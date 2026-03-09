【実績レポート】当社初のリフォーム・塗装会社向け集客支援で問い合わせ数を5件から23件へ拡大

株式会社BOTANICO

当社初となるリフォーム・塗装会社を対象とした集客支援を実施しました。その結果、月額10万円の広告運用とランディングページ（LP）制作を組み合わせた施策により、問い合わせ数を5件から23件まで増加させる成果を創出しました。

本事例は、住宅リフォーム業界において広告とLP設計を連動させることで、問い合わせ獲得数を大幅に改善した実証的な取り組みです。

【1．背景：リフォーム・塗装会社における集客課題】

対象となったリフォーム・塗装会社では、以下のような課題を抱えていました。

・Web広告を実施しているが問い合わせが伸びない

・ホームページはあるが、問い合わせ導線が弱い

・広告費に対する成果が見えづらい

・紹介や口コミに依存した集客構造になっている

BOTANICOはこれらの課題に対し、広告配信だけでなく、問い合わせにつながる導線設計の最適化が必要と判断し、集客支援を開始しました。

【2．施策概要：広告運用とLP制作を組み合わせた集客設計】

本プロジェクトでは、単なる広告配信ではなく、広告とLPを一体化させたマーケティング設計を行いました。

主な取り組み内容は以下の通りです。

・リフォーム検討層のターゲット設定

・広告クリエイティブの設計と配信最適化

・問い合わせに特化したランディングページ（LP）の制作

・施工事例や信頼要素を強化したコンテンツ設計

・スマートフォンでの問い合わせ導線の改善

・広告配信データを基にした継続的な改善PDCA

「広告を出すだけ」ではなく、問い合わせまでの導線を設計することを重視しました。

【3．成果：問い合わせ数が5件から23件へ増加】

施策実施後、以下の成果を達成しました。

・広告予算：月額100,000円

・問い合わせ数：5件 → 23件

・LP経由の問い合わせ率が大幅改善

特に、施工実績や顧客の声を活用したLP設計が効果を発揮し、リフォーム検討者からの問い合わせ数増加につながりました。

【4．考察：問い合わせ増加につながった要因】

本事例から、BOTANICOはリフォーム・塗装業界の集客成功要因を次のように整理しています。

・広告配信とLP設計を一体化したこと

・施工事例や信頼情報を分かりやすく提示したこと

・スマートフォンでの問い合わせ導線を最適化したこと

・データ分析に基づく継続的な改善を行ったこと

リフォーム業界では、「信頼」「実績」「分かりやすさ」が問い合わせ数を大きく左右することが明らかになりました。

【5．まとめ：リフォーム集客は広告×LP設計で成果が変わる】

今回の取り組みにより、BOTANICOはリフォーム・塗装会社向け集客支援が、広告運用とLP設計を組み合わせることで短期間で問い合わせ数を改善できる再現性の高いモデルであることを実証しました。

・問い合わせ数 5件 → 23件へ増加

・広告費の効率的な活用

・問い合わせ導線の最適化

BOTANICOでは今後も、住宅・リフォーム業界をはじめとする地域密着型事業者に対し、広告運用とWeb導線設計を組み合わせた集客支援を提供してまいります。