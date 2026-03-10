こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「健康経営優良法人〜ホワイト500〜」に4年連続で認定〜優良な健康経営に関する取り組みを評価〜
ヤマハ発動機株式会社は、経済産業省と日本健康会議が共同で進める「健康経営優良法人認定制度」において、特に優良な健康経営を実践している企業として、4年連続で「健康経営優良法人（大規模法人部門）〜ホワイト500〜」に認定されました。
「健康経営優良法人認定制度」は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が推進する健康増進の取り組みの中で、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。
当社は、「ヤマハ発動機グループ 労働安全衛生基本方針」、「安全・健康 最優先」の考えのもと、健康経営への取り組みは、事業運営および企業の持続的な発展に欠かせない重要な経営課題の一つと位置づけています。
その中で、「労働安全」「身体の健康」「心の健康」「働き方改革（ワークエンゲージメント向上）」の4分野を重点領域として定義し、分野ごとに「健康経営戦略マップ」に落とし込み、経営上の課題・施策・成果指標とのつながりを明確化しています。 また当該重点領域におけるKPI・KGI*を設定するとともに、その進捗を可視化することで、PDCAサイクルの徹底を図っています。
今後も、社員がいきいきと働ける職場づくりと健康課題の継続的な改善に取り組むことで、社員の健康と会社の成長が両立した健康経営の取り組みをさらに深化させ、持続的な企業価値向上と、ステークホルダーへの貢献を実現していきます。
※ KPI（Key Performance Indicator：目標達成に向けた重要指標）、KGI（Key Goal Indicator：最終的な成果目標を示す指標）
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
［参考]健康経営優良法人認定制度について(経済産業省のホームページ)
