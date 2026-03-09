ERPC、Solana および AI エージェント開発用途で大人気の業界最高クロックのプレミアムベアメタル 9950X 構成が全リージョンにて完売 - ウェイトリスト受付中

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、全リージョン（フランクフルト、アムステルダム、ロンドン、ニューヨーク、東京、シンガポール等）において提供してきた Solana アプリケーション向けプレミアムベアメタルサーバー最上位構成 Metal Premium APP++（Ryzen 9 9950X / ユーロ598/月）が完売したことをお知らせします。

多数のお問い合わせおよびご要望をいただいての発表となります。誠にありがとうございます。

完売した構成についてはウェイトリストを受け付けております。ご希望のお客様は Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成ください。

今回完売となった構成

プレミアムベアメタルサーバーの最上位構成である Metal Premium APP++（Ryzen 9 9950X / ユーロ598/月）が、全リージョンにおいて完売となりました。

本構成は、業界最高クロックスピードを誇る Ryzen 9 9950X を搭載し、25Gbps × 2 の十分以上のネットワーク帯域を備えたハイパフォーマンスベアメタルサーバーです。最速の処理性能と安定した超高速通信を両立する、現行ラインナップの頂点に位置する構成です。

プレミアムデータセンターが選ばれる理由

Solana ネットワークでは、ステーク量の多いバリデータからブロックデータが優先的に伝播する特性を持っています。プレミアムデータセンターは、各リージョンにおいて最大のステーク集積を誇る拠点に位置しており、Coinbase、Jupiter、Jito をはじめとする主要バリデータと同一ネットワーク内に配置されています。

この物理的な近接性により、データの観測・送信・処理が外部経路に依存しない形で完結し、最速の通信条件が実現されます。

さらに、ERPC プラットフォーム自体も同一ネットワーク内に設置されているため、アプリケーションサーバーから RPC・gRPC・Shreds に至るまで、すべての環境を同じネットワーク内で最速完結できる構成です。加えて、先日完了した全リージョンでの http 化を含む一連のアップデートにより、gRPC・Shreds ともに P99 レイテンシで 120ms 以上の改善を達成しており、Solana トップティア RPC としてさらなる高速化を実現しています。

最速を追求するプロフェッショナルユーザーの高頻度取引用途や、速度を競争力とする高速アプリケーションの開発環境として、継続的に高い支持をいただいてまいりました。

AI エージェント需要の急拡大と開発環境の変化

近年、OpenClaw や Claude Code をはじめとする AI エージェントを活用した開発が主流になりつつあります。特にマルチエージェントによる並列処理は強力ですが、その能力を最大限に引き出すには、高速なネットワークとハイパフォーマンスなコンピュートリソースが不可欠です。

プレミアムデータセンターのベアメタルサーバーは、25Gbps を超える安定した超高速ネットワーク、業界最高クロックの CPU、そして 24 時間 365 日の連続稼働に耐える設計を備えており、AI エージェントのワークロードに最適な環境です。

家庭用ネットワーク環境では、AI との通信がボトルネックとなり、思考スピードよりもタスク処理の待ち時間が長くなることで、開発のリズムが崩れ、アイデアが 100% 実装に至らないケースが多く発生します。プレミアムデータセンターの高速環境はこのロスを大幅に削減し、開発サイクルの格段な向上を可能にします。

OpenClaw や Claude Code のマルチエージェント並列処理は、超高速ネットワーク上の最大ブーストされたベアメタルサーバーでこそ真価を発揮します。安定した 24/7 のハイパフォーマンスワークロードを構築できることが、プレミアム構成への需要をさらに押し上げています。

通常ベアメタル 9950X - フランクフルト・アムステルダムにわずかに在庫あり

プレミアムベアメタル 9950X は全リージョンで完売となりましたが、通常（スタンダード）ベアメタルの Ryzen 9 9950X 構成については、フランクフルトおよびアムステルダムにわずかながら在庫が残っています。

スタンダードデータセンターは各リージョンにおいてステーク集積が 2 番目に大きい拠点に位置しており、ステーク集積最大のプレミアムデータセンターとも PNI（Private Network Interconnect）接続されています。「スタンダード」という名称はプレミアムとの相対的な区分であり、リソースの品質が低いことを意味するものではありません。

供給量は限定されており、在庫の消化は速い状況です。ご検討中のお客様はお早めにお問い合わせください。

プレミアムリソースの価格推移について

ラックスペースをはじめとするプレミアムなインフラリソースは、物理的な制約から供給量が限られています。AI およびブロックチェーン領域における需要の急拡大により、通信条件の優れたデータセンターのラックスペースから順に埋まっていく状況が継続しており、仕入れコストも年々上昇しています。

パフォーマンスがそのまま価値に直結するリソースであるため、条件の整った構成への需要集中は構造的なものです。今が、プレミアムパフォーマンスを最も有利な条件で確保できる時期です。

ERPC は今後もこれらのプレミアムリソースを積極的に仕入れてまいります。確保でき次第、ウェイトリスト登録順にご案内いたします。

ウェイトリストおよびお問い合わせ

完売となった構成については、ウェイトリストをご用意しています。ご希望のお客様は、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成ください。空きが発生した際には、登録順にご案内いたします。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC の公式情報および在庫状況は以下のサイトでご確認いただけます。

ERPC 公式 Website: https://erpc.global/ja

ご利用者の皆様には、日頃より ERPC をご利用いただき、心より御礼申し上げます。