【ルイ・ヴィトン】Stray Kidsフィリックスのルイ・ヴィトンを着用したエアポートスタイル

メゾンのアンバサダーであるStray Kidsのフィリックスが、韓国の仁川国際空港にルイ・ヴィトンを纏って姿を現しました。

フィリックスは、ブルーデニムのジャケットとパンツのセットアップに、バッグ「ノエ」を合わせました。

1932年の誕生当時のデザインを彷彿させるバッグ「ノエ」。前身となった「ノエ」は、ガストン-ルイ・ヴィトンがあるシャンパン製造業者から、5本のシャンパンボトルを持ち運びできる堅牢でスタイリッシュなバッグを依頼されたことをきっかけに誕生したもの。アイコニックなフォルム、高い収納力、ドローストリングといったオリジナルのディテールを保ちながら、モノグラム・キャンバスで現代風にアップデート。調節可能なレザーストラップで、ショルダーバッグとしても楽しめます。

製品名：ノエ

価格：316,800円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 27.5 x H 36 x D 20 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

