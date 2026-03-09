キタニタツヤ、フィーチャリングにBABYMETALを迎えたTVアニメ『地獄楽』第二期オープニングテーマ「かすかなはな」のMusic Videoが公開。

キタニタツヤがBABYMETALをフィーチャリングに迎えた楽曲「かすかなはな」のMusic VideoがキタニタツヤのYouTube Channelにて公開された。







MVは、新宿を舞台にキタニタツヤ、BABYMETALが儀式を実施するというストーリーの内容。新宿の実景と、キタニタツヤやBABYMETALを取り囲むフルCGが織りなす壮大な映像が特徴的な作品に仕上がっているほか、キタニタツヤのパフォーマンスは勿論、この楽曲のために振り付けたBABYMETALのダンスパフォーマンスがそれぞれ展開され、異色のコラボレーションだからこそ成し得る唯一無二の世界観にも注目してほしい。




また、3月11日には「かすかなはな」のCD発売も決定。完全生産限定盤、通常盤の2形態による発売で、LPサイズの完全生産限定盤のジャケットは、今作のために画眉丸と結の二人の姿が特別に描き下ろされたもの。柔らかな表情をした画眉丸に静かに寄り添う結という、二人の関係を優しく、儚く表現した絵となっている。




▼キタニタツヤ feat. BABYMETAL「かすかなはな」▼


Music Video : https://youtu.be/t1gkIY4XvJ0


CD予約 : https://KITANITATSUYA.lnk.to/KasukanaHana_PKG


Streaming / Download : https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/KasukanaHana




【完全生産限定盤】




SRCL-13578~13579 / 2,985円(税込)




[CD]


1. かすかなはな


2. かすかなはな (BABYMETAL-less Ver.)


3. かすかなはな (Tatsuya Kitani-less Ver.)


4. かすかなはな (Instrumental)


※M2はBABYMETAL、M3はキタニタツヤのボーカルがオフになったバージョンとなります。




[Blu-ray]


1. TVアニメ『地獄楽』第二期 ノンクレジットオープニングムービー




【通常盤】




SRCL-13580 / 1,500円(税込)




1.　かすかなはな


2.　かすかなはな (BABYMETAL-less Ver.)


3.　かすかなはな (Tatsuya Kitani-less Ver.)


4.　かすかなはな (Instrumental)


※M2はBABYMETAL、M3はキタニタツヤのボーカルがオフになったバージョンとなります。




(C)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA




【対象店舗/特典内容】


■Amazon.co.jp　・・・　メガジャケ


■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・　オリジナルスマホサイズステッカー


■TOWER RECORDS全店（オンライン含む）・・・　オリジナルポストカード


■楽天ブックス　・・・　オリジナル缶バッジ


■セブンネット　・・・　オリジナルアクリルカラビナ型


■全国アニメイト(通販含む)：オリジナルましかくブロマイド(アニメ絵柄)


■ソフマップ×アニメガ(一部アニメガ店舗を除く)：オリジナルアクリルコースター(アニメ絵柄)


■応援店　・・・　告知ポスター


応援店リスト：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/kitanitatsuya/shoplist/260311/




【注意事項】


※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。


※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。


※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。


※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。


※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。


※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。


ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。




▼TVアニメ『地獄楽』第二期 ノンクレジットオープニング▼


https://youtu.be/gHIA3Mhc618




▼番組情報▼




毎週日曜23時45分よりテレ東系他にて放送中！


Prime Video / Netflix / Leminoにて配信中！




■あらすじ


仙薬の手がかりを求め、島を統べる化物"天仙"の居城に着いた一行。


島からの生還には、もはや死罪人も執行人も関係なく協力が不可欠だった。


一方で、幕府は“山田浅ェ門殊現”を筆頭に神仙郷への追加上陸を命じていた。


そこには、画眉丸と因縁のある石隠れ衆の姿も。


一刻も早く仙薬を見つけて島から脱出しようとする画眉丸たちだったが、彼らの前に天仙たちが立ち塞がる。


仙薬を巡る戦いは“人間”と“天仙”の全面対決に突入する--!!




■スタッフ


原作：賀来ゆうじ 『地獄楽』（集英社 ジャンプ コミックス刊）


監督：牧田佳織


シリーズ構成：金田一 明


キャラクターデザイン：久木晃嗣


美術監督：東 潤一


色彩設計：末永絢子


撮影監督：十田知香


音楽：出羽良彰


アニメーションプロデューサー：川越 恒


制作：MAPPA


企画：ツインエンジン


原作協力：少年ジャンプ＋編集部




■キャスト


画眉丸 ：小林千晃


山田浅ェ門佐切　　：花守ゆみり


亜左弔兵衛 ：木村良平


山田浅ェ門桐馬　　：小野賢章


杠　 ：高橋李依


山田浅ェ門士遠　　：小林親弘


ヌルガイ　　 ：小市眞琴


民谷巌鉄斎　 ：稲田 徹


山田浅ェ門付知　　：市川 蒼


山田浅ェ門殊現　　：鈴木崚汰


山田浅ェ門十禾 ：遊佐浩二


山田浅ェ門清丸 ：内田真礼


山田浅ェ門威鈴 ：大原さやか


シジャ ：村瀬 歩


結 ：能登麻美子


メイ ：小原好美


天仙　 ：諏訪部順一／甲斐田裕子




▼キタニタツヤ Profile▼




2014年頃からネット上に楽曲を投稿し始め、同時期に、他アーティストに楽曲を提供する作家としてのキャリアもスタートさせる。


2023年にTVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」をリリース、第74回紅白歌合戦の出場を果たす。WEST., 星街すいせい, SUPER EIGHT, LiSAなど数々のアーティストに楽曲を提供、「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」のラジオパーソナリティを務めるほか、中島健人とのユニット「GEMN」としての活動を行うなど、ジャンルを越境した活躍を続けている。




▼BABYMETAL Profile▼




2010 年結成。2023年4月よりSU-METAL、 MOAMETAL、MOMOMETAL からなる新生BABYMETAL として新章がスタート。2024年4月以降、世界 22カ国、国内外通算51公演におよぶワールドツアーを行い、約101万人に上る驚異的な記録を打ち立てた。2025年は結成15周年を迎え、5月には自身初となるUK＆ヨーロッパでのアリーナツアーを開催。5月30日のロンドン・ツアーファイナルでは、日本人グループとしては史上初となるイギリス・THE 02 アリーナでのワンマンをSOLD OUTさせた。そして8月8日に4枚目のオリジナルアルバム『METAL FORTH』をリリース。全米ビルボードアルバム総合チャートで日本人グループ史上初となるTOP10入りという快挙を成し遂げた。


11月にはアメリカ・ロサンゼルスの Intuit Dome 、メキシコのARENA CDMX 、でのアリーナショーを行い、2026年1月10日、11日にはさいたまスーパーアリーナでの凱旋公演を開催した。