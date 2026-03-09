イベント21、GPTW「働きがいのある会社」女性ランキング1位｜男性が多いイベント業界で女性役職者62.5％を実現した理由

株式会社イベント・トゥエンティ・ワン

株式会社イベント21（本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：中野愛一郎、以下、イベント21）は、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下、GPTW）が発表した、2026年版「働きがいのある会社」女性ランキングの小規模部門（従業員25～99人）において、日本1位に選出されました。

受賞理由として、GPTWからは次のように評価されています。

「立場や役割を超えた一体感のもと、多様な個性を互いに認め合い支え合う文化が浸透しています。性別を問わず全員が安心して力を発揮できる環境が整えられており、多くの女性が管理職としても活躍しています。」（Great Place To Work(R) Institute Japan 公式サイトより）

一般的に男性比率が高いイベント業界において、イベント21では女性社員比率55％、女性役職者比率62.5％（32名中20名）という高水準を実現しています。

女性役職者62.5％を実現した背景

多様な個性を生かしあうカルチャーや、誰もが安心して力を発揮できる環境づくりが、女性活躍の取り組みとして評価されました

イベント21では、女性役職者比率62.5％に至った背景として、いくつかの特徴的な取り組みがあります。

まず、新卒採用において女性の割合が高いことです。2017年度以降は毎年、新入社員の50％以上が女性となっています。

さらに女性拠点長や女性マネージャーが誕生したことで、女性が役職者として活躍する姿が社内で可視化されてきました。その結果、ここ2～3年では「女性でも役職者として活躍できる」という認識が社内に広がり、役職に挑戦する心理的ハードルが下がってきています。

またイベント21では、個人の能力や成果に基づき公正に評価する仕組みを整えています。アセスメントに基づき全社員を対象に評価を行い、4段階評価に加えて事業部評価、業績評価、プロセス評価などを総合的に判断し、昇給や賞与に反映させています。

このような評価制度のもと、勤続年数に関係なく能力や意欲の高い社員を積極的に役職へ登用しており、多くの女性社員がリーダーとして挑戦する組織が形成されています。

こうした取り組みの積み重ねにより、「女性だから役職は難しい」という固定観念が社内で自然と消え、性別に関係なく役職に挑戦する文化が生まれています。

営業トップ・拠点長など女性リーダーが活躍

イベント21では、実際に多くの女性社員が営業やマネジメントの分野で活躍しています。

現在、営業成績トップ1位と2位はいずれも女性社員であり、どちらも拠点長としてマネジメントを担いながら営業としても高い成果を上げています。

また、プロジェクト責任者や社内委員会の委員長など、組織を牽引する役割にも女性社員が自ら手を挙げて積極的に挑戦しています。

イベントの設営現場では、女性社員がトラックを運転して現場へ向かうこともあり、営業・マネジメント・現場のさまざまな場面で女性が活躍しています。

このようにイベント21では、性別に関係なく、それぞれの個性や強みを生かして挑戦できる組織文化が広がっています。

代表コメント｜性別ではなく個人の能力で評価する組織へ

トラックを運転してイベント現場へ向かう女性社員。

世の中には「女性だから」「若者だから」といった固定観念が残っている企業もありますが、私たちはそうしたバイアスにとらわれず、一人ひとりの個性や強みを生かすことを大切にしています。

「あなたは何をやりたいのか」「個性をどう生かせばその挑戦を実現できるのか、成果を出せるのか」を仲間と一緒に考え、支え合う。

そんな会社こそがフェアな働きがいのある環境を生み出し、世の中に貢献できる新たなhappy!を生み出せると考えています。

これまでの受賞実績

【Great Place To Work(R) 関連】

社内では多くの女性社員が活躍。女性社員比率は55％。

・2026年

日本における「働きがいのある会社」ランキング 小規模部門（総合）：1位

日本における「働きがいのある会社」女性ランキング 小規模部門：1位

・2025年

各地域における「働きがいのある会社」ランキング 近畿地域：1位

日本における「働きがいのある会社」ランキング4位（総合）／若手ランキング2位／女性ランキング2位（いずれも小規模部門）

アジア地域における「働きがいのある会社」ランキング 中小企業部門：30位



・2024年

各地域における「働きがいのある会社」ランキング 近畿地域：1位

日本における「働きがいのある会社」ランキング5位（総合）／若手ランキング1位／女性ランキング1位（いずれも小規模部門）

アジア地域における「働きがいのある会社」ランキング 中小企業部門：60位

【D&I・社会的評価】

・D&I AWARD 2025 D&I AWARD賞（中小企業部門）、トップインクルーシブカンパニー（TIC）賞

・もにす認定（厚生労働省／障害者雇用に関する優良中小事業主）

・Women’s Value Award 3年連続受賞

・ハタラクエール（福利厚生認証）

・令和6年度「奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業」表彰 大賞受賞

・令和7年度「奈良県SDGs企業認証制度」アドバンス認証（最上位）

・令和7年度「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」市長表彰 最優秀賞（中小企業部門）受賞

※社会貢献・D&Iに関する取り組み一覧

https://event21.co.jp/social_contribution_acticities.htm

今後の展望・抱負

これからも「you happy, we happy!（三方良しで物心両面のhappy!を現在と未来に生み出していく）」の理念のもと、性別や年齢に関係なく、一人ひとりの個性や強みを生かして活躍できる組織づくりを進め、女性活躍をはじめとした誰もが活躍できる社会の実現に貢献してまいります。

また、女性活躍や組織づくりに関する取り組みについて、取材や講演のご相談も受け付けています。

【参考】Great Place To Work(R) Instituteについて

「you happy, we happy!」の理念のもと、全社一丸で挑み続けるイベント21

世界約150か国で年間10,000社以上の企業を対象に、働きがい（エンゲージメント）を調査・分析する専門機関です。一定水準を満たした企業は「働きがい認定企業」として選出され、その中から特に評価の高い企業が「働きがいのある会社」ランキングとして発表されます。

▽Great Place To Work(R) Institute Japan トップページ

https://hatarakigai.info/

▽2026年版日本における「働きがいのある会社」女性ランキング

https://hatarakigai.info/ranking/woman/2026.html

■会社概要

株式会社イベント21は、「you happy, we happy!（あなたが幸せだったら、私たちも幸せです）」を理念に、イベントを通じて人と地域にハッピーを届ける「ハッピークリエイト業」を展開しています。

全国29の事業所を拠点に、イベント用品のレンタルをはじめ、会場設営・撤去、運営、企画まで、イベントに関わる幅広いサービスを提供しています。

会社名：株式会社イベント・トゥエンティ・ワン

設立：1991年4月

本社所在地：奈良県香芝市磯壁2丁目1073-1

代表取締役社長：中野愛一郎

URL：https://event21.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社イベント21

TEL：0745-77-6882

Mail：front@event21.co.jp