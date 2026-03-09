軽井沢蒸留所のウイスキー樽、クリスティーズでオークション ―― KANDOBLANCがアート・ディレクションで参画

KANDOBLANC LTD

アート、文化、そしてレア・ウイスキーを融合するヴィジョナリー・メゾン「KANDOBLANC（カンドブランク）」は、世界有数のオークションハウス「クリスティーズ」と協働し、極めて希少なシングルモルトウイスキーのオークションに参画します。

2026年3月10日に開催されるクリスティーズのオークションに、軽井沢蒸留所のウイスキー2樽が出品されます。このオークションは、現代のウイスキーオークションの中でも特に注目を集めるものの一つとなることが予想されています。

これらの樽は、著名なウイスキー専門家でありコレクターでもあるスキンダー・シン氏が個人的に所蔵していたものです。両樽はいずれも1999年蒸留。これは蒸留所が生産を停止する直前の年にあたります。

オークション詳細：https://www.christies.com/en/auction/a-final-chapter-the-last-karuizawa-casks-from-the-collection-of-sukhinder-singh-24677-cks/overview

この歴史的オークションにおいて、日本との深い結びつきと、KANDOBLANC創設者 ダヴァル・ガンジーの芸術的ビジョンが評価され、KANDOBLANCが協働パートナーとして選ばれました。

ガンジーは、ザ・マッカランでマスターブレンダーを務め、後にザ・レイクス蒸留所のマスターブレンダー兼ウイスキー・ディレクターを務めました。その経験で培われた洞察力と、レアウイスキーを表現媒体として捉える思考、さらにシェリー樽熟成に関する精緻な知識を備え、今回落札される樽の稀少性と歴史的意義を深く理解する人物です。

落札者には、そのレアウイスキーを、日本の美意識と伝統技術に根ざしたKANDOBLANCによるアート・ディレクションのもと、世代を超えて残る唯一無二の芸術作品へと昇華させる機会が提供されます。

落札者が希望する場合、KANDOBLANCは卓越した技術を持つ匠とともに、オーダーメイドの作品制作に取り組みます。その協働から生まれる作品には、何世紀にもわたり培われ、継承されてきた知識と技術が結実することでしょう。

日本はKANDOBLANCの精神的・美学的な基盤であり、その深い結びつきこそが、このプロジェクトにおける理想的なパートナーたらしめています。

ダヴァル・ガンジーは次のように語っています。

「この歴史的なオークションにおいてクリスティーズと協働できることを大変光栄に思います。KANDOBLANCの哲学の中心には常に日本があり、匠の技、文化、そして時間軸に対する捉え方を形づくってきました。軽井沢ウイスキーの物語の一端を担えることは非常に意義深く、私たちは深い感謝と敬意の念をもってこの機会を受け止めています」。

本企画により生み出される作品は、2025年にサザビーズで記録的な価格でオークション落札されたKANDOBLANCによる「Dragon in Clouds」に続くものです。

日本の漆と研出蒔絵の技術に、ムラーノガラスのVENINI工房による手吹きガラスを掛け合わせた同作品は、唯一無二の美しさで多くの入札者を魅了しました。

クリスティーズのEMEA（ヨーロッパ・中東・アフリカ地域）ワイン＆スピリッツ部門責任者 ノア・メイ氏は次のように述べています。

「旧軽井沢ウイスキーが樽ごとオークションに出品されることは極めて稀です。特にこの蒸留所に深い思い入れを持つコレクターは多くいます。今回の企画がとりわけ魅力的なのは、この貴重なウイスキーの次なる物語を落札者自身が描くことができる点です。KANDOBLANCのようなパートナーとの協働により、いまだかつてない展望が期待できるでしょう」。

ダヴァル・ガンジーについて

ダヴァル・ガンジーは、KANDOBLANCの創設者であり、クリエイティブ・ヴィジョナリーです。

インド出身の彼は、幼少期から鋭い感覚とコンセプト主導の想像力を備えていました。香りによって鉛筆のブランドを識別し、空間を匂いの記憶として捉える――

そうした感覚言語が、後の創造の礎となります。大学では金融・経済学を専攻しましたが、スコットランドへの旅をきっかけにウィスキーへの関心を深め、ケンタッキーのバーボン・トレイル訪問によって自身の使命を確信しました。醸造・蒸留学の修士号取得後、ハイネケン、ザ・マッカラン、レイクス蒸留所でキャリアを重ねました。

日本の美意識と哲学から深い影響を受け、美術工芸とその技術を現代の芸術表現として再解釈する試みとして、2023年にKANDOBLANCを創設しました。

KANDOBLANCについて

「KANDOBLANC（カンドブランク）」は、2023年にアーティスティック・ディレクター ダヴァル・ガンジーによって創設された高級メゾンです。日本の美意識を指針として、創造的表現と文化遺産のキュレーションに取り組んでいます。

KANDOBLANCは、進化、協働、そして文化の融合を目指します。その哲学のもと、極めて希少なレアウイスキーを作品に取り入れています。それは、ウィスキーの持つ個性や共鳴する力が、作品の意図を体現する媒体としての力を持つからです。作品の意味を深め、芸術的表現を補完し、深い感動を呼び起こす物語の一部として適したウイスキーが、その都度選ばれるのです。

https://kandoblanc.com

ムラーノガラスと金継ぎを融合させたデビュー作品「AGA」は、Distillers One of Oneオークションで発表され、二つの世界記録を樹立しました。2025年の同オークションで発表された続作「Dragon in Clouds」も歴史的な落札価格を記録。現代における新たな「継承されるべき作品＝コンテンポラリー・ヘアルーム」の世界観を確かなものとしました。

AGA（2023）Dragon in Clouds（2025）

クリスティーズについて

1766年に創業したクリスティーズは、世界で最も長い歴史を誇る美術品オークションハウスです。アメリカ、ヨーロッパ、中東、アジア太平洋を含む46か国に拠点を持ち、ニューヨーク、ロンドン、香港、パリ、ジュネーブに主要な国際オークション拠点(https://www.christies.com/en/locations/salerooms)を構え、アートとラグジュアリーの分野で世界をリードしています。

ライブオークションおよびオンライン限定オークション、さらにはプライベートセール(https://www.christies.com/private-sales/whats-on-offer)において高い信頼と評判を得ており、独自の専門家ネットワークを通じて作品査定、ファイナンス、不動産、教育など幅広いサービス(https://www.christies.com/en/services)を提供しています。

クリスティーズのオークション(https://www.christies.com/calendar/)は80以上のアートおよびラグジュアリー分野(https://www.christies.com/en/departments)を網羅し、落札価格は500ドルから1億ドル以上にも及びます。

これまでに最重要とされる個人コレクション10件のうち6件の入札を担当し、オークション史上最高の美術品落札額を記録しています。また、優れたNFTアートに特化した、世界初の完全オンチェーン型オークションプラットフォーム(https://www.christies.com/en/departments/digital-art-and-nfts)を立ち上げるなど、革新的な取り組みも行っています。

さらに、アート市場における革新的なスタートアップを支援する投資ファンド(https://www.christies.com/services/christies-ventures/overview)の運営や、世界各地のコミュニティにおける責任ある文化活動(https://www.christies.com/en/about/responsible-culture/overview)の推進にも取り組んでいます。

