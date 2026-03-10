こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
京急プレミアポイントアプリ＆鉄道乗車ポイント２周年記念キャンペーン
2026年3月10日（火）〜4月19日（日）まで
京急プレミアポイントサービスのリニューアル2周年を記念し，ポイント抽選キャンペーンを実施いたします。
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，京急プレミアポイントサービスのリニューアル２周年を記念し, 2026年３月10日（火）から2026年４月19日（日）まで，「京急プレミアポイントアプリ＆鉄道乗車ポイント２周年記念キャンペーン」を実施いたします。
１．実施期間
2026年３月10日（火）〜2026年４月19日（日）
２．実施内容
（1）キャンペーン終了時点で以下の条件をすべて満たした会員を対象に抽選でポイントを進呈。
条件１ 京急プレミアポイントアプリ会員であること。
条件２ 京急プレミアポイントアプリまたはwebからPASMO番号を登録していること。
条件３ マイページにログインしキャンペーンにエントリーしていること。
https://digitalpr.jp/table_img/2357/129785/129785_web_1.png
本キャンペーンでは，「京急プレミアポイントアプリ」をお手持ちのスマートフォンにダウンロードし，アプリ会員の登録をいただき，京急プレミアポイントアプリまたはwebからPASMO番号を登録したうえで，キャンペーンにエントリーした方の中から，抽選で京急プレミアポイントを最大20,000ポイント進呈いたします。
また，期間中に京急プレミアポイントにPASMO番号をはじめて登録した会員様には，もれなく500ポイント進呈いたします。
PASMOを京急プレミアポイントに登録しご利用いただくと，鉄道乗車ポイントや京急駅ナカのセブン-イレブン，駅ナカの自動販機・店舗等でポイントがたまります。この機会にぜひ，ご登録をお願いいたします。
※抽選の結果はポイントの進呈をもって代えさせていただきます。
※ポイントの進呈は５月上旬ごろを予定しております。
※進呈ポイントは2026年８月31日まで有効な期間限定ポイントです。
※期間限定ポイントはPASMOチャージにはご利用いただけません。
（2）キャンペーン期間中にはじめて京急プレミアポイントにPASMO番号を登録した会員にもれなく500ポイントを進呈。
※過去に京急プレミアポイントへPASMO番号を登録されたことがある場合，再登録しても新規登録の対象外となります。
※別会員を含め，過去に登録履歴のあるPASMO番号を再登録した場合，新規登録の対象外となります。
３．アプリ登録方法について
京急プレミアポイントwebサイトにてプレミアポイントアプリについてご確認いただけます。
https://www.keikyu-point.jp/app/
４．PASMO番号の登録方法について
京急プレミアポイントwebサイトにてPASMO登録方法をご確認いただけます。
https://www.keikyu-point.jp/point/pasmo/
５．エントリー方法について
京急プレミアポイントwebからマイページにログイン後，キャンペーンのエントリーから「京急プレミアポイントアプリ＆乗車ポイント２周年記念キャンペーン」を選択してエントリーいただけます。
https://kqpoint-portal.keikyu-point.jp/mypage/campaign/list
京急プレミアポイントアプリからはログイン後ホーム画面からキャンペーンエントリーに進み，「京急プレミアポイントアプリ＆乗車ポイント２周年記念キャンペーン」を選択してエントリーいただけます。
以 上