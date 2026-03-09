「きまぐれクック」YouTube登録者数1,500万人突破！公式オンラインストア『かねこ道具店』にて記念キャンペーン開催

株式会社Carry OnYouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属する動画クリエイター「きまぐれクック」のYouTubeチャンネル登録者数が1,500万人を突破したことをお知らせいたします。

華麗な魚捌き動画で人気を集めるYouTuber「きまぐれクック」は、このたびYouTubeチャンネル登録者数1,500万人を達成いたしました。

日頃より応援してくださる視聴者の皆さまへの感謝の気持ちを込めて、公式オンラインストア「かねこ道具店」にて、登録者数1,500万人突破記念キャンペーンを開催いたします。

■キャンペーン内容

１.【対象商品あり】税込1,500円以上のお買い上げで「記念オリジナルステッカー」プレゼント

対象商品を税込1,500円（税込・送料別）以上お買い上げのお客様のうち、先着1,500名様に本企画のために制作した数量限定「1,500万人突破記念オリジナルステッカー」を進呈いたします。

※一部対象外の商品がございます。

本キャンペーンのために制作した数量限定デザインとなっており、予定数量に達し次第終了となります。

＜注意事項＞

※1回のお会計につき、1,500円以上（税込・送料別）のご購入が対象となります。複数回のご購入金額の合算はできません。

※お一人様の購入回数に上限はございません。

※送料は対象金額に含まれません。

※ポイントやクーポンをご利用される際は、適用後の金額が1,500円（税込）以上となる必要があります。

※対象商品はキャンペーン特設ページ（https://kaneko-douguten.com/collections/kimagurecook-1500-campaign）よりご確認ください。

※対象外商品：冷凍商品・産地直送品・きまぐれ厳選ごちそう便

２.【全商品対象】ポイント1.5倍キャンペーン（7日間限定）

キャンペーン期間中、商品をご購入いただいた場合、通常付与分の1.5倍のポイントを進呈いたします。いつもよりお得にご購入いただける期間限定キャンペーンとなります。

詳細は、キャンペーン特設ページ（https://kaneko-douguten.com/collections/kimagurecook-1500-campaign）にてご確認ください。

＜注意事項＞

※本キャンペーンのポイントは、かねこ道具店のポイントプログラムに基づき付与されます。

※ポイントは、割引適用後の商品代金（税・送料を除く）に対して計算されます。

※計算の結果に小数点以下が生じた場合は切り捨てとなります。また、会員ランクに応じたポイント倍率が適用される場合も、計算結果の小数点以下は切り捨てとなります。

※ポイント付与には、かねこ道具店へのアカウント登録およびログインが必要です。

※会員ランクに応じたポイント付与率は、こちら（https://kaneko-douguten.com/pages/rewards）よりご確認いただけます。また、ご自身のランクはマイページよりご確認いただけます。

※ポイントは商品の発送完了後、順次付与いたします。

※キャンペーン対象ポイントは、キャンペーン期間中のご注文分が対象となります。発送完了がキャンペーン終了後となる場合でも、期間中のご注文であれば対象となります。

※返品・キャンセルが発生した場合、付与予定または付与済みのポイントは取り消しとなる場合があります。

■開催概要

実施店舗：公式オンラインストア「かねこ道具店」（ https://kaneko-douguten.com/ ）

実施期間：3月9日（月）19:00 ～ 3月15日（日）23:59

内容：

・税込1,500円以上のご購入で記念ステッカーを先着1,500名様に進呈

・対象商品ポイント1.5倍キャンペーン（期間限定）

これからも、魚の魅力や食の楽しさを発信しながら、

かねこ道具店を通じて“体験としての食”をお届けしてまいります。

きまぐれクックとは？

華麗な包丁捌きで魚を捌く『魚捌き系YouTuber』。YouTubeの登録者数は2026年2月5日時点で1,480万人を突破。「さばいていくっ！」の決め台詞とともに繰り広げられる包丁捌きで、老若男女問わず幅広い層から支持を集めている。

また、自身がプロデュースするECサイト「かねこ道具店」ではこだわりの海鮮や調理道具などを販売。YouTubeの枠を超えて活躍の場を広げている。2025年10月には自身初の監修店舗「うお一番」を愛知県常滑市にオープン。

■きまぐれクック

https://www.youtube.com/@kimagurecook(https://www.youtube.com/@kimagurecook)

■かねこ道具店

https://kaneko-douguten.com(https://kaneko-douguten.com)

【株式会社Carry On 会社概要】

会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）

本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F

大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪ワービル10F

創業 ：2021年3月

代表取締役 ：高田 樹

事業内容 ：クリエイターマネジメント

各種プロモーション

EC企画販売事業

イベント事業

SNSコンサルティング

URL ：https://carry0n.co.jp/

【お問い合わせ先】

mail：info@carry0n.co.jp