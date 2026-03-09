中央日報とCREATIP、グローバル広告主向けカスタマイズ型メディアソリューション構築

株式会社CREATIP

中央日報は5日、CREATIPと「グローバル広告主向けクロスメディアソリューション構築」に関する業務協約（MOU）を締結したと発表しました。両社は、それぞれが保有するメディアとマーケティング力を結集し、世界的な広告主向けに統合マーケティングサービスを提供する計画です。

両社は今回の協力を契機に、オンライン・オフラインを融合させたクロスメディア戦略に注力します。国内最大規模のマンションエレベーターメディア「タウンボード」を保有する中央日報のメディア競争力と、CREATIPのデジタルパフォーマンスマーケティング能力を組み合わせ、統合マーケティングソリューションを構築していきます。国内広告主に加え、日本や台湾など、韓国市場への進出を希望する世界的ブランドに、効果的なマーケティング手段を提案することを目標としており、中央日報は今回の協約により、オフラインメディアの影響力をグローバル広告市場に拡大する基盤を整えました。

中央日報ビズソリューション本部のパク・チョンウ氏は「タウンボードの影響力が海外市場に広がる転換点になるでしょう。中央日報の革新的なコンテンツ力とCREATIPのデジタルノウハウを結合し、韓国市場進出を望む海外広告主に最適なマーケティング体験を提供したいです」と語りました。

一方、CREATIPは今回の協約により、グローバルマーケティング商品の競争力を高めました。副代表のカン・ギョンロク氏は「韓国の消費者に直接アプローチしたい世界の広告主にとって、強力なスタート地点になるでしょう。今後も差別化されたサービスを提供し、広告主の韓国市場での成功を支えていきたいです」と述べました。

両社は今後、協力関係をさらに拡大し、グローバル広告市場での存在感を高めていく方針です。

株式会社CREATIP

https://creatip.co.kr/ja/