「桃太郎オフィス【元桃太郎教授】」チャンネルが第1回居酒屋イベント『桃太郎オフィスの飲み会がヤバすぎる 』を開催いたします！
YouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属する動画クリエイター「桃太郎オフィス【元桃太郎教授】」が、 初の単独ライブ『桃太郎オフィスの飲み会がヤバすぎる』を東京で開催することをお知らせいたします。
2024年、あの大反響（？）を呼んだ『会社説明会がヒドすぎる』から2年。
今度の舞台は、なんと「居酒屋」。
「普通のファンミじゃ物足りない」「もっと近くで交流したい」
そんな欲張りなあなたに贈る、桃太郎オフィス流におもてなします！
【本イベントの魅力を紹介】
全席徹底交流！
桃太郎オフィスが全てのテーブルを順次回ります！あなたの目の前で直接乾杯＆おしゃべり！
テーブル対抗・突撃クイズ！
テーブルごとに桃太郎オフィスがクイズを出題！
正解者には「何かいいこと」があるかも……？
混沌のビンゴ大会！
私物のネクタイ、ワイシャツ、そして「悪魔の不動産鑑定（名刺付）」……。
豪華景品（？）が当たる運命のビンゴ大会。
※景品は1部・2部で内容が変わります。
何が出るかは当日までのお楽しみ！
◆チケットサイト
https://livepocket.jp/e/v0qxo
◆販売期間
2026年3月6日(金) 22:00～
◆日程
2026年4月26日(日)
◆タイムスケジュール
【1次会（1部）】
10:30 ～ 11:00 1部開場、注文受付開始
11:00 ～ 12:30 お食事、クイズ、ビンゴ大会
12:30 ～ 12:50 ハイタッチお見送り
【2次会（2部）】
13:30 ～ 14:00 2部開場、注文受付開始
14:00 ～ 15:30 お食事、クイズ、ビンゴ大会
15:30 ～ 15:50 ハイタッチお見送り
◆会場
餃子酒場 肉汁とっつぁん 渋谷本店
東京都渋谷区神南１-22-10-3F
JR渋谷駅徒歩6分
◆金額
通常チケット：7,500円（税込）
撮影付きチケット＋特典：9,000 円（税込）
（特典内容：本イベント限定アイテムオリジナルステッカー）
全てのチケットにコースと飲み放題の料金が含まれています。
追加料金を気にせず、心ゆくまで飲み会をお楽しみください！
※撮影券は当日販売しない可能性がございます。
確実にツーショット撮影したい方は撮影付きチケットを購入ください。
【食事内容】
・和風サラダ
・鶏の唐揚げ
・焼き餃子
・ポテトフライ
・チャーハン
※未成年の方、当日年齢確認ができなかった方はノンアルコールドリンクのみのご提供となります。
桃太郎オフィス【元桃太郎教授】
https://youtube.com/@_momotaro
【株式会社Carry On 会社概要】
会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）
本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F
大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪ワービル10F
創業 ：2021年3月
代表取締役 ：高田 樹
事業内容 ：クリエイターマネジメント
各種プロモーション
EC企画販売事業
イベント事業
SNSコンサルティング
URL ：https://carry0n.co.jp/
【お問い合わせ先】
mail：info@carry0n.co.jp