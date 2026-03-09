「桃太郎オフィス【元桃太郎教授】」チャンネルが第1回居酒屋イベント『桃太郎オフィスの飲み会がヤバすぎる 』を開催いたします！

株式会社Carry On

YouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属する動画クリエイター「桃太郎オフィス【元桃太郎教授】」が、 初の単独ライブ『桃太郎オフィスの飲み会がヤバすぎる』を東京で開催することをお知らせいたします。


2024年、あの大反響（？）を呼んだ『会社説明会がヒドすぎる』から2年。


今度の舞台は、なんと「居酒屋」。



「普通のファンミじゃ物足りない」「もっと近くで交流したい」


そんな欲張りなあなたに贈る、桃太郎オフィス流におもてなします！



【本イベントの魅力を紹介】


全席徹底交流！


桃太郎オフィスが全てのテーブルを順次回ります！あなたの目の前で直接乾杯＆おしゃべり！



テーブル対抗・突撃クイズ！


テーブルごとに桃太郎オフィスがクイズを出題！


正解者には「何かいいこと」があるかも……？



混沌のビンゴ大会！


私物のネクタイ、ワイシャツ、そして「悪魔の不動産鑑定（名刺付）」……。


豪華景品（？）が当たる運命のビンゴ大会。


※景品は1部・2部で内容が変わります。



何が出るかは当日までのお楽しみ！



◆チケットサイト

https://livepocket.jp/e/v0qxo


◆販売期間

2026年3月6日(金)　22:00～


◆日程


2026年4月26日(日)


◆タイムスケジュール

【1次会（1部）】


10:30 ～ 11:00　1部開場、注文受付開始


11:00 ～ 12:30　お食事、クイズ、ビンゴ大会


12:30 ～ 12:50　ハイタッチお見送り



【2次会（2部）】


13:30 ～ 14:00　2部開場、注文受付開始


14:00 ～ 15:30　お食事、クイズ、ビンゴ大会


15:30 ～ 15:50　ハイタッチお見送り


◆会場

餃子酒場 肉汁とっつぁん 渋谷本店


東京都渋谷区神南１-22-10-3F


JR渋谷駅徒歩6分


◆金額

通常チケット：7,500円（税込）


撮影付きチケット＋特典：9,000 円（税込）


（特典内容：本イベント限定アイテムオリジナルステッカー）





全てのチケットにコースと飲み放題の料金が含まれています。


追加料金を気にせず、心ゆくまで飲み会をお楽しみください！


※撮影券は当日販売しない可能性がございます。


確実にツーショット撮影したい方は撮影付きチケットを購入ください。



【食事内容】


・和風サラダ


・鶏の唐揚げ


・焼き餃子


・ポテトフライ


・チャーハン


※未成年の方、当日年齢確認ができなかった方はノンアルコールドリンクのみのご提供となります。



桃太郎オフィス【元桃太郎教授】


https://youtube.com/@_momotaro



【株式会社Carry On　会社概要】


会社名　　　：株式会社Carry On（キャリオン）


本店所在地　：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F


大阪支店　　：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪ワービル10F


創業　　　　：2021年3月


代表取締役　：高田 樹


事業内容　　：クリエイターマネジメント


　　　　　　　各種プロモーション


　　　　　　　EC企画販売事業


　　　　　　　イベント事業


　　　　　　　SNSコンサルティング


URL　　　　：https://carry0n.co.jp/



【お問い合わせ先】


mail：info@carry0n.co.jp