【ステーキハウスフォルクス】東京都足立区西加平にフォルクス足立加平店が2026年3月10日(火)にグランドオープン

株式会社アークミール（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：柳 先）が運営する「フォルクス」の新店舗、足立加平店（東京都足立区西加平）が2026年3月10日(火)にグランドオープンします。焼きたてパンのブレッドバーや色とりどりのサラダバーなど、お食事の幸せな時間を豊かに彩るステーキハウス「フォルクス」。今回のグランドオープンに伴い、全40店舗での営業体制となります。

熟成サーロインステーキ他、本格グリルメニュー

種類豊富なサラダバー

焼きたてパンが食べ放題

3種のスープバー

本格的なステーキ、ハンバーグ、チキンステーキといったグリル料理だけでなく、オムシチューや、パスタ、ドリアなどの洋食メニューまで、豊富なメニューラインナップを取り揃えております。さらに、おかわり自由のサラダバー、大人気のコーンポタージュを含む全3種類のスープバー、生地から店内ベーカリーの専用オーブンで焼き上げた焼きたてパンを心ゆくまで召し上がっていただけるブレットバーがフォルクスならではの魅力です。

足立加平店ではドリンクバーコーナーをご用意し、各種ジュース類や、カフェラテ、エスプレッソ、カフェモカなどのコーヒー、茶葉から入れるお茶などお好きなお飲み物とともに、ごゆっくりお過ごしいただけます。



またオープン記念の特別メニューとして「特選ハラミステーキ」を販売いたします。独特な柔らかな食感とジューシーな旨味がクセになるステーキで創業当時から人気の高かったハラミ部位のステーキをご用意しました。赤ワインと一緒にお楽しみいただくのがおすすめ。店舗限定で数種類のボトルワインをご用意しております。



特選ハラミステーキ 150g（サラダバー付き） 2,980円（税込3,278円）

【店内の様子】

【サラダバーコーナー】

素材を楽しむ食材他、創作サラダ、自家製スイーツを揃えました。個性豊かな6種類のドレッシング、オリーブや、クルトン、レーズンなどのトッピングでお好みのサラダをお楽しみください。

【焼きたてパンコーナー】

店内のオーブンで焼き上げられた7種類のパンはお食事と相性の良い定番パンから、甘みのあるパンまで個性豊かなラインナップ。ホイップバターの他、オリーブオイルやはちみつをご用意しております。様々な味わいで焼きたてパンをお楽しみください。

【ダイニング】

4名席 ボックスシート

ゆとりのあるテーブルの広さでくつろぎのお食事の時間をお過ごしいただけます。

中央のBOXシートは仕切りを外して８名様までお座りいただけるシートに変更が可能です。

窓際 BOXシート

窓側のBOXシートは6名様までご利用いただける広いお席になっております。お子様連れファミリーのお客様も安心してご利用いただける広さがあります。窓際BOX席は６席ございます。

最大20名様までご利用可能な個室

メインダイニングと反対側へ4席のBOXシートをご用意しております。バーコーナーへのアクセスも良く、団体様のご予約にもおすすめの空間になっております。

＜フォルクス足立加平店＞

オープン日：2026年3月10日（火）10時

所在地：東京都足立区西加平1-1-1

駐車場台数：40台

電話番号：03-5856-6632

営業時間：10:00~24:00（オーダーストップ23:30）

◆フォルクス足立加平店 店舗情報ページ

https://www.volks-steak.jp/shop_detail.html?snum=207



【会社概要】

会社名： 株式会社アークミール

所在地： 埼玉県さいたま市中央区上落合２-３‐５アルーサB館4階

代表者： 代表取締役社長 柳 先

設立： 1970年7月1日

URL： https://www.arcmeal.co.jp(https://www.arcmeal.co.jp)

事業内容： ステーキを中心とする料理及び飲料の加工・調理・提供



株式会社アークミールは「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。今後も食を通じて、世界の架け橋になれるように取り組んでまいります。