特設ページ https://pixai.art/ja/tsubaki-2

■ PixAIの実績と展望

PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。



2022年10月のサービス開始し、今では世界中で1,300万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元創作プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。



2025年上半期には、Sensor Towerの調査により、日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリー第6位を記録し、AI創作分野における確かな地位を築いています。



PixAIは今後も、AIイラスト生成技術の進化とクリエイターコミュニティの成長を両軸としたサービス開発を進めてまいります。今回発表したフラッグシップモデル「Tsubaki.2」を起点に、より高品質で表現力豊かな画像生成体験を提供するとともに、コンテストやチュートリアル企画などのコミュニティ施策を通じて、ユーザー同士が知識や作品を共有できる創作環境の構築を目指します。

■ 関連リンク

- Tsubaki.2 特設ページ：https://pixai.art/ja/tsubaki-2- PixAI公式サイト：https://pixai.art/ja- PixAI公式ブログ（Tsubaki.2 詳細解説）：https://pixai.art/articles/ja/tsubaki-2-is-here-everything-you-need-to-know-2/- 公式X：https://x.com/PixAI_OfficialPixAI- 公式YouTubeチャンネル（動画による機能紹介・最新情報を発信）：https://www.youtube.com/@PixAIJP- App Store：PixAI iOS(https://apps.apple.com/us/app/pixai-ai-anime-art-generator/id6474528911)- Google Play：PixAI Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mewtant.pixaiart&pli=1)