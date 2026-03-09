「桃太郎オフィス【元桃太郎教授】」チャンネルが第1回居酒屋イベント『桃太郎オフィスの飲み会がヤバすぎる 』を開催いたします！

株式会社Carry OnYouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属する動画クリエイター「桃太郎オフィス【元桃太郎教授】」が、 初の単独ライブ『桃太郎オフィスの飲み会がヤバすぎる』を東京で開催することをお知らせいたします。

2024年、あの大反響（？）を呼んだ『会社説明会がヒドすぎる』から2年。

今度の舞台は、なんと「居酒屋」。



「普通のファンミじゃ物足りない」「もっと近くで交流したい」

そんな欲張りなあなたに贈る、桃太郎オフィス流におもてなします！

【本イベントの魅力を紹介】

全席徹底交流！

桃太郎オフィスが全てのテーブルを順次回ります！あなたの目の前で直接乾杯＆おしゃべり！

テーブル対抗・突撃クイズ！

テーブルごとに桃太郎オフィスがクイズを出題！

正解者には「何かいいこと」があるかも……？

混沌のビンゴ大会！

私物のネクタイ、ワイシャツ、そして「悪魔の不動産鑑定（名刺付）」……。

豪華景品（？）が当たる運命のビンゴ大会。

※景品は1部・2部で内容が変わります。

何が出るかは当日までのお楽しみ！

◆チケットサイト

https://livepocket.jp/e/v0qxo

◆販売期間

2026年3月6日(金) 22:00～

◆日程

2026年4月26日(日)

◆タイムスケジュール

【1次会（1部）】

10:30 ～ 11:00 1部開場、注文受付開始

11:00 ～ 12:30 お食事、クイズ、ビンゴ大会

12:30 ～ 12:50 ハイタッチお見送り

【2次会（2部）】

13:30 ～ 14:00 2部開場、注文受付開始

14:00 ～ 15:30 お食事、クイズ、ビンゴ大会

15:30 ～ 15:50 ハイタッチお見送り

◆会場

餃子酒場 肉汁とっつぁん 渋谷本店

東京都渋谷区神南１-22-10-3F

JR渋谷駅徒歩6分

◆金額

通常チケット：7,500円（税込）

撮影付きチケット＋特典：9,000 円（税込）

（特典内容：本イベント限定アイテムオリジナルステッカー）

全てのチケットにコースと飲み放題の料金が含まれています。

追加料金を気にせず、心ゆくまで飲み会をお楽しみください！

※撮影券は当日販売しない可能性がございます。

確実にツーショット撮影したい方は撮影付きチケットを購入ください。

【食事内容】

・和風サラダ

・鶏の唐揚げ

・焼き餃子

・ポテトフライ

・チャーハン

※未成年の方、当日年齢確認ができなかった方はノンアルコールドリンクのみのご提供となります。

桃太郎オフィス【元桃太郎教授】

https://youtube.com/@_momotaro

【株式会社Carry On 会社概要】

会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）

本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F

大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪ワービル10F

創業 ：2021年3月

代表取締役 ：高田 樹

事業内容 ：クリエイターマネジメント

各種プロモーション

EC企画販売事業

イベント事業

SNSコンサルティング

URL ：https://carry0n.co.jp/

【お問い合わせ先】

mail：info@carry0n.co.jp