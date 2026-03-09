週末限定の人気ショップが18時まで営業！韓国トレンド雑貨やシールショップで“かわいい”に囲まれる【WHATAWON／大阪・岸和田】
週末だけの“かわいい雑貨ショップ”がWHATAWONに登場
カスタムボールペンや韓国雑貨、シールやスクイーズなど“かわいいアイテム”が集まるショップが週末限定でWHATAWONに登場！
シールやスクイーズなどのかわいい雑貨が並ぶショップから、韓国で話題のカスタム体験まで、子どもから大人まで楽しめるラインナップが揃います。
自分だけの“お気に入り”を見つけられるスポットとして人気を集めている3店舗が、好評につき営業時間を18時まで延長しました。
■ 海外グミや韓国お菓子が集まる「SOUR DROPS」
カラフルでかわいいお菓子が大集合するショップ「SOUR DROPS（サワードロップス）」。
今話題のスウェディッシュキャンディをはじめ、人気グミブランドTrolli（トローリ）や韓国のお菓子など、見ているだけでワクワクするアイテムが並びます。
色とりどりのお菓子はSNS映えも抜群。海外のお菓子が好きな方はもちろん、子どもから大人まで楽しめるショップです。
■営業時間
土日祝 11:00～18:00
■場所
WHATAWON内 ショーディッチハイストリート
■ショップ詳細
SOUR DROPS / KACHI KACHI LAB
https://whatawon.co.jp/shopinfo/sourdrops-kachikachilab/
■ 世界にひとつのカスタム体験「KACHI KACHI LAB」
韓国で大バズりしているカスタムボールペンをはじめ、さまざまなカスタム雑貨を作れる体験型ショップ「KACHI KACHI LAB（カチカチラボ）」。
好きなパーツを自由に組み合わせて、世界にひとつだけのオリジナルアイテムを作ることができます。
キーボードアクセサリーやミラーなど、今話題のカスタム雑貨も制作可能。
作って楽しい、選んで楽しい、見ているだけでもワクワクする体験型ショップです。
■営業時間
土日祝 11:00～18:00
■場所
WHATAWON内 ショーディッチハイストリート
■ショップ詳細
■ シール好き必見！人気ショップ「PETAL(ハート)VE」
かわいいシールが集まるショップPETAL(ハート)VE（ペタラブ）も週末限定で営業しています。
店内には、
・デコレーションシール
・もちもちスクイーズ
・ミルク型バッグ
・シール手帳
など、シール好きにはたまらないアイテムが多数ラインナップ。
お気に入りのシールを探したり、デコレーションを楽しんだり、かわいい雑貨に囲まれる空間として人気を集めています。
■営業時間
土日祝 11:00～18:00（3月中）
■ショップ詳細
PETAL(ハート)VE
https://whatawon.co.jp/shopinfo/petalove/
WHATAWONで“自分だけのかわいい”を見つけよう
韓国トレンドのカスタム体験から、かわいいシール雑貨まで。
週末のWHATAWONには、思わず手に取りたくなるアイテムが揃っています。
友達と、親子で、お気に入りの雑貨を探しに、ぜひ遊びに来てください。
会場について｜WHATAWON（ワタワン）
ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、
ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる
海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、
愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、
家族みんなが楽しめる1日をお届けします。
日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』
南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。
■施設概要
所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1
敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）
交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分
関連URL
WHATAWON（ワタワン）HP
https://www.whatawon.co.jp/
ANTIQUA（アンティカ）公式サイト
https://www.antiqua.co.jp/
株式会社antiqua（コーポレートサイト）
https://www.antiqua.me/