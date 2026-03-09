ジャングリア沖縄 県民のみなさまへの感謝を形に【沖縄県民限定】お子さま無料キャンペーン 期間限定で再開催！多くのご要望をいただき第2弾の開催が決定！

株式会社ジャパンエンターテイメント

都会にはない興奮と贅沢のテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」を運営する株式会社ジャパンエンターテイメント（沖縄県名護市：代表取締役 CEO 加藤健史、以下ジャパンエンターテイメント）は、沖縄県民限定のお子さま無料キャンペーンを期間限定で実施します。この取り組みは、2025年12月1日～2026年2月1日に実施したお子様無料キャンペーンにて、想定を大幅に上回る多くの県民のみなさまにご来園いただき、パーク内がお子さまたちの笑顔であふれたことと、県内各社と取り組む「おきなわ未来づくりプログラム」における沖縄の未来を担う子どもたちへの支援の一環として、沖縄県在住の方を対象に、大人1名につきお子さま（中学生以下）1名を入場無料でご招待するものです。対象期間は、春の心地よい気候の中お楽しみいただけるように2026年3月13日（金）～2026年4月28日（火）と設定しました。この機会に、ご家族や大切な方とジャングリア沖縄へお越しいただき、この場所での体験が、子どもたちの笑顔と好奇心を育むきっかけとなることを願っています。

【沖縄県民限定】お子さま無料キャンペーン 実施の背景

（実際に来園されたお客様の写真）

1.前回のお子さま無料キャンペーンでのよろこびの声

2025年12月1日～2026年2月1日に実施したお子様無料キャンペーンでは、沖縄県内の多くのご家族にご来園いただき、好評を博しました。ご来園いただいたお客様からは、「子どもたちや県民がみんながハッピーになる、夢のような企画を本当にありがとうございます。（心より感謝申し上げます。）」「お子さま無料キャンペーンを実施していただいたおかげでジャングリアを訪問し、最高の思い出を作ることが出来た。今までで最高の思い出だったよと娘から言われた。」「またこのようなキャンペーンを実施してほしい！」といったうれしいお声を多数いただきました。こうしたお客様の声を受け、より多くの沖縄県内のお子様にジャングリア沖縄の魅力を体験していただきたいとの思いと県民の皆様への感謝を形にするものです。

2. 「おきなわ未来づくりプログラム」の継続と実践

私たちはかねてより「おきなわ未来づくりプログラム」として、県内企業を中心に30社を超える企業と共に基金（おきなわ未来づくり基金）を募り、沖縄の未来を担う子どもたちのための支援活動を継続しています。現在、プログラムへの参加総額は約5000万円に達し、そのうちの10％（支援企業様5％・ジャパンエンターテイメント5％）が支援基金に充てられます。一例として、名護市立大宮中学校が取り組む「スマイラルプロジェクト」への支援を行ったほか、今帰仁村の創作エイサー団体「今帰仁子供太鼓いまじん」のアメリカ遠征に向けた活動支援として寄付を行いました。

今回のキャンペーンは、こうした活動の理念に基づき、基金の枠組みに加えて、ジャパンエンターテイメントが独自の方法で「沖縄の子どもたちの笑顔と成長を応援したい」という思いを形にしたものです。

今帰仁子供太鼓いまじん沖縄県名護市立大宮中学校スマイラル

3. ジャングリア沖縄ならではの「本物の体験機会」

私たちは、エンターテイメントが持つ力、特にジャングリア沖縄ならではの「やんばるの壮大な自然やライブエンターテイメントに触れる本物の体験」が、子どもたちの好奇心を刺激し、豊かな心を育む一助となると信じています。本施策は、沖縄に住む子どもたちに、その「特別な体験の機会」をご提供したいという願いから生まれました。

このご招待の施策を通じて、ご家族が共に過ごす「かけがえのない時間」を創出し、皆様の笑顔を育むお手伝いをしたいと考えています。

【キャンペーン概要】

- 施策名：【沖縄県民限定】お子さま無料キャンペーン- 施策内容：沖縄県在住の大人1名につき、同伴のお子さま1名分を無料でご招待- 販売開始：2026年3月9日（月）20時00分- 対象入場日：2026年3月13日（金）～2026年4月28日（火）- 対象者：沖縄県内在住の大人と同伴の4才～中学生のお子さま- 購入方法：オフィシャルWEBサイト（ https://junglia.jp/ ）およびジャングリア沖縄 チケットブースにて販売（販売数量には限りがあるため、日ごとに予定数量に達し次第、販売を終了させていただく場合があります。）- キャンペーン詳細ページ：https://junglia.jp/okinawa-kids-free(https://junglia.jp/okinawa-kids-free)※2026年3月10日（火）16時頃公開予定

※上記特典を受ける大人の方は、来園当日、住所が沖縄県内であることがわかる国内在住者証明書類が必要です。

※当日チケットブースにて沖縄県内在住であることが確認できる証明書類を、中学生は生徒手帳をご提示ください。

※住所確認後、大人1名と同伴する4才～中学生1名が入場できる二次元コードへ引き換えします。

※沖縄県内在住で2026年3月10日までに対象期間の1Dayチケットをご購入済みの方にも、同キャンペーンが適用されます。適用方法は、オフィシャルWEBサイトをご確認ください。

※沖縄県内在住者で、2026年3月13日から2026年4月28日までの期間に使用する大人の1Dayチケット（本キャンペーンにおいて「【沖縄県民限定】お子さま無料キャンペーンチケット」として販売します）の購入者を対象に、同伴する4才～中学生1名の1Dayチケット料金を無料にします（3才以下は通常でも入場料無料です）。

JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）について

JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）は、神秘と生命力に満ちた世界自然遺産「やんばる」を擁する沖縄北部の圧倒的な大自然を舞台に、都会にはない興奮と贅沢の体験を通して沖縄の旅を最高にするテーマパークです。コンセプトは、Power Vacance!!（パワーバカンス）。亜熱帯地域に位置する沖縄ならではの生命力に満ちた、見たこともない植物が生い茂るやんばるの大絶景の中で、その地にしかない体験を通して生まれる”興奮”と本物の自然に没入する”贅沢”が重なると、今まで経験したことのない”解放感”が人間の本能を貫き、人生最高に心が昂る“Power Vacance!!” を体験できます。

https://junglia.jp/(https://junglia.jp/)

株式会社ジャパンエンターテイメントについて

2025年7月25日に開業した沖縄北部新テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」の企画・開発および運営を目的として2018年6月に設立（本社 沖縄県名護市）。「沖縄から日本の“未来”をつくる」をミッションとし、沖縄から日本の観光産業を変革すべく事業を進めている。

https://www.japan-entertainment.co.jp/(https://www.japan-entertainment.co.jp/)