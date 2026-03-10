本キャンペーンでは，「京急プレミアポイントアプリ」をお手持ちのスマートフォンにダウンロードし，アプリ会員の登録をいただき，京急プレミアポイントアプリまたはwebからPASMO番号を登録したうえで，キャンペーンにエントリーした方の中から，抽選で京急プレミアポイントを最大20,000ポイント進呈いたします。



また，期間中に京急プレミアポイントにPASMO番号をはじめて登録した会員様には，もれなく500ポイント進呈いたします。



PASMOを京急プレミアポイントに登録しご利用いただくと，鉄道乗車ポイントや京急駅ナカのセブン-イレブン，駅ナカの自動販機・店舗等でポイントがたまります。この機会にぜひ，ご登録をお願いいたします。





京急プレミアポイントアプリ＆鉄道乗車ポイント２周年記念キャンペーン

※抽選の結果はポイントの進呈をもって代えさせていただきます。



※ポイントの進呈は５月上旬ごろを予定しております。



※進呈ポイントは2026年８月31日まで有効な期間限定ポイントです。



※期間限定ポイントはPASMOチャージにはご利用いただけません。



（2）キャンペーン期間中にはじめて京急プレミアポイントにPASMO番号を登録した会員にもれなく500ポイントを進呈。



※過去に京急プレミアポイントへPASMO番号を登録されたことがある場合，再登録しても新規登録の対象外となります。



※別会員を含め，過去に登録履歴のあるPASMO番号を再登録した場合，新規登録の対象外となります。



３．アプリ登録方法について



京急プレミアポイントwebサイトにてプレミアポイントアプリについてご確認いただけます。



https://www.keikyu-point.jp/app/



４．PASMO番号の登録方法について



京急プレミアポイントwebサイトにてPASMO登録方法をご確認いただけます。



https://www.keikyu-point.jp/point/pasmo/



５．エントリー方法について



京急プレミアポイントwebからマイページにログイン後，キャンペーンのエントリーから「京急プレミアポイントアプリ＆乗車ポイント２周年記念キャンペーン」を選択してエントリーいただけます。



https://kqpoint-portal.keikyu-point.jp/mypage/campaign/list



京急プレミアポイントアプリからはログイン後ホーム画面からキャンペーンエントリーに進み，「京急プレミアポイントアプリ＆乗車ポイント２周年記念キャンペーン」を選択してエントリーいただけます。





以 上

